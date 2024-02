加密貨幣交易平台應用程式出現事故,部分用戶的結餘顯示為零。據《CNBC》報道,Coinbase在美國東岸時間周三(28日)中午,比特幣價格升至2021年11月以來最高水平之際,有社交平台出現關於Coinbase手機應用程式可能出現事故的報告。



有用戶向《CNBC》提供帳號結餘為零及網址表現有故障的資料。

報道引述Coinbase發言人稱,知悉部分應用程式用戶的帳戶結餘出現零值的情況,買賣過程中亦出現錯誤,該公司正調查事件,將適時向外界公布調查進展。Coinbase促請用戶到指定網頁滙報故障問題。

此外Bitcoin(比特幣)價格後再次衝破6萬美元,創逾2年新高。據Coindesk最新報價,Bitcoin最新報61,435.65美元,升7.64%,以太幣升5.7%,最新報3,441.93美元,幣安幣升4.2%。

比特幣:Bitcoin coins are seen at a stand during the Bitcoin Conference 2023, in Miami Beach, Florida, U.S., May 19, 2023. (REUTERS)