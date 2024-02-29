渣打助按證公司發120億元債券　獲60名亞洲及歐洲專業投資者認購

渣打銀行作為全球聯席協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助按揭證券公司再次踏足港元機構債券公開市場，發行120億港元三期高級債券，包括2年期80億元高級債券，票據息率為4.25%；5年期30億元高級債券，票據息率為4.10%；10年期10億元高級債券，票據息率為4.20%。



渣打指出這次發行為港元機構市場有史以來規模最大的公開巿場交易，合計收到超過300億港元的訂單。各年期最後分别吸引約60名來自亞洲及歐洲的專業及機構投資者參與認購，包括中央銀行、資產管理公司、銀行、保險公司和私人銀行。

該行又指出按揭證券公司是香港活躍的發債人，去年9月曾籌集25億美元等值的債券，是亞洲最大的社會責任債券。當時發行的三幣種債券分別為95億港元2年期、50億元人民幣3年期及6.5億美元5年期的社會責任債券。

渣打大中華及北亞地區資本市場主管嚴守敬表示：「自2021年按揭證券公司回歸公開債券市場以來，渣打銀行很榮幸能夠連續四年為按揭證券公司提供支持，並參與這筆意義重大的債券發行。國際投資者對這個具有里程碑意義的港元交易反應熱烈，頂峰時收到超過370億港元的訂單，反映國際市場對香港及港元資本市場的信心。今次交易亦有助支持香港政府進一步推動香港債券市場的發展。隨著按揭證券公司發行這批為巿場訂立基準的10年期港元公開債券，按揭證券公司不僅進一步引入更多元化的投資者，也為港元市場未來的交易建立具有流動性的債券收益率曲線。我們期望這次成功的發行能鼓勵更多發行人發行港元公開債券。」