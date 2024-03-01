Rolex一夫當關！　全年銷售首破百億美元　超過這五大品牌總和

瑞士頂級鐘錶品牌勞力士﹙Rolex﹚年銷量首次突破百億美元，以30%市場佔有率穩坐奢華表品牌頭把交椅。

根據摩根士丹利和瑞士公司LuxeConsult周三發布的一份報告，勞力士去年全年銷量達到101億瑞郎（115億美元），首次突破百億美元大關，所佔零售市佔有率也升至略超30%。

報告稱，勞力士去年生產了124萬隻鐘錶，全年銷售額比2022年增長了11%，當前所佔的市場佔有率「前所未有」。旗下知名錶款包括水鬼Submariner、地通拿Daytona、GMT等。

摩根士丹利的Edouard Aubin和LuxeConsult的Oliver Müller等分析師在報告中稱，「沒有哪個奢侈品牌可在各自領域享有如此主導的地位」，勞力士「品牌在奢華腕表行業仍然穩坐頭把交椅，銷量超過後續五個品牌—— 卡地亞Cartier、歐米茄Omega、愛彼Audemars Piguet、百達翡麗Patek Philippe和理查德米勒Richard Mille —— 之和」。

整體而言，瑞士鐘錶業去年銷售額達到破紀錄的267億瑞郎，其中手錶銷售額錄得255億瑞士法郎，按年7.7%，合共賣出1,690萬隻手錶。

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