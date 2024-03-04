證監會提醒市民兩偽冒持牌虛擬資產交平台可疑網站　警方已封鎖

證監會今天（4日）告誡公眾以下偽冒兩家持牌虛擬資產交易平台的可疑網站：冒充Hash Blockchain Limited的HSKEX，透過網站https://www.hskexpro.com、https://hskex.com、https://www.hskexs.com及https://hskexit.com/營運；及冒充OSL數字證券有限公司的www.oslexu.com及www.oslint.com。



證監會指出接獲受害人提款困難的舉報後，於2024年3月4日將上述網站列入證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單。受害人亦表示他們曾被要求支付高昂的「手續費及稅款」，以從有關網站提款。香港警務處已應證監會的要求，採取行動封鎖有關網站。

證監會再次提醒公眾，網上投資騙局可能涉及任何類型的資產和透過多種渠道進行，包括社交媒體和即時通訊應用程式。投資者應在進行任何交易之前保持警惕和核實虛擬資產交易平台的合法性。

證監會呼籲公眾利用本會的持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊及持牌虛擬資產交易平台名單來查閱持牌實體的最新資料，包括其官方網站。投資者在核實對方的身分之前，亦不應匯款或進行任何交易。