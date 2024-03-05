恒指跌逾400點　京東系捱沽　京東健康瀉6.5%｜持續更新

美國股市於周一（4日）低收，其中反映科技股走勢的納指跌67%或0.41%，跑輸道指及標普指數。亞太區股市方面，日股今日（5日）回軟，暫失4萬點大關，韓股則輕微上揚。商品市場方面，紐約期油及期金價格均偏軟。



【13:51】

恒指跌幅在午後擴大，恒指最新報16167點，跌427點，國指跌146點，報5566點，科指跌138點，報3336點。

京東系捱沽，京東健康（6618）及京東（9618）分別瀉6.5%及6.3%，京東物流（2618）跌5.9%。

中升（0881）跌5.9%。

【12:19】

港股今早表現疲弱，更失守20天線（16291點），半日成交逾600億元。

恒指中午收市報16272點，跌323點，國指跌104點，報5608點，科指跌110點，報3364點，成交額為632.4億元。

科技股今早表現疲弱，京東（9618）跌5.9%，阿里（9988）失守70元，中午收市報69.8元，跌3.2%，美團（3690）跌4%，騰訊（0700）跌2.4%，小米（1810）跌3.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌3.9%，蔚來（9866）跌3.6%，小鵬（9868）跌1.8%，零跑（9863）瀉5%，比亞迪（1211）逆市升0.4%。

消費股方面，安踏（2020）跌2%，潤啤（0291）跌0.2%，海底撈（6862）跌0.6%，攜程（9961）跌4.8%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.7%，港交所（0388）跌2.3%，友邦（1299）跌2.8%。

內房股方面，龍湖（0960）跌2%，中海外（0688）跌3.5%，潤地（1109）跌0.9%。

【10:37】

港股跌幅擴大至逾300點，並再次失守16300點。恒指最新報16227點，跌368點，國指跌132點，報5580點，科指跌134點，報3340點。

翰森製藥（3692）跌5.9%，攜程（9961）跌5.2%，舜宇（2382）跌5.1%，京東（9618）跌5.1%，理想汽車（2015）跌5%。

京東健康（6618）﹑阿里健康（0241）及美團（3690）跌逾4%。

【09:56】

港股今早一度失守16300點，最新報16380點，跌215點，國指跌76點，報5635點，科指跌92點，報3382點。

舜宇（2382）挫5.3%，京東（9618）跌4.8%，攜程（9961）跌4.7%，理想汽車（2015）跌幅收窄至3.8%。

【09:25】

恒指最新報16343點，低開252點，國指最新報5613點，低開99點，科指最新報3381點，低開92點。

車股今早延續跌勢，理想汽車（2015）低開8.1%，零跑（9863）低開2%，蔚來（9866）低開2.2%，小鵬（9868）低開0.4%，比亞迪（1211）低開1.6%。

科技股方面，阿里（9988）低開2.6%，美團（3690）低開2.1%，騰訊（0700）低開2.2%，小米（1810）低開2.5%。

內房股方面，萬科（2202）低開1.1%﹑碧桂園（2007）平開﹑融創（1918）低開0.8%﹑龍湖（0960）低開1.1%﹑中海外（0688）低開2%。

消費股方面，潤啤（0291）平開，安踏（2020）平開，海底撈（6862）高開2.3%，康師傅（0322）低開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%，港交所（0388）低開1.4%，友邦（1299）低開1.3%。