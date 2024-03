Bitcoin神秘大戶過去15個月日日買貨　最新持貨價值289億元

Bitcoin(比特幣)價格持續攀升,與歷史高位6.9萬美元只距一步之遙。在價格上揚之際,有投資者於過去15個月不斷增持Bitcoin,數目達到54,164個。若以現價逾6.85萬美元計,最新價值料超過37億美元(約289億港元),成為其中一位最大單一加密貨幣持有人。外界稱這為投資者為鯨魚先生。



內媒《華爾街見聞》引述Bitinfocharts數據指出,自2022年11月以來這位被作鯨魚先生的投資者,幾乎每日也會買入Bitcoin,其錢包已擁有54,164個Bitcoin。報道指出有人懷疑該錢包背後可能並非一位單一投資者,而是屬於Bitcoin現貨ETF背後的基金或大銀行之一。

不過Amberdata研究總監Chris Martin指出是「不太可能」,因所有ETF都會公開分享地址,所以如果它們不分享這個地址,會覺得很奇怪。Chris Martin又指出縱使美國政府也購買大量Bitcoin,卻不認為該地址的幕後主使人;同時又發現該錢包每宗交易金額通常為100個Bitcoin價值,卻明言無法理解為何每日買100個Bitcoin,或可能是資金來源限制。

Bitcoin:Souvenir tokens representing cryptocurrency Bitcoin plunge into water in this illustration taken May 17, 2022. (Reuters)