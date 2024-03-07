港鐵去年少賺20.8%　末期息0.89元　物業發展利潤勁縮八成

港鐵(0066)公布，截至去年12月底止全年業績，股東應佔盈利77.84億元，按年挫20.79%。每股基本盈利1.26元，派末期息每股0.89元，全年普通股息合共每股 1.31元，與 2022年相同。

期內，總收入569.82億元，按年上升19.18%。

港鐵指出，期內財務表現受惠於過境服務和高速鐵路（香港段）服務恢復營運，以及免稅店業務重啟，未計及斯德哥爾摩通勤鐵路及 Mälartåg 的撥備 10.22 億港元，股東應佔經常性業務利增加至 53.03 億元，惟物業發展利潤減少八成至 20.83 億元，導致股東應佔基本業務利潤減少 40.2%至 63.64億港元。

然而，若包括投資物業公允價值計量所產生的收益（此為非現金會計項目），公司股東應佔淨利潤減少20.8%至 77.84 億元，相當於每股盈利為 1.26元。

預期未來12個月內 東涌東站第一期項目重新招標

談及物業發展，港鐵稱，在未來 12 個月左右，預期為東涌東站第一期項目重新招標，而小蠔灣項目正在進行前期工程，會繼續以 2030 年讓首批住戶入伙為目標。另外，集團正為「日出康城」第十三期及油塘通風樓項目申請預售樓花同意書。視乎施工及銷售進度，港鐵預期在 2024 年會為「海盈山」（「港島南岸」第四期）、「港島南岸」第五期、何文田站第一期和「瑜一」（何文田站第二期）的物業發展利潤入帳，並繼續為「凱柏峰」（「日出康城」第十一期）的物業發展利潤入帳。

截至去年12月底， 港鐵淨負債權益比率為 26.5%。