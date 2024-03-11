各地電動車政策點評　未來發展同面臨三大挑戰｜方保僑

電動車作為一種潔淨、可再生能源的交通工具，在全球逐漸取得了大眾的廣泛認可。香港、中國、美國和英國都積極推動電動車的發展，但各自採取的策略和政策卻有所不同，這些差異反映了各自的經濟結構、能源戰略和環保目標。



剛過去的短短兩個月，我已分別到過美國、中國和英國，逗留時也特別留意當地的電動車發展，在這做一個簡單的比較讓大家參考。



美國是現代電動車的發源地。（資料圖片）

美國：現代電動車的發源地

美國是現代電動車的發源地，特斯拉等品牌已經成為全球電動車市場的領導者。美國政府透過提供稅收減免、購車補貼等手段，以鼓勵消費者購買電動車，例如購買特定電動車型可享受高達7500美元的聯邦稅收抵免，部分州還有額外的補貼和優惠政策。然而，美國的充電基礎設施發展卻不均，城市地區已相對較完善，但偏遠地區仍然面臨充電設施不足的問題。美國很多人都擁有自家房屋和停車場，較易在家為電動車充電，相對接受程度較高；一些科技企業，也提供大量電動車充電車位，進一步令電動車普及。

中國：全球最大的電動車市場

中國是全球最大的電動車生產和銷售國，政府透過一系列政策支持電動車的發展，包括購車補貼、建設充電站等。雖然近年購車補貼有所減少，但政府增加了充電基礎設施的投資，目標是在2025年，全國充電樁數量大幅增加，以支持電動車的普及。此外，中國還實施了嚴格的排放標準，鼓勵汽車製造商生產更多電動車，相信是目前全球最積極推動電動車的國家。

比亞迪電動車。（資料圖片）

英國：朝氣蓬勃的電動車市場

英國政府宣布計劃在2030年禁止銷售新的汽油和柴油車，這一決策及遠景目標特顯了英國對電動車未來的堅定承諾。為了達成願景，政府提供購車補貼、免除某些稅項和在全國建設充電站的計劃。英國的電動車銷量正在穩步增長，而充電基礎設施亦不斷改善，雖然仍面臨覆蓋範圍和充電速度的挑戰。不過當地一些駕駛電動車司機反映，他們認為現時英國的充電設施仍可接受，不過長途旅程仍然是一種挑戰。

2023年首10個月新登記私家車約三分之二是電動車。（資料圖片）

香港：推動電動車的亞洲先驅

香港政府為推動電動車的普及實施了一系列措施，包括稅務優惠、減免車輛登記稅、以及增設充電站等。香港特有的高密度城市環境，令建設大型充電站面臨挑戰，因此政府和私人企業，正在尋找創新的解決方案，例如透過資助增設屋苑停車場充電站，與及在公共停車場設置充電點。雖然電動車在香港逐漸受歡迎，但充電設施的分布和數量仍需進一步提升，這方面暫時是充電網絡最完善的Tesla佔優。

雖然美國、中國、英國和香港在推動電動車方面各有特色，但他們都面臨著共同的挑戰，包括如何擴大充電基礎設施、如何制定有效的政策以鼓勵消費者轉向電動車，以及如何確保電力供應的綠色和可持續性。隨著技術的進步和政策的支持，電動車無疑將在這些地區乃至全球扮演著越來越重要的角色。不過當大部份汽油車被取代後，電動車的數目自然大幅上升，假如造成交通擠塞的問題再次出現，相信各地的稅務和其他寬限亦會相對調整，以應對千變萬化的交通問題。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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