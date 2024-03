博雅互動已掃入1110個Bitcoin　擬尋求批准購加密貨上限為2億美元

博雅互動(0434)公布累計已購入1,110個Bitcoin(比特幣),均價約為4.18萬美元,又指出已購入1.49萬個以太幣,均價為2,777美元,並且購入800萬個泰達幣。



集團董事會早前已獲授權購買總額不超過1億美元的加密貨幣。為進一步推動在Web3業務布局和轉型,擬進一步尋求股東事先批准,進一步授出總額不超過1億美元之加密貨幣購買授權,即購買加密貨幣總金額上限為2億美元,將佔該集團於去年底總資產約73.45%,佔流動資產約79.34%。該集團根據財務數據計算,即使使用授權總金額上限購買加密貨幣,仍有流動資產約3.69億元人民幣,而每年傳統業務運營收入足夠支撐日常運營的開支,並有所盈餘。

Bitcoin最新報67305.16美元,升0.16%,以太幣最新報3,949.67美元,升4.05%。

比特幣:Bitcoin coins are seen at a stand during the Bitcoin Conference 2023, in Miami Beach, Florida, U.S., May 19, 2023. (REUTERS)