博雅互動已掃入1110個Bitcoin　擬尋求批准購加密貨上限為2億美元

博雅互動（0434）公布累計已購入1,110個Bitcoin（比特幣），均價約為4.18萬美元，又指出已購入1.49萬個以太幣，均價為2,777美元，並且購入800萬個泰達幣。



集團董事會早前已獲授權購買總額不超過1億美元的加密貨幣。為進一步推動在Web3業務布局和轉型，擬進一步尋求股東事先批准，進一步授出總額不超過1億美元之加密貨幣購買授權，即購買加密貨幣總金額上限為2億美元，將佔該集團於去年底總資產約73.45%，佔流動資產約79.34%。該集團根據財務數據計算，即使使用授權總金額上限購買加密貨幣，仍有流動資產約3.69億元人民幣，而每年傳統業務運營收入足夠支撐日常運營的開支，並有所盈餘。

Bitcoin最新報67305.16美元，升0.16%，以太幣最新報3,949.67美元，升4.05%。