【渣打馬拉松2019】跑壇新星放眼世界　屈旨盈黃尹雋渣馬各有目標

離渣打香港馬拉松距離不足3周，跑手們都盡最後努力。 精英跑手自不例外，2018年馬拉松女子排名香港第一的屈旨盈、及2018年「港島10公里賽」僅差4秒就打破香港10公里紀錄的黃尹雋，分享備戰狀態和2019年目標。 屈旨盈將以渣馬半馬「練習」，準備3月初再次出戰東京馬拉松；黃尹雋則迎接人生初馬。

屈旨盈在今屆渣打香港馬拉松參戰半馬，目標把誕生不久的個人最佳時間，再次推前。「我的半馬最佳時間是剛過去的台北馬拉松刷新的，那段時期比賽較密。現在休息比較充足，感覺更好，希望渣馬可以跑得更快」。台北半馬前兩周，她也參加了半馬拉松比賽。而現在她轉為兼職工作，每周只工作兩天，有更多時間練習，休息亦比過去充足，有利提升表現。

屈旨盈（左）與黃尹雋（右），同樣有世界級目標。屈旨盈力爭奧運資格，黃尹雋則準備世界越野錦標賽及世大運。（區嘉俊攝）

屈旨盈去年東馬跑出去年香港最快時間，今年將以特邀跑手身分，再戰「成名地」。（區嘉俊攝）

屈旨盈正為2020東京奧運參賽資格努力，3月3日將出戰東京馬拉松，更會在精英選手起跑區出戰。她說：「我視渣打半馬為練習賽，測試狀態和找出缺點，加以改善，調整後就參加東京馬拉松。」

她在2018年東京馬拉松一鳴驚人，往後訓練量大增，今屆東馬正好用來審視一年間的改變。

屈旨盈去年東馬跑出2小時47分52秒，冠絕香港女跑手。（資料圖片）

至於黃尹雋，去年渣馬參加10公里組別，獲得第4名，至今仍然回味。「往年跑到後段仍有5至7名跑手一起跑，最後落橋的轉彎位才分出勝負，非常刺激。以前跑32分鐘多一點，便有機會奪冠。2018年冠軍是31分鐘58秒，可見跑手可以一起跑和進步，香港長跑水平亦在提升」。黃尹雋沒有放慢步伐，幾乎在去年12月港島10K賽破紀錄。那一戰，他刷新個人最佳成績，與李致和保持的10公里香港紀錄31分17秒，只差4秒。

黃尹雋在今屆渣馬寫下人生里程碑，出戰全馬，目標時間「230」。（區嘉俊攝）

但黃尹雋今屆渣馬暫別10公里，第一次參加馬拉松組別：「選擇渣馬為第一場全馬，只因有多些熟悉跑手一起跑，有親切感，對比海外馬拉松壓力較少。我會隨感覺跑，跑到2小時30分鐘內就算滿意」。

渣馬後，黃尹雋會參加世界越野賽和世界大學生運動會，距離分別是10公里和半馬拉松。他說：「長跑都要訓練有氧系統，練馬拉松對較短的距離都有正面影響。除了近似的基本訓練，4至5月都會調整訓練計劃參賽」。

由10公里跑到全馬，香港跑壇已誕生多一顆新星。