【體物寫志】Pegasus新品周一上架　回顧36年的傳承

當今世代，改變極快，跑鞋款式與技術不斷推陳出新。 一個跑鞋系列能夠維持36年，依然是主流之選，不但罕見，甚至是奇蹟。 Pegasus就是如此。跟坊間很多跑鞋比較，看似低調平凡，卻正是它與別不同之處。

跑步文化早已盛行全球，不同品牌的跑鞋款式和系列多得數也數不完，新概念與技術層出不窮。然而Pegasus這個名字，卻經歷了36年之久，依然是云云跑鞋中一個非常主流亦受歡迎的選項。既不靠復古包裝，亦不改以經典時尚款式的面目示人，而是多年來，一直維持着其運動科技領域的生命力，從1983年至今不停改進。到底是什麼因素令這個系列與別不同，成為當今所有品牌跑步系列中歷史最悠久鞋款呢？這可以從1983年第一代Pegasus設計時所訂立的標準說起。

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1983年 - Pegasus 83（品牌圖片）

1984年洛杉磯奧運首次出現女子馬拉松項目，當屆冠軍是美國傳奇跑手Joan Benoit，她曾於訪問時分享訓練日常與跑鞋喜好，稱於80年代初一直習慣穿Nike Daybreak練習，直至該款跑鞋停產，要尋找代替品時，Joan Benoit看中的就是Pegasus。早期的Pegasus不像當今的設計色彩繽紛，它以灰暗配色為主，因而得到「Rainy Day」的稱號。

按下圖向左掃，欣賞歷代Pegasus：

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這種色調配用在尼龍與絨皮材質之上，看似不太「引人注目」，但以當時來說，非常輕量的性能，以及即使以現代審美觀來看依然不落俗套的外觀設計，反而更吸引。時至今日，Pegasus的外觀與技術改變了不知多少次，但當宏觀地閱讀這個系列的歷史，就會發現它一直忠於「低調」的設計原則，它不會是最突破的款式，但一定是最能平衡舒適與性能的鞋款之一，協助跑手走過漫長日常訓練與比賽。這種細水長流、不慍不火的設計哲學，與長跑講求耐性的態度基本上一脈相承，急躁地強作改變，反而失去它應有的吸引力。

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香港跳高運動員楊文蔚展示了最新Pegasus。（品牌圖片）

事實上，這種「歪路」在Pegasus系列史上並非未曾出現。90年代正值「Air」中底潮流的高峰時期，「外露的氣墊」幾乎成為消費者購買運動鞋的必須元素。1996年，Pegasus跟隨大勢，加入代表了時代頂尖技術的外露Air Sole中底，但它沒有更上一層樓，反而因為跟其他新鞋款比較時缺乏獨特性，導致銷量急跌，1997年推出改良版本後甚至要停產；至2000年重新推出，剔除了浮誇張狂的設計元素，即使依然搭配了全掌式Air Sole，卻不以外露形式展現，只包含在EVA物料之中，重新回降低調。這種設計風格要求重新確立，至今不變。

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Air Zoom Pegasus 36（品牌圖片）

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下周一（5月27日）新一代Nike Air Zoom Pegasus 36上架，它提供穩定與緩衝性能的Zoom Air氣墊，與上一代的分別不算太大，但提升舒適感方面的要求。Pegasus 36鞋面採用Engineered Mesh，參考了跑步腳掌較熱的部位，製作更有效散熱的編織；鞋領和鞋舌亦採取較纖巧的設計，減輕滯重感；中足的Flywire飛線，令高速運動時鞋子保持與腳掌的貼合。性能之外，新鞋款設計於鞋領跟腱位置預留更多空間，保持跟腱靈活度，以及長距離跑步後腳掌肌肉膨脹伸展空間。

論性能，Pegasus絕對比不上「當代最強」的Vaporfly，但跑步不是一步登天的運動，講到持久耐常的跑步日常，還是需要一雙可靠而舒適的跑鞋。正如同代的Daybreak，近日因為跟日本時裝品牌Sacai聯乘而大受追捧。那麼再次爆起成為一時熱潮Pegasus呢？雖然沒有真正意義上的「爆起」過，卻憑藉「低調」的設計原則，堅持並確立產品的性格，風行了跑步界36年。

「低調」的設計原則，令Pegasus風行了跑步界36年。（品牌圖片）