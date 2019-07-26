【體物寫志】上海直擊　模仿沙地流動的Nike Joyride跑鞋發佈

中底是跑鞋的靈魂。 一雙跑鞋優秀與否，很多時都由其中底的緩震、回彈等性能中反映； 然而當大部份跑鞋都朝着更快、更強、更遠三大基本概念而設計之下，還有供跑手選擇的「第4方案」嗎？ Nike Joyride的出現，正是一次跑鞋設計的「破局」。 香港01記者曾柏熊 上海直擊

無論是資深的精英跑手，還是剛開始跑步訓練的新手，水準與能力都不同，目標和訓練強度自然有異，當然會按照需要選擇不同種類和型號的跑鞋。以過去的Nike跑鞋為例，大致以「更快、更強、更遠」三種輔助要求，作為旗下跑鞋設計時的基本概念；更具體解說的話，跑手從市面跑鞋中，選擇訓練腿部細肌肉的是Nike Free；在無數比賽中幫跑手實現PB的是Vaporfly（4%或Next%）；令跑手舒適地跑更長路程的是Nike React。

然而，有一點卻是不論年齡、性別、年資或天分，反正是想跑的任何人都一定會面對，卻又總是容易忽略的，就是「跑步很累」。聽起來似乎是句毫無營養的廢話，但問心，這種「埋怨念頭」可有誰在日常訓練或比賽中從未想過？如果有個方法，可以幫跑手達到預期目標，過程卻又相對輕鬆一點的話，絕對沒有人會拒絕。這種給予全部層面跑手輔助，不針對個別類型和目的的跑鞋設計方向，「更輕鬆」，就成了Nike跑鞋的「第4方案」——Joyride了。

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Nike於上海舉行大中華區的Joyride發佈會。

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周四（25日），Nike於上海舉行新跑鞋Joyride的發佈會，邀請大中華地區的傳媒與influencer出席並親身測試，了解這種新技術。席間亦找來負責項目的Nike資深產品經理William Moroski（後稱Will），解說他和設計團隊開發Joyride的理念，尤其是Will本身也是跑手，兼牛津大學生物醫學工程學系畢業，這樣一款「更輕鬆」跑鞋的念頭，多少跟他的跑步經歷有關，他說：「雖然現在的確跑少了，但我有20年一直參與田徑和越野跑運動，後來到了牛津讀書亦堅持。作為跑手，不斷經歷傷患可說在所難免，再精英的跑手都要懂得收放，需要減輕雙腿負擔，回復跑、慢跑時輕鬆一點，好好保養自己。如果我那時候便有一對Joyride，我想我可以跑得更好。」

Nike資深產品經理William Moroski。

如是者，如何製作一款令人「跑得更輕鬆」的跑鞋，成了新方向。事實上，Will在日常生活間亦觀察到部份跑手的習慣，例如有普通道路和草地擺在眼前，不少跑手都會選擇跑草地，減輕步伐間的衝擊，沒有那麼「傷腳」；又或者，當一個人赤足行走時，總是在沙灘上行走最舒適，因為沙粒會隨腳步的動作散開，本來由人體承受的壓力，得以在沙地流動中四面八方延展，成為天然的緩衝系統。一雙觸感像草地和沙地的跑鞋，就是「跑得更輕鬆」的答案？當然不，Will補充說：「沙地會於人腳着地時流動，但只能緩衝，卻沒回彈的效果，長遠來說還是很累的。我們要製作的是既有流動特性、又有充足彈性的跑鞋，每一步都清脆利落。」這樣便萌生了將上千顆粒放於中底，在跑鞋內模擬出Nike稱為「多重空間位移」（multi-dimensional displacement）現象的念頭。

跑步很累，是所有跑手的共識。

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理論上，由於顆粒之間充滿空氣，當受到擠壓，自然會有reaction的反彈力量；但實際上，怎樣的顆粒才能做到這樣的回彈反應？如何的結構才防止顆粒過度移位？種種因素皆直接影響跑鞋的結構和壽命，這才是研究團隊設計和測試時要下苦功之處。單是顆粒物料，都已測試了大約150種材料，最後才決定使用TPE泡綿製作，平衡彈性、穩定和流動的要求；放置緩震顆粒的中底艙結構，研究團隊亦參考腳掌着地時受壓部位的分佈，調整分佈的比例，約50%的顆粒覆蓋腳跟區域，只有5%的顆粒分佈在腳尖位置作緩震之用。另一個特別之處是，為使跑手感受到「位移」，Joyride鞋體內沒有鞋墊的設計，腳掌與顆粒間只有一層薄薄的纖維，跑手是真正感受到顆粒在腳下移動，穿上的腳感，市面上確實沒有任何類似的中底系統可比較，簡單形容就像「踩在幾個高彈力的豆袋上」，是一種全新的跑步體驗，這一點在下一篇的測試報導中再詳談。

Joyride Run Flyknit

此外，由於Nike亦看中Joyride時尚與性能上的可塑性，除了跑鞋之外，亦會推出Joyride NSW Optik、Joyride NSW Setter等休閒鞋款；據Will透露，Nike想過將Joyride技術應用到其他運動項目的鞋款上，研發團隊正在開發兩個使用Joyride的款式。但無論如何，8月1日Joyride Run Flyknit便會率先上架，到時自己再測測吧。

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