【體物寫志】The Grey Store期間限定　解說灰色NB跑鞋的特別魅力

問問各位,如要你列舉某些品牌時,會直接聯想到的Pantone,大家可會想到什麼? 跑車,我想到法拉利紅。 奢侈品,我想到Tiffany Blue。 運動品牌又有沒有類似的例子呢?那就不得不提New Balance的「元祖灰」了。

能夠將一種顏色與自家的各個跑鞋系列融合,繼而進化成各種經典時尚鞋款,灰色系的New Balance跑鞋總好像有與別不同的魔法與魅力,令一種本身並無特別意義的顏色,放予一個品牌之上後卻得出「1加1大於2」的效果。其實,NewBalance品牌逾百年歷史,但灰色予以這品牌與別不同意義,日子不算太長。他們第一款灰色跑鞋出現於1978年,用於620鞋款之上。但認真分類,灰色有很多種,所以要數到真正發揚光大「元祖灰」的鞋款,就不得不提1985年的代表之作。

1985年M1300是「元祖灰」的起源。(網上圖片)

很多人都特別喜愛New Balance 99X經典系列,但講到真正確立了品牌將當代跑鞋的緩震技術、物料和造工等細節要求,融入至經典鞋款之中,「千系跑鞋」可說是巔峰。

1985年對sneaker head來說,是特別的一年。既是神鞋Air Jordan 1的誕生年,亦是New Balance「千系跑鞋」的創始之作M1300推出。當年由於新避震系統Encap的推出 ,並首次配搭在M1300之中,古典外觀與新時代的科技結合,加上美國手工製的出品要求,令這款跑鞋定價比AJ1高一倍,當時依然掀起運動與時尚界一股熱潮。因為太受歡迎,所以M1300的做用的「Shadow Gray」,也就是後來所稱的「元祖灰」,這種經典的聯想印象正式萌生,亦令往後New Balance的所有鞋款,不論跑鞋與潮鞋,都一定會推出配用到灰色的版本。致於M1300,亦由1995年開始,每5年便復刻一次,下一次就是2020年。

品牌於中環設立「The Grey Store」期間限定店。(品牌圖片)

當然,M1300只是一個引子,後來New Balance的灰色跑鞋因為其簡潔、俐落的觀感,而受到前美國總統列根、克林頓、奧巴馬,以及SteveJobs等跨國企業高層的喜愛,得到「Presidential Sneaker」的美譽。神奇的地方,卻是這種踏實、穩健的形象,卻不止受到位高權重者認同。藤原浩、高橋盾、倉石一樹等潮流界代表多年來亦對「元祖灰」的M1300情有獨鍾,都是多年來令灰色調New Balance跑鞋不繼得到「神聖加持」的原因。

灰色NB跑鞋又有「Presidential Sneaker」的美譽。(網上圖片)

因此緣故,New Balance亦將今年的9月5日定為「Grey Day」,宣揚其「Grey runs in the Family」的主題。最經典的M1300未到復刻時候,但今年在中環開設的期間限定「The Grey Store」,依然有不少值得留意的「灰品」。例如兩款美製的別注997 Sport「Grey Day」和MADE 97。997 Sport「Grey Day」保留了元祖997外貌,特別之處是鞋側印上了「new balance MADE IN U.S.A.」字樣,取代標誌性的「N」字Logo,是MADE系列中首次採用的設計,也很貼合當代的街頭風美學。MADE 97則首次結合了MADE 997的鞋面麂皮物料,以及獨有的Encap REVEAL中底,時尚之餘,亦未忘跑鞋匠人對跑鞋性能要求的初心。

997 Sport「Grey Day」和MADE 997(品牌圖片)

此外,是次活動還有580、996和997 Sport等「Play with Grey」系列上架。當中996更採用上述令「元祖灰」成為New Balance代表色的M1300色調,配以雙密度C-CAP及EVA材質為中底,磨砂牛革和尼龍網布的外層物料,都是今次的重點單品。喜愛灰色系列的各位,9月8日前親身到中環雲咸街18號地舖的限定店進一步了解吧。