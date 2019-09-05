【01測試．耳機】攻陷果粉心　詳解獨特的PowerBeats Pro

如果有追看潮流資訊，就會留意到世界各地都有名人和運動員配帶PowerBeats Pro，例如勒邦占士、維納絲威廉絲（大威）、運動攀登手選手野中生萌、徐濠縈等，加上歸於Apple旗下，相容性大增，耳機名氣亦更上一層樓。 PowerBeats Pro的廣告由多名運動員拍攝，01測試亦針對運動而設。今次就要測試這對名氣響亮的耳機，是華而不實，還是內外兼備。

01測試

測試産品：PowerBeats Pro

測試內容：日常、跑步時佩戴（約4分鐘配速）、以及其他運動

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【01測試．耳機】拆解Jaybird Vista 三個按鈕用盡功能

可具體知道它的尺寸。（區嘉俊攝）

簡介

PowerBeats Pro「神奇」之處有兩點，首先是摘下一邊耳機立即停播，戴回又迅速續播。這有賴內側的感應器，令此功能準確度驚人，就像玩「紅綠燈、過馬路、要小心」，摘下來戴上去，反應準確無誤。它的播放時間長達9小時，放入充電盒內5分鐘能播的1.5小時，配上這功能電量更持久。

另一神奇功能是「Hey Siri」，可聲控以調校音量、停播和轉歌等，效果在下面的「試後感」分享。它採用掛耳式設計，機身固然硬，掛耳位置就硬中帶柔軟。左右兩邊的標誌，按一次「播放/暫停」或「接聽/掛電話」、連按2次播放下首歌曲，連按3次播放上首歌曲，耳機上方有按鈕調校音量。

B字是按鈕、B字上方都有按鈕。（區嘉俊攝）

試後感

很多藍牙耳機有通話功能，但我通常無視之，皆因大多接收不清或音量不足。不過，PowerBeats Pro就做到「真．保持通話」，免去聽音樂時電話響，要拿起電話接聽，之後換回耳機的苦惱。

「Hey Siri」功能方便，嘗試離開電話5米，仍能聲控停播和調校音量，「果粉」的心該會被攻陷。當然，害羞的我在街上說「Hey,Siri」，會有點尷尬。

耳機穩固度極高，我試過戴着它揮拳、晃身和做掌上壓等都沒有鬆脫。但是，相比Jaybird Vista，PowerBeats Pro戴得久，耳朵感到疲倦。耳機音質未算上乘，但算不俗，令我滿意。單邊耳機聆聽音樂就要注意，只從充電盒拿一邊出來就夠，否則會受「摘下一邊耳機立即停播」的功能影響。

充電盒外形精美，打開立刻與iPhone和iPad極速配對，簡直是融為一體，不過體積太大，不適合放在褲袋。

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