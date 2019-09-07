【體物寫志】Nite Jogger 3M Project　資深跑手回味昔日夜跑

夜跑，是很多都市跑手工餘訓練的日常．無論是跑步還是日常配搭，使用反光物料亦十分平常。 然而，當我看到adidas與3M合作的Nite Jogger，依然覺得這次聯乘的意義確實與別不同。全因它與43年前元祖級反光跑鞋的歷史概念甚有淵源。

今年4月，生活時尚向的adidas Originals決定將「Nite Jogger」系列重推市場。不過，說「重推」好像不盡正確。雖則Nite Jogger與StanSmith、Super Star、Samba等等，都是上世紀已經誕生的經典系列，但在2019年復活的Nite Jogger，並非像2015年那次跟英國波鞋名所「Size？」合作的純粹復刻，而是加入Boost緩震物料，將舊時代的經典概念，以當代的設計重新塑造。

今年4月開始，經典的Nite Jogger名字再次出現，卻換上全新外型設計。（品牌圖片）

然而，又有另一個問題了。所謂的「經典概念」，其實又是什麼？Nite Jogger的中底沒有什麼驚人的新技術，也沒有什麼運動員穿來創出偉大成績。對波鞋歷史無興趣的人，甚至未聽過這個款式。大多數人只知道是一雙70年代的跑鞋，跟很多經典型號比較，影響力和知名度較低，僅此而已。這個看似平凡的設計，足以成為經典，非因技術，而是擁有劃時代的概念，盡現前瞻視野。

時間回到1976年，長跑風氣遠不及現在。大多數國家的城市化發展程度不高，生活節奏亦相對較現在慢和輕鬆，夜跑的普及程度未算高。事實上，當假期時間充裕，夜跑往往不會是最理想的選項。然而，現實歸現實，當時的adidas窺準了愈來愈多跑手將加入「夜跑行列」，就在那一年推了品牌史上首款加入反光物料的跑鞋Nite Jogger。有明顯的反光功能，保障晚上路跑的跑手。汽車或單車經過時，便能夠提早分辨跑手的位置，確保安全。

1976年Nite Jogger是品牌史上首款加入反光物料，針對夜跑的跑鞋。（網上圖片）

或許與70年代的社會發展程度和風氣有關吧，它在那個時代裏，大多數跑手都未必用得著，亦未意識到反光物料對夜跑的重要。Nite Jogger 當時未能掀起熱潮。不過，其鞋身簡潔的輪廓、外底的鉚釘型結構等等，依然令它在歐美跑步文化較深的地方，有一定捧場客。及至現在，Nite Jogger不再是運動向跑鞋，但依然是資深跑手和波鞋愛好者的回憶之作。

今次adidas Originals與世界上製作反光物料最知名的工業品牌3M合作，首次聯乘推出「3M Project」版本的Nite Jogger，當中的意義非凡，絕對可稱為這個系列的里程碑。反光物料早已平凡得不能再平凡，Nite Jogger 3M Project就像它鞋舌上印有摩斯電碼編寫的「the speed of nite」，簡單紀錄了這個系列作為元祖級夜跑鞋的歷史。

近賞Nite Jogger 3M Project

Nite Jogger 3M Project（曾柏熊攝）