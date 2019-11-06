【體物寫志】DB99跑步系列　紀念碧咸人生最重要一年

回想起5月時看罷曼聯三冠王20周年的紀念賽，歲月不留人的感觸情緒便不自覺的浮現； 每每見證着一個又一個往日馳聘綠茵場的球星退下火線，展開了退役後的人生新一頁。回憶中那些好像不久前才發生的片段，不知不覺間原來已經過了那麼多年。事實上，隨著年齡與人生經歷的增長，每個人的角色與追求都會不斷轉變實屬正常不過。 正如從前提到碧咸，足球員的身份，令他推出的個人運動系列總離不開足球；然而來到這一年，當碧咸推出的「signature跑步鞋」比足球靴還多的時候，確實是種歲月變遷的見證。

時尚、足球等等，總是碧咸附帶着的關鍵詞，跑步嗎？聽起來好像有點格格不入；然而其實從來沒有一條規則定下「signature shoes」只可針對運動員本身的專項來推出，情況就像1993年米高佐敦為完成父親遺願而轉戰棒球界時，當年的AJ9亦因而調整為棒球鞋；正好說明signature shoes按照運動員當下的近況而推出，也屬正常不過；對退役多年的碧咸來說，一雙偏向休息舒適定位的跑步鞋，好像反而更適合他當下休閒運動的需要，故於今年之內，他已經兩度推出兩款定位完全不同的跑鞋，確實見證了他作為國際體壇中巨星的角色轉變。

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碧咸推出個人跑步系列的DB99 UltraBOOST 19。（品牌圖片）

事實上碧咸最在2002年的時候，已經為擔任過第一代Climacool的代言人；及至今年3月，他的個人跑步系列「DB99」更加首度加入了Breeze Climacool 2019系列上，見證了碧咸的「signature跑步鞋」正式誕生；至於何解這個萬人迷親自參與設計的跑步系列，要以「DB99」命名呢？原因團隊希望在本身的「DB7」足球系列外，另選一組對他有特殊意義的數字作跑步系列的名號；「DB」就是「David Beckham」的簡稱，「99」呢？其實就是紀念1999年的意思。資深球迷都應該會知道，碧咸當年作為曼聯球員，是成就三冠王偉業的一大功臣。然而即使不計算職業生涯的成就，碧咸依然認為99年是他「生涯」中重要一年，與妻子Victoria Beckham圓婚，大兒子Brooklyn Beckham出生，一切都是圓滿的一年；作為人生中的另一個階段的見證，「DB99」的意義非凡。

作為功臣之一，今年5月碧咸參加了三冠王20周年紀念賽。（路透社）

今個月「DB99」鞋款進一步延伸至的旗幟級跑鞋UltraBOOST 19上，得到巨星加持令這款跑鞋得到額外的時尚話題，但其實它本身已被喻為歷代UltraBOOST中性能最優秀的版本。尤其在中底方面，製造商調整了它的化學結構和烤焗膨脹時的熱力，結果增加了20% Boost物料的物度，配合重新配置的Continental輪胎外底坑紋，接觸地面範圍更大，抓地力更強，令鞋子得到比前四代更完整的能量回饋與緩震效能。

20多年的職業生涯，往日碧咸曾在球場上曾創造過無數經典畫面；時至今日，他早已放下了球靴，並嘗試將自己的休閒跑步追求應用到個人跑步系列上，作為運動巨星的新篇章。歲月中，見證了一代人的成長與改變。