【越野跑鞋・01測試】走到郊野的雲　保持路跑的輕盈步伐

秋高氣爽，01測試又有新系列，今次一連3篇是越野跑鞋，打頭陣是On的Cloudventure Peak，顏色是山系不常見的白色。不止這對Cloudventure Peak，另外兩對都有白色，打破越野跑鞋的慣例。

01測試

測試産品：On Cloudventure Peak越野跑鞋

測試內容：跑於金督馳馬徑一帶

簡介

由跑鞋開始研發運動產品的On走到越野跑界，這對Cloudventure Peak就屬於越野跑系列，它是輕巧至上的速度型越野跑鞋，重量在越野跑鞋中算很輕。

大底的前後落差只有4毫米。（區嘉俊攝）

鞋面主要分成三部分，鞋筒與鞋舌像襪般相連，獨特之處是有一條橫置的帶，讓跑手綁鞋帶後，扣穩在帶內。山嶺道路，凹凸不平和路況多變，疾走時，踩到鞋帶或鞋帶攝到石縫容易跌傷，後果可以好嚴重，所以橫帶設計簡單卻重要。白色部分佔最多位置，集輕、薄、彈和高透氣度於一身，繫住鞋邊的黑色膠較厚提高了硬度，鞋跟的左右兩側有穩定硬膠，減低扭傷機會。

大底物料名為Mission Grip™，物料較軟，重視抓地和黏力，鞋頭到鞋尾的坑紋分成4部分，最頭是典型的多邊形膠粒，有助多向移動，前掌後半部的膠粒較大和粗糙，踏在大石和滑的路況就較安全，中間位置是凹的，鞋尾分成一格格，保留了On跑鞋的特色。

橫帶的用法，防止鞋帶鬆脫。（區嘉俊攝）

試後感

香港的山嶺大多是混合地形，不止有泥地，還有很多硬地，所以大底很硬有利保護腳掌踏於凹凸路況，但跑在柏油路面容易緩震不足。我先穿Cloudventure Peak走在柏油路測試最硬的路況，鞋底的膠粒像把我墊高，清楚感受到着地點是膠粒，膠粒略有彈性，所以有緩震作用，腳部不用全數吸引震盪。

我疾走於郊野公園，包含沙泥地、有樹根的路和梯級等，Cloudventure Peak的輕巧和貼腳程度非常高，我用路跑的高抬腿方式跑都感受不到它的重量。鞋身夠薄和容易隨腳掌折曲，跑手不怕以為自己抬腿夠高卻有心無力，鞋被樹根纏到腳引致跌傷。我認為習慣跑路的人，走去參與越野跑會很喜歡它，皆因它的鞋感與跑鞋十分相似。

按圖看清Cloudventure Peak細節

走在大石上感受到膠粒的黏力和大底的防滑設計發擇作用，Cloudventure Peak鞋身很薄，對腳部穩定和力量提供的支援較低，長時間穿它遊走郊野，跑手更要小心扭傷，所以未必適合體重高或肌力不足的跑手。最後，我認為Cloudventure Peak很適合香港的混合地勢，在比賽時穿它更能發揮跑手實力，但儲里數的長時間慢走，就可以選揮保護性更高的越野跑鞋。

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