【01測試・越野跑鞋】山鞋不止跑山　一鞋穿梭城市與郊野

上回《01測試》正值秋高氣爽時，乃測試越野跑鞋的好時機。今周天氣更清涼，則是跑步好時機，這次有山系品牌Salomon Supercross越野跑鞋。這對跑鞋很「貪心」，不止山野，城市都想征服。

01測試

測試産品：Salomon Supercross越野跑鞋

測試內容：跑在金督馳馬徑一帶

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力：****

反應速度：***

舒適度：****

透氣度：***

重量：***

Salomon Supercross已成為我日常生活都會穿的鞋。（區嘉俊攝）

簡介

Salomon Supercross系列有10年歷史，這對Supercross不止針對郊野，還主張多用途，志在從郊區跨越到日常生活，所以設計簡約，方便配搭便服。

它的功能毫不馬虎，鞋面用防撕牛津尼龍布編織。名字有牛津，皆因它是英國牛津大學學生研發的物料，特點是有抗撥水功能，水點不易積累，很多輕便的戶外背囊，都用這種物料。鞋的兩側加了直達中底的「SensiFit」軟膠，使兩側更穩固和減少「爆邊」機會。鞋頭和鞋跟有硬膠，穩固度很高，不會擔心腳腕左搖右擺。

按圖看清Salomon Supercross細節

+ 4 + 3 + 2

中底夠厚，而且延伸到鞋頭形成防撞效果，物料是吸震力強的「EnergyCell」，所以走在城市中的硬地都不易腳部疲勞，前後掌落差就較高有10毫米。鞋底物料是耐磨的 「Contagrip® TD」，佈滿厚度達5毫米的箭嘴型紋路，前掌指前和後掌指後，增強在鬆軟泥地上的抓地力。

試後感

舒服是穿Salomon Supercross的最大感覺，它前掌厚19毫米、後掌厚29毫米，厚度充足，中底亦夠彈性。加上鞋的內側有軟綿，穿起來在城市中的硬地行走，都感到很舒適。除此之外，領口位很長和柔軟，就算跑襪長度不足，都不用擔心越野跑時刮損腳跟。 Supercross外型簡潔，穿着舒適，它旨在穿梭到城市，走進日常生活，毫無疑問辦到了。

這款是Salomon的獨特索帶。（區嘉俊攝）

走到郊外，穿它依然感到舒服，緩震力強。不用擔心走過石頭和凹凸不平的地面時，腳底會感到不適。跑鞋對跑手有足夠支撐，有利減少能量消耗。但「刀無兩頭利」，它的靈敏度不算頂級。如果是高速的越野跑手，可能嫌它反應不夠快。但若非要高速疾走，這個問題不太明顯，則不用太擔心。

總括而言，它側重緩震和舒適，抓地力都不俗，尤其適合練習和長課，靈敏度和重量就排在次要位置。緊記Supercross的物料較厚，穿得很舒適。同時，它是一對要「開鞋」的越野跑鞋，多穿數次，才會更貼腳和切合跑手。

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