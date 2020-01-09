【箱根驛傳】青學大跑手畢業戰因傷缺陣　放棄筍工延續「一團火」

日本人過新年，視箱根驛傳（箱根駅伝）為「風物詩」之一，國民要早早起牀出門打氣或觀賞直播。日本的大學4年生跑手則視為「集大成」之戰，施展畢生功力拼盡一戰，過後便要投身社會，有些人自此告別密集訓練及激烈賽事「掛靴」。 今屆達成「王座奪還」的青山學院大學（青學大），有一位為跑手補給的人，本應在箱根路上，以跑手生涯壓軸一戰復仇。笑着慶祝隊友掛起獎牌，他狠下決定：延學一年，以5年生身分再戰一回箱根驛傳。

回說2019年箱根驛傳，力爭五連霸的青學大，3區交棒時搶上首位，4、5區遇上災難演出。先是4區岩見秀哉在天雨下出現低溫症狀而跑出區間15位，跌至第3位交棒，接着5區竹石尚人在上山路段大失水準，區間僅得13位，成績較2018年自己出戰同一區的時間慢超過2分鐘。青學大在往路僅得第6，次日在復路力追不及，僅得總亞軍。

竹石尚人（右）去年在5區競跑途中抽筋，發揮大失水準，極希望「報仇」。（網上圖片／Twitter）

竹石賽前說最後一年大學生涯，不想任何一天留下悔恨。（Onyourmark）

「腦中除了『我的責任』，沒有其他。如常去跑，能跑出自己的水準，局面就截然不同」，竹石在本年賽事前稱，去年抽筋又失準，感覺有欠當時的4年生前輩，希望今年可以捲土重來。拼盡一戰，為青學大重奪冠軍便無悔。

竹石已選定就職路線，獲一家大型保險公司取錄，惟該公司並無跑隊或田徑部，意味竹石極可能從此告別長跑賽事。

竹石尚人在3區為同學年的主將鈴木壘人送上補給。（網上圖片／Twitter）

一心希望在今年一雪前恥，惜事與願違。2019年12月10日，各隊伍登記16名參賽選手，竹石榜上無名。他，左腳受傷了。

青學大跑隊監督原晉坦言，連續兩年應付5區急促上斜路段的竹石缺陣，令作戰計劃失預算。但竹石為顧全大局，沒有勉強帶傷上陣，「青學大就算第16名選手也是強手，請別選我」。

「送水輝」的角色不止是遞水，還有打氣與激勵。（網上圖片／Twitter）

未能出戰，竹石改當「送水輝」為隊友送上能量飲品、打氣以及送上祝福。今年箱根一路放晴，天氣適合長跑加上「神鞋」加持，整體成績顯著提升，青學大自4區帶出後，領先到尾重奪冠軍。

去年在4區失利的岩見，今年轉戰8區，未被去屆MVP東海大學小松陽平收窄差距，更成為勝負關鍵之一。

跑手最不希望的，是受傷而沒法跑吧。沒法跑，只好換一個角色，協助隊友。（網上圖片／Twitter）

跑隊齊上齊落，送水支援是重要隊友，賽後台上亦見到竹石的身影。他再次捧起獎盃，頸上少了那塊優勝獎牌，心中多了一團火。他希望繼續跑下去，為青學大跑，亦為自己跑。

竹石決定放棄預定的保險公司工作，重新求職，希望成為實業團跑手繼續馳騁。不過，本年各公司已確定取錄人選，代表竹石要參加今年的求職活動，求取來年春季的入社機會。而且，箱根驛傳規定，跑手可出場最多4次（出戰選拔賽亦計算在內），竹石仍有兩次機會。

為了再次戴上優勝獎牌，竹石下定決心，放棄就職，再跑一年。（網上圖片／Twitter）

來年留意箱根驛傳，不妨看看5年生的竹石，會否再戰5區，跑出生涯精彩一仗。

本屆箱根驛傳亦有5年生參加，26年來首次突破選拔賽的筑波大學，陣中便有5年級醫科生川瀨宙夢參賽。