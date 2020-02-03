【武漢肺炎】戴住口罩跑步有冇用？　醫生解答5條常見問題

武漢肺炎，人人自危，港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇醫生建議大家沒有口罩就盡量留在家中。對於各位跑手們就有多一個難題，儘管備有口罩，跑步時又應否佩戴？今篇文章就請來三項鐵人高手兼神經科學醫生黃秉康解答疑惑。

香港一罩難求，有口罩就要用得其所，避免浪費。跑步時應否戴口罩？不妨先看看黃秉康醫生解答5條常見問題，才下決定。

問題1 ：跑步時，口罩是否能有效運作？

解答：外科口罩功能受呼吸力度影響，它主要應付我們日常呼吸產生的力度，阻擋外界有害物質進入口鼻，減低呼吸道傳染病傳播。跑步時，我們會比平常用力呼和吸，吸氣時產生的壓力比平常大，因而減低外科口罩的阻隔功能。此外，弄濕口罩都是一個問題。

前後2米沒有人，能減低飛沫傳播呼吸道傳染病的風險。（區嘉俊提供）

問題2：跑步時，弄濕了口罩會否影響效用？

解答：會，外科口罩濕了就沒有效用，所以跑到出汗，面部汗水弄濕口罩，就算戴了口罩都沒有功效。

問題3：佩戴口罩後，咳嗽或打噴嚏應否除口罩？

解答：不應該，皆因要保護他人。呼吸道傳染病會透過飛沫傳播，我們帶了口罩咳嗽或噴嚏，減低傳染風險。當然，這樣會略為弄濕口罩，減底它的壽命，但大家要以保護他人為重。

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黃秉康神經外科醫生，同是是前三項鐵人香港代表隊成員。（受訪者提供）

問題4：如果我戴住口罩跑步，臉部會否滋生額外細菌？

解答：不會。

問題5：跑步時及跑步後，有什麼方法減底患病風險？

解答：減少去人多地方，呼吸道傳染病主要是透過飛沫傳播，基本上，相隔2米以上就風險不高。因此，選擇跑步路線是很重要的一環。

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