【武漢肺炎】練好身體齊抗疫　堅持跑步要點做？　3件事要準備好

武漢肺炎，跑手處於兩難，繼續跑步怕患上肺炎，停止跑步又怕不進則退。跑與不跑，大家自有定案，選擇持續跑步，就要多加小心，例如注意以下3項，減低患病風險。

香港的體育館和運動場，最少關閉至2月17日，目的是減少人流聚集，降低傳染病傳播機會，尤其是健身器材和公眾浴室有很多人共用，容易成為細菌溫床。運動場地大幅減少，大家要繼續運動就要動動腦筋，以下3項都是跑手要注意的事。

行李寄存

體育館和運動場一大用途是寄存行李和更衣，設施關閉後，除了可鎖在公園的儲物籠，亦可考慮租用付費存物櫃。這些存物櫃大多放置在大型商場，例如又一城、時代廣場和新城市廣場等。相對公園的儲物籠，商場的付費存物櫃較安全，商場的洗手間都較乾淨，方便更換衣服和洗手。當然，與有車的跑友一起跑步，背包就可以放在車內。

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人與人之間保持2米距離，減低飛抹傳播風險。（區嘉俊提供）

選擇跑步路線

大家都意識到找一條較少途人的跑步路線，所以不跑在大街大巷和多了市民行山。除此之外，路線能否寄存行李、跑步時段和有沒有洗手間都在考慮之列，鰂魚涌公園為例，近期晚上6至9時，公園比平常多途人，估計與大家減少行商場和不用回公司工作有關。跑步時，跑手大多不佩帶口罩，風險較高，建議大家早上或晚些起跑，人流較少就較安全。完走就去洗手間洗手，減低感染疾病機會。順帶一提，近期公園有充足洗手液和紙巾，十年難得一見。

(早上的公園人流較少，到了下午就較多人。（區嘉俊提供）

裝備

洗手液和口罩是香港人的出門孖寶，跑步都是一樣，在「戴住口罩跑步有冇用？ 醫生解答5條常見問題」中探討過口罩弄濕了就失去功效，所以跑步未必會佩帶口罩，但跑前跑後都需要，建議大家帶個保鮮袋把它藏好，以防弄濕它。如果路線上沒有洗手間，自備的洗手液都可以清潔雙手，萬一兩者都沒有，走到附近的麥當勞或商店用消毒噴霧亦得。

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