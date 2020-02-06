【武漢肺炎】東京馬拉松窩心舉動　中文版聲明附打氣字句

武漢肺炎疫情全面爆發，從中國蔓延到世界各地，部分國家與中國的航班已大幅減少。 世界六大馬拉松之一，下月1日舉行的東京馬拉松，今日（6日）發出特別安排，讓未能如期應戰的中國跑手，自動參加來年東馬，但須繳付來年的報名費。

東馬主辦單位的聲明指，日本政府因湖北省武漢市出現新型冠狀病毒引發的疫情，2月1日起禁止訪日前14天曾到湖北省的人士，及手持湖北省機關發出的中國旅行證件人士，進入日本。惟考慮中國跑手可能因航班取消，或不准在中國境內自由移動，而無法赴日參加下月1日舉行的東京馬拉松，遂定下特別安排。

東京馬拉松貴為「六大馬」之一，每年吸引世界各地的跑手赴約。（資料圖片／黃永俊攝）

聲明指於2月1日時報稱居住地址在中國的跑手，若未能前往日本，或決定不參賽，將自動獲得來年東馬的參賽名額，惟需要支付來年的報名費，本年賽事的報名費亦不獲退還。合資格的跑手毋需通知賽會，有關報名參加來年賽事的詳情，將於本年賽事完結後公布。該聲明有日、英、中版本，中文版本的最後部分寫上「加油，中國」，為受影響人士打氣。

大會網頁公布特別安排，針對居於中國的跑手。（網頁截圖）

東京馬拉松是全球最受歡迎馬拉松賽之一，本屆全馬共設3.75萬名額，其中供一般報名的名額共26370個，共有293275人報名，約11.1人爭奪一個名額。