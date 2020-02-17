【武漢肺炎】東京馬拉松避疫取消一般跑手名額　逾3.7萬人受影響

「武漢肺炎」疫情持續擴散，日本的確診案例數字不斷上升。六大馬拉松之一、東京馬拉松為避疫而變成「真．精英賽」。 日本媒體確認，東京馬拉松主辦單位今（17日）為大幅減少參賽人數，完全取消一般跑手的名額，僅餘下大約200名精英跑手參賽。

根據世衛昨日公布數字，日本一天內新增12宗確診個案，累積53宗。東京馬拉松今屆預計有大約3.8萬人參賽，扣除精英跑手、輪椅組等，有超過3.7萬人出場，齊跑場面必然「墟冚」，密集人流仍難免增加傳播病毒的風險。

東京馬拉松為全球最受歡迎賽事之一。（資料圖片／余俊亮攝）

《每日新聞》報道，東馬主辦單位確認大幅縮減主辦規模，只會保留全馬及輪椅組的精英選手，男、女合共約200人。全馬賽事為日本田徑隊的東京奧運男子馬拉松選拔賽，大迫傑、設樂悠太等日本跑手爭奪最後一個參賽資格。

武漢肺炎在東京的染病人數增加，令東馬賽會須考慮是否減少人數。（資料圖片／黃永俊攝）

至於所有一般跑手的報名費與名額如何處理，仍待公布。東馬早前宣布考慮疫情令中國居住的跑手，包括香港及澳門跑手，可能無法如期赴日。這些跑手如無法成行，將自動獲得來年東馬參賽名額。隨着疫情發展，賽會及後發聲明要求跑手自行考慮放棄參賽，並改為毋須支付來年參加費用。