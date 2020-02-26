【武漢肺炎】馬場重開可跑大圈　但注意入口及開放時間　免摸門釘

武漢肺炎肆虐，康文署轄下的計動設施大都關閉，跑友們要不「餓跑」，要不跑街。 猶幸跑馬地遊樂場（馬場）已經局部重開，但開放時間、設施和出入口都有變動，出發馬場練跑前，請先弄清楚，以免白走一趟。

馬場本周二（2月25日）率先重開部份設施，我們今早8時到該處一趟，目測大圈只有大約10人練跑或散步，足球場外則有一團約10人在拉筋伸展，氣氛遠比平日冷清。

至於其他康文署場地，署方表示將關閉至3月2日，有消息指其他場地下周開始陸續局部開放，大家緊記留意康文署公布。

雖然馬場重開，由於非全面開放，大家使用時要注意以下事項。

地圖顯示了那些入口開放。（區嘉俊攝）

1. 一入口仍關

跑馬地馬場有3個入口，最近銅鑼灣的黃泥涌道入口暫時關閉，要入場就要用另外兩個入口，詳細位置可看下圖。

2. 晚上不開放

馬場開放時間是早上7時正至下午3時30分，每晚都不開放，大家想放工或飯後練跑的話，只能跑街了。

更衣室不開放能減少傳染病傳播機會。（區嘉俊攝）

3. 更衣室關閉

跑手最關心的跑道，已經重開，但足球場暫停開放，而且放置了欄架於龍門前；更重要是更衣室仍然關閉，大家不能使用更衣室洗澡和寄存行李。如果要寄存行李的話，可用洗手間外的細儲物櫃，或者7號足球場附近設施。

4. 增消毒設施

署方在洗手間外加添了消毒地毯，搓手液機內有充足搓手液。不過飲水機繼續暫停使用，大家去練跑要帶備補給品。

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