【新冠肺炎】波士頓馬拉松准退款　BQ達標超難跑手如何是好

新型冠狀病毒肺炎COVID-19正在美國爆發，體育賽事完全暫停。「世界六大馬」之一波士頓馬拉松繼延遲至9月舉行，再推另一重要措施：退錢。 「波馬」退錢可謂因時制宜，跑手卻面對人生交叉點：應否堅持到9月「搏一鋪」？

波士頓馬拉松因應疫情失控，已由原定4月20日舉行，推遲逾四個月至9月14日。賽會於當地時間昨日（4月1日）宣布，跑手如認為自己在9月無法成行，可在5月29日前向大會申請退回報名費。賽會表明跑手不能把參賽資格延後一年，代表跑手只能從「照跑」或「回水」二揀一。

波士頓馬拉松接受退款申請，照顧未能成行的跑手。（美聯社）

賽會聲明主辦賽事以來首次容許退款，首要考慮賽事各方，包括跑手、員工、義工和支持者等的健康和福利。賽會固然希望跑手能在9月參賽，但若跑手左計右計都認為無法成行，亦可退款作結。

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9月時參賽要冒染病風險，可是達標可能沒有幾回，跑手會怎揀？（美聯社）

波士頓馬拉松今屆有逾30000人參加。（Getty Images）

波馬貴為六大馬之一，以參賽門檻（BQ）高而見稱。BQ近年一再提高，以今屆賽事壯年組18-34歲跑手門檻為例，男跑手必須達到「Sub3」，女跑手則為「330」。此標準放在近年的香港馬拉松，即是「千金先生」與「千金小姐」才夠資格報名。

今屆參賽門檻較上屆提高，絕不容易達到。（波士頓馬拉松官網截圖）

好些跑手經過多年努力，終於達標入圍波馬，甚至只差一關便達成「六星連珠」。可是，疫情襲地球，近來在美國一發不可收拾，待到9月會否緩和，到時去跑可能「搵命搏」。還好今回不是「唔准諗即刻答」，尚有近兩個月讓跑手密切留意疫情，再作打算。六大馬在上半年舉行的賽事，波馬及倫敦馬拉松均已延期至下半年，同樣推出退款措施。東京馬拉松已取消一般跑手名額且不退款，賽會雖保留來年參賽資格，但跑手仍要付報名費。

代表完成六大馬的六星連珠獎牌。（worldmarathonmajors.com）

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