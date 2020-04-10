某日站在「香港第一險峰」蚺蛇尖上，見證自己終於完成「挑戰香港三尖」的里程碑，本來沉浸在少少的滿足感中，Kylie突然認真問：「點解你行咁多山，塊面都仲係咁包嘅？」 「......」 「幾時有人話過行山可以減肥？」 最初開始行山，減肥的確是誘因，但當山齡漸長，又不覺得自己怎麼瘦過，這個說法早被事實「瓦解」。但除了「行山可減肥」外，那些年關於行山的迷思與問號，山齡尚淺時的我們，曾被不少山友「fake過」，為免再有人重蹈覆轍，今次就從三尖之旅的經過，解破往日的年少無知吧。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

行山新手3大經典迷思，按圖放大：

「行山飲運動飲品好過水？」

炎夏上山，最掛念的莫過於一罐冰涼可樂；退而求其次，運動飲品都是我們的「小涼伴」，基本上每次長途路線必備。

不過，有次無聊時細看運動飲品的營養標籤，才發現那是高糖分和高熱量飲品。例如我們最常喝的電解質飲品，每100毫升含約6克糖，喝一瓶500毫升的飲品，就已等於吃下6茶匙的糖了。

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從青雲路登山的話，比良景方向輕鬆得多。

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若平常輕鬆「郊遊Mode」行山，邊行邊停邊欣賞風景或拍照，其實不太算是帶氧運動，若以運動飲品代替水，便有機會「愈行愈肥」。若盲目將運動飲品當開水喝的話，有機會令身體汲取過多電解質，從而需要更多水份稀釋血液中的電解質，可能導致血壓上升，增加心臟和血管負擔，在山野出現這些情況，後果可大可小。

即使是我們之前行香港三尖之一的青山，要向上爬升530米，但是因為來回全程才消耗458卡路里，還是多喝水吧。多數走長線路線時，我們才帶運動飲品。

「香港三尖」-青山路線資料簡介（按圖放大）：

「橙皮係天然嘢，丟喺山度就得？」

近月行山人流多了，「香港三尖」之一釣魚翁雖然斜度急，但因路程較短及風景開揚，依然吸引不少遊人慕名挑戰。可惜伴隨的垃圾也增多了。平日行山常見的垃圾，除了紙巾、膠樽和口罩，大概就是果皮。上月登上釣魚翁時也發現果皮處處，從郊遊徑到山頂，總是發現果皮的蹤影。

山上丟棄果皮，事實上就等同亂拋垃圾喔。

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我們還是行山初哥時，總有衝動把剝下的水果皮丟在山上，以為讓它們回歸自然，既環保也是美德。可惜這絕非事實的全部，果皮雖然可被分解，但還要配合氣候，例如氣溫和土壤等，分解過程隨時用上好幾年，當舊果皮未分解完，又有人新增果皮，絕對大煞風景。

所以最簡單的做法，還是自己垃圾自己帶走，山上丟棄果皮等同亂拋垃圾。我們上山時會預備一個小小的垃圾袋，將隨身垃圾帶下山，共同維護山野潔淨。

「香港三尖」-釣魚翁路線資料簡介（按圖放大）：

「標高柱梗係標明座山有幾高啦？」

每走一座山，指定動作「Kill標」是常識，也就是跟標高柱合照的意思。不過，標高柱雖有「標高」之名，但它的作用並非為山頭標示高度。

標高柱正確名稱是三角網測站（Trigonometrical Station），屬地政署在不同地方安裝的測量點，在製作地形圖和提供數據給工程建設時，方便測量之用。由於不少測量站均設置在視野開揚的地點，所以多在峰頂見其蹤影。平時大家常見的典型標高柱都是圓柱體，高約120厘米、直徑約28厘米，外層塗上白色，頂處是黑色。

上山見到它，「Kill標」是常識吧。（網上圖片）

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分享一點關於「高」的小知識，「香港三尖」雖以攀登蚺蛇尖難度最高，但原來依高度排序，青山才是最高呢﹗三尖的高度依次為：青山（583米）、蚺蛇尖（468米）和釣魚翁（344米）。

「香港三尖」-蚺蛇尖路線資料簡介（按圖放大）：

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