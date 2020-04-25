【抗疫裝備】Nike Air變防護面罩　齊心開發運動用品的醫療用途

全球抗疫，醫護物資短缺，不少運動品牌都加入防疫物資的生產線。盤點這些「期間限定」產品，Nike、adidas以至山系品牌Arc'teryx皆已成為生產防護衣和口罩的「臨時醫護」品牌；法國連鎖運動用品品牌Decathlon將已有產品改裝成醫療用途的創意，更是物盡其用。

Nike、adidas、New Balance、Under Armour等品牌，已經投入口罩和面罩生產行列，實用之餘，也包含品牌本身的影子。

立即按圖，盤點各大品牌防疫產品：

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波鞋變防護面罩

Nike經常與奧勒岡健康與科學大學（OHSU）合作。今次合作的項目，不止邀請旗下附屬兒童醫院的病童合作設計Doernbecher波鞋系列，更直接用現有技術生產醫療用品，包括將Nike Air部件的TPU材料製作成供呼吸機和透明防護面罩用的鏡片。

Nike與奧勒岡健康與科學大學（OHSU)合作研發的防護面罩。（網上圖片）

OHSU的副教授Miko Enomoto稱，全臉防護面罩不但防止病毒污染物接觸醫護人員面部，更可延長口罩的耐用度。

除了Nike，另一龍頭品牌adidas亦生產面罩。向來為adidas生產alphaedge 4d等立體列印波鞋中底的廠商Carbon，今次將相同技術應用於生產防護面罩，好處是立體打印的結構不但減少材料消耗，生產時間亦縮短。adidas與Carbon更將面罩模組資料於互聯網公開，任何人或廠商只要有3D打印機和材料，都可自行生產面罩，提升供應量。

adidas與Carbon將生產立體列印波鞋中底的技術，變成生產防護面罩。（網上圖片）

生產口罩是防疫的根本

至於由一月開始已狂搶的口罩，則有New Balance和Under Armour出力。前者在聲明中稱：「製鞋已是昨日之事，製作口罩才是當務之急。」短期內，NB希望旗下位於麻省和緬因州的廠房能於4月生產10萬套口罩，過程中不斷改進設計和物料，希望達到美國食物及藥物管理局（FDA）的要求。

「製鞋已是昨日之事，製作口罩才是當務之急。」（網上圖片）

Under Armour與馬利蘭大學合作，與50多名材料科學家設計了一款「摺紙口罩」，其摺紋結構既貼合臉部形狀，亦方便醫療人員存放。物料方面則由單塊織物製成，不需要縫製，意味生產時間相對減少。品牌現已將位於巴爾的摩總部的實驗室變成工廠，每星期生產10萬套口罩。

Under Armour與馬利蘭大學合作設計的「摺紙口罩」。（網上圖片）

Arc'teryx用10天時間研發出擁有「3級認證」的醫療用防護衣。（網上圖片）

山系名牌製作醫療防護衣

早前英國倫敦哈羅市3名前線護士，因物資短缺而被逼穿上垃圾袋代替防護衣，結果全部確診。加拿大山系品牌Arc'teryx跟當地衛生部門、廠商及其他設計單位合作，用10天時間改造原有防水、防風的技術，研發出擁有「3級認證」醫療用的防護衣，希望出一分力改善前線醫療資源短缺狀況。

Easybreath本來是Decathlon一款市面有售的潛水面罩。（網上圖片）

潛水面罩變呼吸口罩

但數到一眾運動品牌的「期間限定」防疫產品，最深印象的是Decathlon的「呼吸口罩」。因為品牌並非特別為疫情而研發，而是稍作微調，立即把大眾都可在商店購買的Easybreath潛水面罩，變成醫療用的呼吸口罩。

為了解決呼吸口罩不足，意大利新創公司Isinnova與Decathlon誕生了這個改造潛水面罩的奇想。工程師將名為「Charlotte Valve」的立體打印閥門，更換到潛水面罩頭頂上原來的呼吸部件上，原來的廉價休閒產品立即擁有另一層意義。

雖然這項產品至今依然未被認證為生物醫學設備，只是在個別醫院內部測試和使用，待所有專利問題等等解決之後，才會免費開放。助物資短缺的醫院能在緊急情況下採購Decathlon面罩，自行生產「Charlotte Valve」即可使用。

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