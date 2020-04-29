【山系】比拼無縫跑褲　土炮元素還是優秀性能較吸引？︱體物寫志

行山熱潮持續，長期行走、跑步，皮膚或衣物之間在重複成千上萬次的步伐中不斷磨擦，皮膚磨損十分常見。磨損部位的刺刺痛，不但影響肢體動作，更礙享受山野的雅興。 一般休閒褲子，甚至運動褲始終因為外觀設計等因素，令縫線位太多，未必每條都適合上山。因此決意持續上山的行山客與越野跑手，有需要入手針對山野運動的「無縫跑山褲」。今次特意選取3款實用又好看的無縫褲款，比較它們的優點。

三款無縫跑山褲的特性，按圖放大：

上一次山，兩、三小時是「快閃級數」，動輒出走大半天也是等閒事。然而，在長時間重複動作，不論是皮膚與皮膚，還是皮膚與衣物之間，都會經歷無數次磨擦，本身已經很容易磨損身體。加上上山不同「落街跑步」，出現任何突發情況，都只能在有限的環境和資源中解決。就算磨損了，忍痛也要捱到走回城市才能處理，因此上山的裝備與準備，總需要特別充足，那怕細微至褲子的縫線位設計好壞考量，都可以是每次登山體驗是好是壞的因素。

坊間一直都有不少品牌製作針對山系需要的無縫跑山褲，從法國的山系名牌Salomon，以至本土製作的T8都有推出過這類商品。單從外觀上看，看似沒大分別，不過都是性質相同，純粹為減少磨擦而設計的無縫褲子，但其實當中有些細節，卻包含了品牌各自對山系活動所需要的功能考量。

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Uglow今年的SPEED AERO系列，用色更添玩味。（網上圖片）

Uglow SPEED AERO Short 功能以外亦富時尚玩味

野外環境變化萬千，山系裝備功能主導理所當然，但隨着近年「Urban Outdoor」的風潮興起，山系品牌對於話題設計的元素亦愈來愈重視。

2015年創立的法國品牌Uglow雖然歷史不算長久，但憑藉舒適、超輕、速乾、防磨及「好像沒穿着」般舒適的內膽，實踐以「Run Naked」為品牌追求，亦令它們在山界建立了不俗口碑。當中SPEED AERO無縫跑山褲更加是他們的王牌產品，算有一定信心保證；無縫設計減低長時間穿著行動時磨損皮膚的機會外，新一代採用更貼皮膚的設計，使之更通爽透氣。

潑墨設計由居港法國藝術家兼越野跑手Elsa Jean de Dieu主理。（網上圖片）

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至於話題設計元素方面，SPEED AERO的2020年新系列的潑墨設計，邀請了居港的法國藝術家Elsa Jean de Dieu主理，用色大膽增添玩味。同時間Elsa也是一名越野跑手，不時在山賽中可以見到她的身影，亦代表過Uglow Asia Team在各項比賽橫掃獎杯。令這條跑山褲與香港的觀感，好像變得親近。

應該都不會有太多人質疑Salomon在山界的話語權。（網上圖片）

Salomon SENSE Short 名牌驗證性能有保證

「Urban Outdoor」風潮之下，Salomon這個山系名牌的大名早已超出了山界本身；雖然其SENSE無縫跑山褲的設計上依然較偏向「實用主意」，但作為一款被公認性能數一數二的山系品牌出品，它絕對是一個「錯不了」的選項。

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Salomon SENSE跑山褲採用的彈力編織腰帶，讓跑手即使沒穿戴跑山背囊，依然可以攜帶250毫升的軟樽上山，腰帶只用上極小縫線連接，減少了跑步時腰部周圍的磨擦。這種造功的細緻，已得到大量國際頂級越野跑手認證。加上它使用了專利37.5物料，包含由天然的火山砂石及棷子殼提取的活性粒子，吸收汗水同時，亦會吸收身體發出的紅外線，加速水份從而皮膚表面蒸發，降底身體溫度和濕度。這種物料研發上的優勢，始終是大品牌才能擁有。

T8是難得一見香港「土炮」山系品牌。（網上圖片）

T8 Sherpa Short 最強土炮

在一個被外國品牌主導的山品市場中，T8是一個難得一見的香港品牌，單單這一點對香港山友、跑手來說，肯定有感情分。

T8是一個由香港跑手Mark Green和John Ellis共同創立的山系品牌，本身是製作防磨低褲起家，及至近月推出了Sherpa無縫跑山褲後，亦成為本地山界的注目商品；其最大特點在於環腰設四個網袋，其可承受高達2升或1公斤的物資，尤如一條腰間的小型跑山背囊，可攜帶較多物資上山。

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Sherpa跑山褲的耐用防水塗層和輕巧環節方面也做得很足，反光部件亦製成了富玩味的有趣圖案，實用之餘亦滿足到時尚細節的要求。事實上T8的意思，其實就是我們每年夏日都經常遇上的「8號風球」圖案，比喻不怕風吹雨打的香港跑手意志，土生土長的山友與跑手都一定心領神會。最大缺點是它需要同時購買Commando 跑步內褲著用，才能做到「內膽」的功能，算是美中不足。

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