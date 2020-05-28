Nike Pegasus 37與前代大不同　一大改變令前掌回彈倍增︱01測試

每年總有些鞋款讓人期待，Nike的長青系列Pegasus是其中之一。 品牌持續改良Pegasus設計，更設合練習需要，今次推出第37代，更加適合長課。前掌加了厚氣墊，與前作大為不同。

01測試

測試産品：Nike Air Zoom Pegasus 37

測試內容：約50公里路跑，包括間歇跑、節奏跑和輕鬆跑

鞋舌設計特別。（區嘉俊攝）

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力 ****

力量回饋 ****

反應速度 ***

舒適度 ***

透氣度 ***

簡介

Pegasus 系列誕生於1983年，1984年洛杉磯奧運女子馬拉松金牌得主Joan Benoit Samuelson從第一代穿起這系列，至今超過30年。

跑鞋持續推出到37代確實不易。以近兩代為例，Pegasus 36的全掌氣墊，今回換成前掌氣墊，因為品牌認為前掌是觸地回彈的主要位置。氣墊亦厚了兩倍，所以能量回饋明顯增強。加上改用以耐力見稱的React中底，回彈和耐用度都提高。至於Pegasus 37其他特徵，可按下圖一併了解。

+ 7 + 6 + 5

試後感

一心認為Pegasus 37是第36代的改良版，感覺卻超出預期，

大有分別。36鞋面很軟，中底反應算快，用於比賽都不失禮。但Pegasus 37沒有上述特質，反而保護度提高不少，比36更貼腳，能量回饋亦較強。跑手穿著Pegasus 36，勿以為必定37一定適合自己。

「開鞋」是Pegasus 37必要過程，最初中底太硬和鞋面太緊，跑鞋難隨腳形屈曲，多穿幾次就變得貼腳柔軟。究其原因是中底的React物料，所以與之前測試過的Nike React Infinity Run一樣，中底偏硬，但耐用度很高。Pegasus 37鞋面較前代厚，相信都是為了配合提高耐用度。

提醒大家，Pegasus 37鞋型偏窄，與前代分別大，建議試穿後才購買，避免不合穿。

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我穿過Pegasus 37衝300米間歇跑，途中還加插加速，感覺是反應不夠快，觸地感弱，轉彎時有點危險。另一次以之跑500米間歇跑，跑姿略為改變，集中抬腿，就感受到它的不俗回彈力，特別是加了氣墊的前掌，動作都變得流暢。

其後，我用它來節奏跑和慢跑，感受到其出色緩震。我認為Pegasus 37適宜慢跑、長課和節奏跑，不宜短跑。

總括來說，可用「實而不華」形容Pegasus 37，適合跑手默默耕耘儲里數，長跑長有。另一方面，它的鞋身很貼腳，跑手不喜歡緊緻鞋款，或擔心緊到中掌受壓，這一對就未必是最好選擇了。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（5月28日更新）：

+ 8 + 7 + 6

💡同場加映：瑜伽和普拉提很易混淆，按圖了解兩者不同之處💡

+ 4 + 3 + 2

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