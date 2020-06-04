雨季行山唔想濕身　防水衣物裝備是必需品︱體物寫志

香港的夏日日常，要不是悶熱得要死，就是要有突如其來的降雨準備。明明出發行山時陽光普照，準備的都是防曬、涼快、透氣裝備，但也要預備下雨應急方案，否則在山野中遇上「忽然雨」，無遮無掩地「硬食」回市區時全身濕透，又濕又冷保證恨錯難返。 今次編輯推介10款雨季行山裝備 ，解說這些產品的性能，讓各位山友了解各裝備的特色，出發前預備個人合適的配搭。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

10款「Editor's Choice」雨季行山裝備，按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

Sealline BAJA View Dry Bag 10L

無論下雨與否，平日我都習慣在行山前先準備後備衣物，主要是很怕弄得全身髒亂又有臭汗味地回到城市，影響他人自己也不好受。

其實反正都需要袋子放置後備衣物，何不選用防水物料製作的？不同品牌的防水袋雖然都分別有獨特技術、物料，但說實話，大多千篇一律，所以選擇Sealline的防水袋，是喜歡它除了本身的功能外，物料亦非PVC這類「千年不腐」的塑膠，減少對環境的影響。

Sealline BAJA View Dry Bag 10L（品牌圖片）

WPC Wind Resistance Folding Umbrella

當前正值雨季，很多人平日外出都會在背囊中預備一把雨傘，何況是無遮無掩的山野？選擇WPC雨傘原因，全因它使用高強度玻璃纖維製成傘骨，可抵抗山上的狂風大雨，回到山下當然亦綽綽有餘。加上它可以單手操作，用力一抖即回復原狀，在講求機動性的山野環境中非常重要。

當然，要注意山野的風勢始終難以預測，加上遇到較原始的路況，還是空出雙手協助平衡支撐更好。所以如果風勢實在太大，或許道路太複雜，還是不宜撐傘，留在輕鬆路線備用，或選擇其他防水方案吧。

Outdoor Research ECHO Tee

夏日行山，始終氣溫太熱，透氣、抗紫外線還是最主要考量，汗水、雨水落在衣料上後易乾就很足夠。

此外，Outdoor Research的ECHO Tee不論前後均配製反光部件，在驟雨遮蓋太陽、光線變弱時維持一定識別度。

+ 2

Outdoor Research Cloud Forest Rain Hat

之前曾經介紹過烈日下的防曬帽，但如果衡量過出行當日的太陽不算猛烈，亦有降雨機會的話，其實亦可從防水性能中，考慮該旅程選用的帽子。

Outdoor Research的Cloud Forest Rain Hat採用的Ventia物料，擁有防水、透氣、吸汗、快乾的特性，可應付細微雨量，同時內部的TransAction頭帶亦弄防止汗水、雨水流向面部，干擾視力。單手便可調節的拉繩設計非常機動性，在山野環境中使用十分合適。

+ 2

Outdoor Research Foray Pants

一般來說，上山時我都傾向穿短褲，怕熱嘛……然而天有不測之風雲，如何行程有一定距離、甚至從日走到夜的話，就算不愛穿長褲，為準備防風、防雨，都應該備用一條輕便的長褲。

Outdoor Research Foray Pants採用GORE-TEX布料製作，縫線位亦配置防水膠貼，針對透氣、防水、防風性能，而且可摺成小包放便收納，AquaGuard側拉鍊亦方便在野外環境中更輕鬆地穿脫。

Outdoor Research Foray Pants（品牌圖片）

Salomon XA 25

下雨的時候，行山背囊多數只能「硬食」雨水，然而作為放置絕大部份行山物資的裝備，它的防水性能的好壞，直接影響備用裝備的狀況，如此重要的裝備，還是相信「用慣」的品牌感覺較有保證。

Salomon作為山界數一數二的名牌，25升容量的XA 25背囊，已足夠放置一般行山需要的裝備。它使用防水布料製作，結構設計使用防水捲摺式開口、縫線配上防水膠貼，完全是為迎接雨天的設計。背囊貼向身體的位置，則使用雙層特大網孔網布製作背墊及背帶，以得到外側防水、內側透氣的效果。

+ 2

KIU Waterproof Sacoche Zipper

背囊以外，在胸口底腰間同時穿戴一個小物袋，是日本山野傳過來的風潮，方便存放手提電話這類使用頻率極高的小物。由於關乎「打卡」工具的生死，因此它的抗水性能同樣重要。

KIU Waterproof Sacoche Zipper採用防撥水處理的300D聚酯纖維製作，拉鍊亦全抗水，保障小物乾脆。加上它的可拆式肩帶設計，不穿戴使用，亦可放置於背囊中當作防水的袋子。

+ 2

Millet Typhon 50000 ST Jacket

其實即使天氣再熱，後備衣物中都應該全時間備有風褸，以防溫差出現時出現失溫狀況。不過透氣與防水很難兩者皆完美，防水性高的話，透氣性能就要相對地調整，所以在每次出發前，還是需要視乎將要面對實際狀況作出調整。

例如防水度有20,000mm水壓的Millet Typhon 50000 ST Jacket，就是明顯防水性大於透氣的裝備，一般夏日中穿著可能會略嫌太焗，但當預計將要面對大風大雨的時候，身體變得又濕又冷，就會發現這件外套的好處了。

+ 2

mont-bell Print Trekking Rain Poncho

雨褸是另一件長期在背囊中收納的小道具，以防雨勢遠比想像中更大更突然，一般防水性能都不足以應付的的時候，可作緊急用。

mont-bell Print Trekking Rain Poncho採用Hydropro防水膜製作，可蓋上50升容量背囊，完全包裹全身都無難度，而且可愛的花紋、顏色既時尚，辨析率高，是野外的雨下環境中需要的元素。

AKU Selvatica GTX

雨下行山，防滑性能可能比速度更重要，不然「跌死都未走完」實在掃興。

意大利登山鞋廠AKU除了鞋體以GORE-TEX Extended Comfort防水物料製作，鞋底亦配置了Vibram Selvatica Megagrip防滑粗粒，雨下維持穩定步伐，安全第一。

AKU Selvatica GTX（品牌圖片）

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

想知更多行山資資訊？「咖喱山」為你實景導航香港各區行山路線！立即按此！

切勿「人行你又行」的情侶打卡點，按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

10項烈日下行山的防曬、消暑貼士，按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

計劃行澗前的10個注意事項，按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

盤點10大行山謊言，立即按圖：

+ 6 + 5 + 4

咖哩山向你推介行山裝備貼士，立即按圖：