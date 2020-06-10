露營行山︱必備露營界LV五件裝備　從細節享受野外慢活︱體物寫志

Urban Outdoor潮流興起，講究細節的glamping（豪華露營）成為時尚玩意，往日純粹專注野外產品的品牌為人熟悉，包括來自日本的「露營界LV」SnowPeak。 大眾初接觸這個品牌，多是因為品牌的Urban Outdoor服裝受時尚界追捧。追本溯源，時裝設計只是品牌後期的發展，當初令SnowPeak聞名的商品，反而是一系列講究細節而且性能極佳的實用野營裝備。

5件「editor choice」SnowPeak入門小物特色，按圖放大：

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細節決定成敗，這5件入門小物品牌性格較強，也展現了「豪華露營」的特質。

SnowPeak創辦人山井幸雄（Yukio Yamai）在1958年成立品牌前，是一名金屬批發商，他居於新瀉縣中部三條市，當地金屬業發達，擁有獨到的治金技術，埋下品牌今時今日金屬製品尤為出色的伏筆。

SnowPeak創辦人山井幸雄是一名登山愛好者。（品牌圖片）

山井幸雄既是商人，也是登山愛好者，不時結伴攀登新瀉西南部的妙高山。當時日本野外活動風氣未盛，他的攀岩裝備大多是外國品牌，價錢貴又不合用，於是山井幸雄便想到嘗試以自己對金屬的認識，找訪鐵匠打造自家設計的裝備，透過實戰經驗不斷改良，甚至將這些個人裝備量產，這種「製作自己都喜歡」的裝備態度，甚得市場歡迎，成為日後SnowPeak「假設—驗證」的裝備開發模式，從用家角度考量細節，貫徹到今日。

妙高山。（網上圖片）

近代例子有SnowPeak的Giga Power高性能Gas燈「天」和Gas爐「地」，燃料採用35%丙烷和65%異丁烷混合比例，結合爐具的金屬冶煉的技術，令裝備即使在攝氏-10度的環境仍能點燃，而且既細又輕巧，符合野外露營便攜、方便收納的需求，這產品一度獲權威戶外雜誌《Backpacker》獎項認可。

Giga Power高性能Gas爐「地」。（品牌圖片）

近十多年，日本露營文化變成彰顯個人品味的慢活態度。這種風氣傳播到亞洲各國，露營成為豪華的戶外活動。露營人士愈見追求細節，細節決定成敗，SnowPeak的匠人精神進一步得到認同。如果未接觸過這個「露營界LV」裝備的露營人士，不妨從此5件editor choice入門小物入手，體驗細節的不同。

充電式燈籠花

試想像身處野外，享受着微風中的沙沙樹葉聲，享受自然環境與星空之時，SnowPeak的招牌商品「燈籠花」卻輔以不同的模式，像燭光般隨風搖曳。當環境安靜下來，自動調暗燈光，與自然環境互相呼應，又可營造出悠閒的恬靜氣氛。

其掛繩長度亦可調節，按需要掛起來作為營地的飾燈，也可以調控成為光源集中的照明工具，照亮帳篷、餐桌等空間。

折疊式三文治烤盤

+ 6 + 5 + 4

要在有限的資源和空間野外煮食而保持得體，不會手忙腳亂，烹調器具的設計與實用程度是關鍵。SnowPeak折疊式三文治烤盤主體由兩片壓鑄成形的鋁板製作，主要是看中鋁的導熱性，可均勻地加熱食材，鋁材亦以矽膠塗層加工，減低食物燒焦的「危機」，令野外煮食的過程不用左顧右盼，同時亦見證品牌傳統對金屬的了解。

除了製作「飛碟三文治」這類早餐和茶點，烤盤上下拆解後，亦可當作平底鍋烹調正餐，加上手把是折疊式設計，減少收納空間，一件工具已可作兩種主要形式的烹飪用途。

防風爐

野外使用爐具，風勢和地形全是考慮因素，SnowPeak將擋風板與爐具的設計二合為一，提高燃燒效率；它同時兼具腳架功能，即使放在崎嶇地面煮食，也不易打翻。爐架高度有兩種高低調教，可按照實際環境，平衡擋風與熱度。加上整個爐具都可拆解折疊，容易收納出行，不佔有限的置物空間。

隨行保溫瓶

+ 5 + 4 + 3

夏日登山，辛苦過後來一杯冰凍飲料，實在暢快；到了寒冬，在冷風中喝到一杯溫暖的咖啡，肯定最幸福。然而人在山野，不論冷熱飲料，必須早早裝到保冷、保溫皆可的隨行保溫瓶。保冷同時保溫？大多數保溫瓶品牌都有類似的產品吧，有什麼特別？

SnowPeak在這產品的細心，卻體現在尺寸之上。保溫瓶的闊度，不大不小容納正常罐裝飲品，不用另帶冰袋，亦不怕汽水在背囊中左搖右擺，非常實用，亦滿足大部份山友身處山野卻想念冰凍可樂的卑微願望。

鈦金屬杯

+ 4 + 3 + 2

野外露營的慢活中，無論是跟好友家人聊天，還是享受私人獨處時光，總少不了休閒地喝一杯的環節。鈦金屬杯子向來都是SnowPeak Fans最基本要有的招牌商品，這種金屬不但輕巧，例如300毫升版本只重92克，而且易於清潔，可說是露營者的必需裝備。

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