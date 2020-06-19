寒背一族跑步問題多　靠矯型運動衫練跑有利有弊︱01測試

寒背和低頭族是常見的都市人問題，大家久坐辦公室，長期使用電腦和手機，影響日常姿勢。寒背一族跑步的話，問題就更多，例如呼吸不夠暢順，跑姿欠佳也影響「跑步經濟性」。 有品牌推出矯型運動衣，聲稱可改善寒背問題，提升運動表現。但長遠要改善寒背問題，也應請教脊醫和瑜伽導師等專業人士。

01測試

測試産品：Odlo Active Spine Light矯型運動衫

測試內容：路跑、日常穿著

正面膠紋把膊位劃分出來，同時看得到衫很貼身。(吳浩然攝）

綜合評測 （5*為最優秀）

貼身度 *****

透氣度 ***

彈性度 ****

難脫度 *****

塑形效果 *****

簡介

這件矯型運動衫有3大目標功能：改善上身姿態、增加攝氧量、減少肌肉疲勞。

衣服由彈性布料編織而成，上背和肩膊位置，按人體線條加上粗幼不一的膠紋，略為肌肉加壓，品牌表明可以穩定脊柱、對齊肩膀和挺胸，改善寒背問題。

背部膠紋按脊柱和上背肌肉設計。（吳浩然攝）

由於上身挺直了，並於適當位置加壓，呼吸道因而變得暢順，容易吸入更多氧氣，有利跑步和行山等帶氧運動。膠紋和人體工學設計就為身體提供支撐，減輕肌肉疲勞。

試後感

第一次穿Active Spine Light矯型運動衫當日，我與隊友晨跑，由西灣河經耀東邨斜坡跑上柴灣斜。我感覺到上背夾後、下背挺直，就像胸肌由38吋張開成42吋，跑姿改變了。自我感覺未必準確，但跑上柴灣斜後，隊友表示：「今天你的跑姿不同了，上斜時上身很直，胸膛像撐開。」

衫袖都很貼身，所以很難把它脫掉。(浩然攝）

矯型運動衫改善上身姿態，但不等於完美，皆因它剪裁貼身，跑姿會受影響，擺手要較用力，而且衣服緊貼身體會略感壓力，有妨原本跑姿，可說是有利有弊。其實也不一定跑步時穿著，用於日常生活，漸漸改善姿態亦可。

那麼能否增加攝氧量呢？上斜時，我的呼吸道比平常暢順，吸氣較輕鬆，當然，我未能將之化成數據，只是憑感覺。至於第三個目標功效「減少肌肉疲勞」，效果很明顯，這件矯型衣讓上半身「借力」，肌肉自然不易疲勞，行山遠足等長時間就最適用，但要小心衣服太緊，導致不適。

矯型衣要貼身才有效，但練跑後要脫衣就十分困難，天氣太熱的話，就不建議用以做劇烈運動。

練跑需要啟發，大迫傑就分享他的看法：

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「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（5月28日更新）：

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