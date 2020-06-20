從玉桂山麥理浩徑到屯門徑　三種山徑尋找自己的旅程｜Hikipedia

或許香港的城市規劃實在太好，好得明明上山想親近大自然，卻有不少山徑都由水泥鋪得整整齊齊。當然，總會有人較喜歡這種鋪設良好的山徑，但對我倆來說，還是對原始的山路情有獨鍾。 總覺得，如果「腳踏實地」的話，不如去逛街吧！來到郊外，感受那錯落不平的山徑才對嘛﹗ 話雖如此，行山喜好與能力人人不同，今次就介紹三種香港常見的山徑，穿越不同程度與心情的行山體驗。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

盤點一下走過的路，我覺得香港常見的山徑大概可分為三大類：

一．鋪設整齊的水泥路；

二．精心打理的手作步道(Eco-trail)；

三．風化嚴重的沙石路。

如果當日只想輕鬆走走，那些浮沙碎石的山徑當然可免則免，但是水泥鋪好的山徑也不是我們杯荼。最喜歡的，其實就是手作步道，從一片綠葉、一片樹林、一座山頭，在綿延的山徑感受的山野，才算完整。

然而人人的追求和程度都不同，若想由淺入深的話，大可試走走今次介紹的三條路線，從中尋找自己喜歡的旅程。

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屯門徑第一段路線資料簡介（按圖放大）：

鋪設整齊的水泥路：屯門徑第一段

行慣山的山友應該發現，香港不少山徑都由厚厚的花崗岩鋪成，包括四大徑的部分路段、一般郊遊徑等。這些山徑鋪得美輪美奐，水泥路四通八達，山林恍如城市的延伸。後來卻發現，花崗表面光滑，雨後很容易滑到。記得有一次雨後行屯門徑，本來那是一星程度的入門山徑，平路比較多，幾乎整個路段都由花崗岩鋪設，但雨後走的話，連平路上都差點滑到。是否真的輕輕鬆鬆？其實不是必然。

屯門徑第一段鋪設整齊亦很有特色。

再者，行水泥路真的很悶，不知道大家有沒有走過獅子山到黃大仙那段車路呢？每次走下山都覺覺得悶到喊。所以如果走這類山徑，我認為必須同時考慮路途上的特色元素，例如屯門徑第一段。

屯門除了有香港三尖之一的青山外，還有另一條相對輕鬆的短途親子路線。屯門徑除了是該區居民的後山，也有不少人慕名前往打卡的彩虹欄杆。起點在何福堂書院旁有「麥理浩徑第十段終點牌匾」旁，開始時梯級較多，但整段路鋪設平整，走起來十分輕鬆，上午前來會遇到不少晨運客。登上山後景觀開揚，盡覽屯門景色，與青山遙相對望，在高處仍能感受其氣勢。

麥理浩徑第三段路線資料簡介（按圖放大）：

與自然融和的手作步道：麥徑雞公山段

香港山徑面對「石屎化」問題，幸而早年有一班山友致力協助維護山徑，所以現在上山時，還有不少保留原始山貌的山徑。記得當初行山，也發現一些良好修茸的山徑，以取自大自然的木頭和石頭，鋪砌修建出人工的石道、樓梯等，與大自然融和有致。這種「手作步道」是一套山徑管理的系統，對環境更加友善，麥理浩徑的雞公山段便是一個好例子。

雞公山這類手作步道是我們的最愛。

麥理浩徑第3段是十段中數一數二的最難行路段，起點在北潭凹，登牛耳石山、畫眉山、雷打石山，再登雞公山，終點在水浪窩，全程約10公里，山路多由泥石砌成，保留原始的山野面貌，在人工與自然之間，拿捏得不俗。

玉桂山路線資料簡介（按圖放大）：

風化嚴重的沙石路：玉桂山

行山初哥，最怕就是沙石路，每走一步都提心吊膽。以前初行山時，連一對正規的行山鞋都沒有，穿上普通波鞋便出發，當中一次玉桂山之旅，印象特別深刻，現在回想還真的是年少無知。

玉桂山雖然常被介紹成一星或兩星的新手路線，但這座位處南港島的小山，一點都不入門。玉桂山只高海拔196米，但是山徑嚴重風化，若穿普通波鞋，要有心理準備「跣住落山」。幾年前我就是因此那次難忘經歷，下山後立刻便去買了一雙抓地的行山鞋。

玉桂山雖然常常被介紹成一星或兩星的新手路線，但其實這座位處南港島的小山一點都不入門。

雖然不太輕鬆，但這座小山丘還是有其吸引力。登玉桂山分別有難、中、易3條路線選擇。山不在高，景色卻非常遼闊，可俯瞰香港仔避風塘、遠眺海洋公園、南丫島等。獨是下攀至連島沙洲的路段較難，越過鴨脷排便到達燈塔。

直到了今天，行山多了，技術略有進步，裝備充足的話，有時我們反而愛上挑戰這類進階版的山徑，例如青山腹地、蚺蛇尖等等。喜歡走在沙石路上考驗體能與技術，更加過癮。留意是前往之前，必須衡量好自己具充足體力及行山經驗，任何旅程前都做足準備喔！

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis