鳳凰觀日必備好幫手　凌晨出發「行大運」此刻無價｜Hikipedia

撰文： Avis - Hikipedia 山上。山下 最後更新日期： 2021-02-20 08:00

曾聽過不山友都認為，鳳凰山上有香港最美的日出。新年新開始之時，我們忽然想來個女生的浪漫，於是趁着這幾天天氣稍為回暖，便在周末凌晨摸黑登上香港第二高山峰鳳凰山（海拔934米）。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

「鳳凰觀日」資料簡介：（按圖放大）

凌晨5點多的昂坪特別清靜，一個人也沒有。從昂坪市集起步，會經過寶蓮寺和連接天壇大佛的長梯，繼續向昂坪營地的方向前進，最後會經過心經簡林，並見到「鳳凰觀日」的木牌，那裡便是登鳳凰山的入口。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

鳳凰山上看日出，親眼體驗航拍視覺。

因肺炎疫情關係，昂坪營地仍然關閉。不然先露營一晚，睡醒後再出發登山會更加有樂趣，也不用凌晨2點多便起床入東涌，還要付較昂貴的交通費用才能到達出發點。

無論從昂坪出發，還是從伯公坳起步，都是登鳳凰山的熱門路線。我們也走過這條路線好幾次，不過之前都是在白天上路，所以今次摸黑上山的體驗，真的截然不同。行夜山對很多人來說，總有幾分神秘，甚或陰森恐怖，不過多走幾次就會習慣。再者，相對於日間的人山人海，有時反而可享受夜間萬籟俱寂的時光。登山當天碰巧滿月，月光映照在登山徑上，連準備好的頭燈也不需要用到。

摸黑登頂，鳳凰觀日：（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

穿過「鳳凰觀日」的木牌後，先有一段較為平坦的山路，然後便開始踏上無盡天梯。大概需1小時攻頂，若體能一般的朋友，預留1.5小時會比較充裕，不然錯過了日出便欲哭無淚。而登鳳凰山的樓梯亦較大級，帶備行山杖上山，很有幫助。特別是落山時，更覺得膝頭每向下走一級，都發出無聲抗議。約30分鐘左右會到達斬柴坳，別以為這裏便完成了任務，因為鳳凰山的山頂還在左手邊，這裏還要爬升100米左右才到達鳳凰山山頂。

凌晨出發亦值回票價。

我們在清晨7時前到達山頂，當時已經有20多人在山頂等待日出。大概等了半小時左右，柔和的晨光便從水平線上閃爍，橙黃的太陽緩緩升起到雲層，美不勝收。這趟日出之旅令我們印象深刻的，還有鳳凰山的強風。冬天時份，上山要注意保暖。日出前還好，但是冰冷的寒風隨日出而起，穿了羽絨並外加了風褸才足夠。也許是因為天氣太凍的關係，日出不久後，大部分遊人都已經離開山頂了，讓我們能在這個少人得出奇的鳳凰山頂上拍照一番才下山。

用一幀壯麗風景，迎接新年新希望。

當天我們感覺幸運，看到一個美麗的日出，即使沒有雲海，都心滿意足。祝大家都一樣，用一幀壯麗風景迎接新年的新希望。

曾聽過不山友都認為，鳳凰山的日出，是香港最美的日出。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂同場加映：咖喱山行山攻略—牛年遊犀牛石🏃🏾‍♀

「一人前露營」，出發前要思考的10件事：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

「10磅搞掂」一人前露營裝備：（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

盤點10大行山謊言，立即按圖：

+ 4 + 4 + 4

咖哩山向你推介行山裝備貼士，立即按圖：

+ 12 + 12 + 12

兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis