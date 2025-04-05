跑步人誌．凌偉業3︱零失敗減肥法3個月必減15磅：千祈唔好跑步！

「街市大王」凌偉業靠運動減肥成功後，不少同事向他請教，幾年鑽研下來頗有心得，揚言「較坊間那些168（斷食）、生酮飲食減肥法」更有效。

到底一個從不運動的中年人，如何可以短期內減磅？他提供一條結合飲食和運動的「零失敗」減肥秘方，第一點意想不到的竟然是：「千祈唔好跑步！」

（跑步人誌．凌偉業︱系列之三．完）



建華集團主席凌偉業提供一條他研究出來的「零失敗」減肥方法。（夏家朗攝）

Step 1：每周4日跑步機上快行50分鐘，必須爆汗

不跑步不等如不用運動，凌偉業的減肥秘方，關鍵是要有一部跑步機：「一個星期4日，在跑步機上快行50分鐘。」快的定義是什麼，可能每個人會不同，重點要做到的是「爆汗」，他指出胸口有少少汗也不行，「一定要大汗到全身濕晒」。

他更強調「千祈唔好跑步，千祈唔好出街行」，「因為要持續用同一速度，如果出街行會時快時慢，攰的時候不自覺放慢。」快步行之外，同時要每日拉筋一次。

凌偉業教路的「零失敗」減肥法，第一步竟是不能跑步。（夏家朗攝）

Step 2：三餐飲食配合，戒掉晚上吃水果習慣

運動的同時還須配合飲食，以下是他建議的每日三餐餐單：

早餐：蘋果1個，雞蛋2隻

午餐：任食，可吃飯和澱粉質，但盡量少醬汁

晚餐：菜和肉，不能吃澱粉質，也不要在飯後吃生果



他表示，早餐一定要食，千萬不要跳過不吃，同時不要吃麵包。香港人習慣晚餐後食水果，他說生果含有果糖，也不宜在晚上吃。另一關鍵對不少人（包括筆者在內）相當困難，就是要下定決心戒掉甜食。

突然改變飲食習慣，肚餓時怎麼辦？「肚餓只是一種感覺，經由大腦發放訊息，但一日不吃東西是不會死的。」他建議感到肚餓時可以先靠飲水頂肚，忍口一段時間當身體適應下來，屆時大腦重置訊息，便不會再有餓感。

凌偉業從觀看奧運得到啟發，將運動文化帶到公司。（夏家朗攝）

Step 3：切忌每日磅重

不少人減肥期間，都會每日磅重，心急地觀察成果，凌偉業說這點也要戒，「每星期只可以磅一次，最好是星期一空肚去磅重，會最有成功感」。他解釋，如果每日磅，進度太少，因此每星期磅一次最好，心理上最有幫助。

如能跟足上述步驟，他保證3個月內至少可以減15至20磅，豪言：「公司內已經有10多個成功例子，沒有一個失敗個案。」

（註：以上資訊僅供參考，讀者減肥時應按個人身體、健康狀況和能力量力而為。）

（跑步人誌．凌偉業︱系列之三．完）