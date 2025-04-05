跑步人誌．凌偉業1︱不運動中佬踏出第一步　街市大王全馬Sub3夢

「啲人覺得我好鍾意跑步，其實唔係。」人稱「街市大王」的凌偉業，前半生全情投入工作，由細到大直到40多歲都未曾投入運動，4、5年前忽然靜極思動，原因很可能跟你我他相同——想減肥。

他嫌自己中年發福穿衣服不好看，「個大肚腩好核突，想減肥」。

聽說跑步可減肥，他獨自走到運動場一試，結果「一個圈400米都跑唔到，一下掌上壓都做唔到」。眼前年過半百的他，身上已無半點贅肉。

（跑步人誌．凌偉業︱系列之一）



「街市大王」凌偉業最初因為想減肥而開始運動。（夏家朗攝）

貪靚減肥踏出運動第一步

人稱「摩登街市佬」的凌偉業，名字慣常出現在報章雜誌財經版，健談的他說起跑步和運動眉飛色舞。去年5月入伙的尖沙咀新辦公室，猶如一個室內運動場，緩跑徑、跑步機、單車機、健身器材齊備，這一切竟是因為他貪靚想減肥而起。

他說小時候已經無做運動，沒有根基下起步甚艱難。凌偉業沒有因此放棄，「我話做嘅嘢，死都要做到」。不服輸的他繼續嘗試，由開頭跑1公里，漸漸跑到5公里。

他的性格「一係唔做，一做就要做到最好」，漸入佳境之下，開始找教練正式學習，最初包括他在內只得4人，之後聘得香港長跑好手溫耀昌加盟，索性請對方成立一個公司跑步班，有興趣同事自由報名參與，每逢一、三早上6、7時開始練習，大夥兒一行數十人晨跑完一起食早餐再上班。

尖沙咀新辦公室去年5月入伙，裏面設有緩跑徑。（夏家朗攝）

不愛跑步卻又堅持的原因

對跑步忽然狂熱，不少人都以為他熱愛這項運動，「我好無耐性，跑步可以好好訓練我的耐性」。他喜歡的不是跑步本身，而是達成一個個小目標帶來的成就感，「完成課表的動力好大」。

從開始做運動前的86公斤，減至目前一路保持的74公斤，討厭的大肚腩早已消失不見，繼續跑下去其中一大原因，是他發現每朝晨跑後全日精力充沛，而且抗壓能力大大提升。早前受傷不能跑步，他感受至深，慣常輕鬆應對每天高壓工作，「突然無得跑，第一個星期都無乜嘢，到第二個星期開始，覺得煩惱的事情真係好煩」，赫然發覺抗壓能力減退。

凌偉業辦公室內有一幅寫上「堅持」二字的小小字畫，正是他的座右銘。（夏家朗攝）

為追里數座駕無用武之地

減肥最難的就是堅持，凌偉業指一指他辦公室內一幅寫上「堅持」二字的小小字畫，「我的座右銘就是堅持」。他風雨不改勤力練跑，繁重工作下每周練足6日，寒風天遇上傾盤大雨也不放棄，「打開車門一陣冷風吹過來，真係好凍，唯有吸啖氣衝出去。」

他只愛練跑，不熱衷參加比賽，為證明自己有能力跑畢馬拉松距離，報名參加今年2月的渣打馬拉松，以一年時間做準備，定下3小時30分鐘內（Sub 3:30）完成，他直言這個相當進取的目標旁人聽見「個個都話我傻」。為達目標每周練習120公里，公司跑班每周只得兩日，為儲里數只好趁上班前、下班後通勤跑。

家住九龍區，他每天5、6時起床跑返公司，增加4公里，放工也是如此，仍是不夠數，「120K，即係一星期6日、每日跑20K。」他慨嘆「儲里數如欠債」，只好趁周六長課跑30K，其餘5日跑10K，加上返工放工通勤跑剛剛好，有車有司機的他笑言：「架車有段時間無用過。」

凌偉業為追里數每日跑步上、下班「通勤跑」，「架車有段時間無用過」。（夏家朗攝）

要識得為自己找Way Out

排除萬難辛苦練足一年，對達成目標胸有成竹，不料臨比賽前受傷，渣馬前兩個月小腿脛骨受創，養傷一個月後曾嘗試再練，終仍無法出戰人生初馬，心情墮進谷底，「足足同人講咗一年要跑到3:30，教練都話我應該可以跑到3:20幾，3:30一定無問題，無去跑到down（情緒低落）咗幾日。」

沮喪心情如何擺平？當時他自覺不可把自己困在情緒低谷之中，「要有way out（情緒出口），於是我阿Q精神當自己跑咗」，痛苦中的領悟過後，定立更高難度目標重新出發： 2026年1月18日渣馬跑Sub 3（3小時內完成）。凌偉業視這次失敗經歷為學習，「人就係咁，要識得搵出口畀自己，唔好困住。」

凌偉業寄語：「經濟唔好，生意難做，要以正能量面對。」（夏家朗攝）

正能量面對逆境

他不給自己停下來的機會，處理好心情之後立即轉化為行動——聘請健身教練1星期練2日強化跑步肌肉，配合健身單車交叉訓練，為復出練跑步做好準備，並為2026年定下三大目標：渣馬Sub 3，再次出戰毅行者並在18小時內完成以及在5小時內完成半超鐵（三項鐵人賽事，包括游泳1.9公里、單車90公里、跑步21.1公里，共113公里），以標準甚高的目標繼續「虐待自己」。

踏上運動之路，讓凌偉業發覺無論做生意，做人、做事，以及做運動都是一樣要堅持，他鼓勵公司同事多做運動，提高抗壓能力，並寄語：「經濟唔好，生意難做，要以正能量面對。」

（跑步人誌．凌偉業︱系列之一）