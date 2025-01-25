問100個香港跑步人推介跑鞋4｜比賽鞋．Sub 3跑手全紀錄

【跑鞋推薦／慢跑鞋／碳板跑鞋】在「跑鞋：百人挑戰」調查中，共100名跑步人推薦了自己喜愛的比賽鞋，合共109對。NIKE成為最受歡迎品牌，最受歡迎的指定型號卻adidas的ADIZERO ADIOS PRO 3。

100名跑友推介跑鞋同時也說明原因，筆者按大家的全馬個人最佳時間，分成兩個篇章「Sub 3跑手」及「全馬跑手」，作為是次調查全紀錄。這篇是「Sub 3跑手」的分享。

是次調查中，100名跑友同時分享了慢跑鞋及快跑鞋，早前已經刊登。



問100個香港跑步人推介跑鞋4｜比賽鞋．四大品牌五大型號外的選擇

紀嘉文

跑齡：20+

全馬PB：2:19

家中現役跑鞋：20+

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly系列

輕量、透氣極佳、Zoom X鞋底提供足夠的緩衝，加上氣墊和碳纖維板提供額外的推進力，所有我在比賽中所需要的設計和功能，都在Alphafly找到。

張耀樑

跑齡：12

全馬PB：2:22

家中現役跑鞋：20

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly 3

半馬和全馬神鞋，其推進及回彈給我一種人鞋合一的感覺。我記得第一次穿上Alphafly 3訓練，是一次好好的回憶！跑得超乎預期！

謝覺偉

跑齡：10

全馬PB：2:24

家中現役跑鞋：20

喜愛快跑鞋：New Balance FuelCell SuperComp Elite v4

碳板鞋真的會幫到手，跑快啲！

徐志堅

跑齡：20+

全馬PB：2:24

家中現役跑鞋：4

喜愛快跑鞋：ASICS METASPEED EDGE

跑10K至全馬我都著METASPEED EDGE。EDGE的設計適合步頻密跑手，我認為我需要用步頻密作賽。另外據我所知，METASPEED EDGE只比adidas的PRO EVO 1重，比其他大牌比賽鞋都要輕，而且不少國際大賽運動員都會選擇METASPEED EDGE落場。

黃啟樂

跑齡：13

全馬PB：2:25

家中現役跑鞋：10

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 4

經過改良，個人覺得PRO 4有更佳的能量回饋，同時保持PRO 3的各項優點，例如穩定度。

HL

跑齡：6+

全馬PB：2:2X

家中現役跑鞋：10

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly 3

本人以半馬至全馬作專項，這雙鞋的彈性及推進力十分強大，而且以厚底跑鞋來說，相當輕巧，在講求長時間高速運作的馬拉松賽事來說，其出色的推進力為本人更省力地快跑。我會傾向用於2000米至5000米的間歇訓練，以及較長途的競速比賽（半馬至全馬）。

溫耀昌

跑齡：20+

全馬PB：2:30

家中現役跑鞋：10

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly 3

除了有一般碳板鞋的支撐，有助跑手省力，前掌Air加強回彈力，更推動抬腿。這一代設計落地穩定，不易搖擺，能安心在不同路面比賽。

姚潔貞

跑齡：20+

全馬PB：2:31

家中現役跑鞋：8

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly 3

碳板鞋有一定彈力，輕巧，不過若路面濕滑，有機會抓地不夠實淨。

康仔

跑齡：10

全馬PB：2:32

家中現役跑鞋：10

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

輕身、恰到好處的中底，易推進，Everything well designed.

陳家豪

跑齡：10

全馬PB：2:32

家中現役跑鞋：8

喜愛比賽鞋：NIKE Vaporfly 3

（5K/10K/半馬）如果想著地時有一種實在的感覺，又有碳板的回彈推進，Vaporfly 3係可以滿足到跑手需要。這是一對靈活輕巧的比賽鞋，跑5K或10K首選，半馬則要視乎跑者的感覺。

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly 3

未曾真正穿上去感受，我就退役了，只曾著過一次跑半馬。我始終是中短途跑手，所以著上腳時，比較喜歡跑鞋實在一點，不要太飄。

謝俊賢

跑齡：10

全馬PB：2:34

家中現役跑鞋：50+

喜愛比賽鞋：NIKE Vaporfly 3、NIKE Alphafly 3

說到比賽鞋，若是5至10K的比賽，Vaporfly 3非常適合，夠輕身貼腳。若去到馬拉松距離，Alphafly 3的回彈力比Vaporfly更好，不過相對重身，如果賽道不多轉彎位，Alphafly 3絕對可以發揮最強性能。

Evan Siu

跑齡：10+

全馬PB：2:40

家中現役跑鞋：10

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly 3

這是我試過回彈力最強的賽鞋，而且相當輕，在全馬比賽尾段展示絕對優勢。

黃芷銦

跑齡：10+

全馬PB：2:41

家中現役跑鞋：5

喜愛比賽鞋：NIKE ZoomX Vaporfly NEXT% 2

鞋身輕，鞋面質料薄，夠貼腳。碳板鞋底，提供充足推進力。鞋底不會過厚過彈，反應較佳。

衡仔

跑齡：7

全馬PB：2:44

家中現役跑鞋：20+

喜愛比賽鞋：New Balance SuperComp FuelCell Elite v4

Elite的推進能力自不用說，我最喜歡其推進以外的穩定性，令人比賽時跑得安心。

呂偉強

跑齡：12

全馬PB：2:44

家中現役跑鞋：5

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly 3

一對非常理想嘅比賽鞋！配有碳纖板之餘，前掌位置有氣墊支援，每踏一步都自然一道力將你向前推。到了比賽中後段，正正是這對鞋發揮作用之時，亦幫自己跑到一個Negative Split的PB。

羅映潮

跑齡：10

全馬PB：2:45

家中現役跑鞋：20

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3、adidas ADIZERO ADIOS PRO 4

半馬同全馬賽鞋，下腳時相對穩定，有一定保護性同時不會太沉重。

Jeremy Yeung

跑齡：11

全馬PB：2:45

家中現役跑鞋：26

喜愛比賽鞋：ALTRA VANISH CARBON 2

VANISH CARBON 2是市面上唯一一對使用Zero Drop（並無前後高低落差）的比賽鞋。以EGO MAX物料為中底，踏上去回彈力非常強，而且用自然滾動方式推進，非常適合長距離比賽。

楊肇麟

跑齡：24

全馬PB：2:47

家中現役跑鞋：冇數（多到冇人信）

喜愛比賽鞋：New Balance SuperComp FuelCell Elite v4

使用回彈性高的PEBA配匙羹型Energy Arc碳板，有助前傾，基本上Supershoes結構毋須多說。碳板鞋最麻煩之處是不夠穩定，Elite v4中底闊，落地四平八穩。另外鞋楦都非常寬闊，在云云Supershoes中實屬少見，阿叔前掌少闊，跑馬拉松可以放心選配厚襪，不怕「夾腳」。最後奢望一句：如果可以輕到有7.5安士就更理想。呀，近期用這對鞋平安地完成了紐約馬。

權哥

跑齡：10+

全馬PB：2:47

家中現役跑鞋：8

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

相信不少跑友都以PRO 3做比賽鞋，這對鞋真正為比賽而設計，每一步都有強大的推動力，個人認為只要具一定程度肌力或速度，PRO 3堪稱如虎添翼。但如練習不足，可能因為回彈太強而增加抽筋風險。

Darren

跑齡：30+

全馬PB：2:48

家中現役跑鞋：10+

喜愛比賽鞋：PUMA Deviate NITRO Elite 3

相對其他品牌的碳板賽鞋，NITRO Elite 3更輕，加上鞋本身的前傾度高，因着這兩個設計，比賽時有種相當理想的回彈，以及前推力強的感覺。

文少杰

跑齡：23

全馬PB：2:49

家中現役跑鞋：10+

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly 3

碳板比賽鞋絕對是「人夾人」，不同品牌和款式在碳板的調較角度及中底物料都有不同，沒有絕對適合所有跑手的款式。Alphafly 3的回彈感、重量及靈活性，比較適合我。

Ken

跑齡：20

全馬PB：2:50

家中現役跑鞋：20

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly 3

用Alphafly 3跑過3隻全馬，這對鞋或許不是云云比賽鞋中助推力最強的一對，但對我來說肯定是好舒服的跑鞋，襪套式鞋面包覆感一流，中底柔軟度，回彈力、碳板助推力都十分好，外底抓地力更是一絕，試過濕地U turn都沒有「跣腳」，鞋底亦比以往加闊，穩定感增加，跑全馬十分推薦，去到比賽最後階段助你更輕鬆完成。

Wong Kinyu

跑齡：18

全馬PB：2:51

家中現役跑鞋：5

喜愛比賽鞋：Nike ZoomX Vaporfly NEXT% 2

少許舊款的碳板鞋，疫情之後跑了5場半馬比賽，完全感受到碳板鞋的推動力量，速度提升不少，半馬用「四分披」以下的速度非常合適，絕對需要強大的心肺功能駕馭這對比賽鞋。

Jeff

跑齡：8+

全馬PB：2:52

家中現役跑鞋：10

喜愛比賽鞋：HOKA Rocket X 2

典型比賽鞋，有碳板，有回彈中底，包腳感一流，適合10K至全馬比賽，亦是三鐵比賽的頒獎台常客。

Jeffrey Choy

跑齡：10+

全馬PB：2:52

家中現役跑鞋：5

喜愛比賽鞋：NIKE Vaporfly 3

自從第一次穿著 NIKE Vaporfly系列，我一直對其出色的回彈力印象深刻。雖然穩定性可能稍顯不足，需要時間駕馭，但若果要在比賽中追求速度或者個人紀錄，這款鞋對我來說的確難以超越。

阿賢

跑齡：15

全馬PB：2:53

家中現役跑鞋：10+

喜愛比賽鞋：ASICS METASPEED SKY PARIS

新入手後，雖然未跑過半馬或以上比賽，但跑過全馬課表，超輕量、強勁抓地、夠厚的保護，加上充足的力量回饋，「你畀幾多佢回饋幾多畀你」，在全馬比賽中大有幫助。

Ivan Chan

跑齡：13

全馬PB：2:54

家中現役跑鞋：唔敢數

喜愛比賽鞋：NIKE ZoomX Vaporfly NEXT%

第1代的NEXT%是我試過眾多碳板鞋中的最愛，甚至比第2代還好。鞋底軟硬適中，鞋面十分靈活，最明顯的感覺是前掌落地有種不費力就讓你推前彈出的力量。可惜Vaporfly 已將第一二代的設計完全大改，市面上也買不到了。

Steven Fung

跑齡：14

全馬PB：2:54

家中現役跑鞋：3

喜愛比賽鞋：Xtep 160X 6.0PRO

輕，碳板回彈力強，前後掌落差提供高推進力，適合比賽。

Jeff Wong

跑齡：8

全馬PB：2:55

家中現役跑鞋：8

喜愛比賽鞋： ASICS METASPEED EDGE PARIS

舒服，輕巧，推送力超好，物料比上一代舒服，重點是跑了PB後，雙腳毫不疲累。

王黃汪

跑齡：14

全馬PB：2:55

家中現役跑鞋：3

喜愛比賽鞋：Li-Ning飛電3 Challenger

不算是近年大家追求的碳板鞋，老實說回彈力與NIKE或ASICS等碳板鞋係相差甚遠，但勝在性價比極高，價錢相宜又耐穿，更有少許回彈力。我著過跑全馬，全程頗為舒服，再想想價錢，完全沒有任何投訴。要知道，比賽最重要是訓練質素，而非只看跑鞋價格。這對是Li-Ning的入門跑鞋。 如果覺得好著，可考慮入手高階型號，相信有更好的體驗。

喜愛比賽鞋：SKECHERS GO RUN SPEED BEAST

如果只看牌子而不選擇這對做比賽鞋，可能有點片面呢，這對鞋可以給你意想不到的體驗。

Joyce Wong

跑齡：10

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：10+

喜愛比賽鞋： New Balance SuperComp FuelCell Elite v4

這對碳板鞋中底厚度為40毫米，適合在10K或以上的賽事穿著，其特性為雙腳觸地時相當穩定，保護度和回彈力兼備，推進力強，對小腿少負擔，輕鬆幫助跑手發揮。平日我除了著來練習速度課，亦會首選Elite v4作為跑全馬的戰鞋。

KS

跑齡：10+

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：約6

喜愛比賽鞋：NIKE Vaporfly 3

Vaporfly系列的重量是碳板鞋中數一數二的輕，作為輕量級的跑手，其回彈力適中，不太「暴力」，當然 Vaporfly 2的腳感會更好，更穩定。

Kalson Ho

跑齡：10

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：12

喜愛比賽鞋：NIKE Vaporfly 3

一向鍾情這系列作為比賽鞋，由第一代的4%到現在Vaporfly 3，都穿著同一系列落場。由於對這個系列已經十分熟悉，就算推出新款也不用太多時間適應，所以每逢比賽都用最穩陣的裝備上陣，此鞋必定是首選。

Chrono

跑齡：10+

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：8

喜愛比賽鞋：New Balance SuperComp FuelCell Elite v4

中底軟熟穩定，回彈省力，推進力雖然相對沒有其他牌子強，但對小腿肌群及腳踝負擔相對較細，減低跑馬拉松受傷的機會。

Nelson Chan

跑齡：4+

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：2

喜愛比賽鞋：特步160X 6.0 PRO

用這對鞋跑過10K和全馬比賽，跑到PB。鞋身輕，但推進力好，之前穿其他品牌的碳板鞋，對阿基里斯腱負擔很重，容易受傷。個人感覺6.0 PRO的碳板設計比較用多四頭肌，馬拉松比賽後期也可以保持到強大的推進力。

Michael Chan

跑齡：9

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：12

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly 3

無論腳前掌落地或腳踭落地，這對鞋都有助鞋發揮到自然推你向前跑的效果。鞋底舒服，感覺像穿上一雙好彈的海綿。

Gabriel Poon

跑齡：10+

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：10

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

用PRO 3跑過多隻半馬、全馬和長距離鐵人比賽，推進力與穏定性之間，跑鞋的平衡非常出色。

鄺嘉仕

跑齡：約15

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：12

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

不是最彈，不是最好，但輕輕哋，比賽時心裏感覺少了一點負擔……

Kevin Tang

跑齡：12

全馬PB：2:57

家中現役跑鞋：15

喜愛比賽鞋：NIKE Vaporfly 3

穿這對鞋在2024年渣馬跑進Sub 3。本身跑步是中前掌落地，這對跑鞋提供非常好的穩定性，而且十分輕巧，又有足夠推進力。

Ryan Yu

跑齡：4+

全馬PB：2:58

家中現役跑鞋：6

喜愛比賽鞋：特步160X 3.0 PRO

這對鞋的設計比較適合扁平足的我。有別於其他牌子中掌位置較窄，加上中底中掌位置物料回彈力高，且是線性，使我能夠將體力平均分配。鞋底在濕滑環境下比其他牌子更加抓地，令我觸地後更加有信心完成蹬腳動作，爭取跑出好時間。

Ken

跑齡：8+

全馬PB：2:58

家中現役跑鞋：8+

喜愛比賽鞋：NIKE Vaporfly 3

由第一代4%到現在，一對比較容易買到的高端比賽鞋。大家都知NIKE鞋「唔襟擺」，所以一定要買「新鮮」，不用太早買定，毋須擔心比賽前「自動解體」。這對鞋毋須開鞋，一上腳就可以去比賽，就算開鞋也不用太長里數，因為大家都知對這鞋的壽命（推彈感）較短，個人認為最多250K左右。

Carman Tam

跑齡：11

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：10+

喜愛比賽鞋：NIKE ZoomX Vaporfly Next% 2

今屆柏林馬拉松冠軍也穿舊型號😂（其實比賽前一同前往柏林馬拉松的朋友看見他在NIKE Store問售貨員還有沒有Vaporfly Next% 2，可見他對此鞋情有獨鍾）。

在眾多型號比賽鞋中，Vaporfly Next% 2並不是最舒服，但於我來說，比賽最重要是夠輕夠快，這個型號正好拿下這兩個致勝關鍵，可惜是NIKE已停產這個型號了。

Johnson

跑齡：10

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：10

喜愛比賽鞋：NIKE ZoomX Vaporfly NEXT% 2

最主要夠輕身，穿上腳不自覺地自然跑得好快，軟硬適中，不會太腍，碳板的反作用力感覺不算太強烈，減低「傷腳」風險！我主要是比賽才穿，所以跑鞋還十分新淨，雖然第三代都出了一、兩年，但仍然可以用之前這一代；加上外觀造型顏色配搭都非常好睇，鞋尾有個尖啄位……型！

Yoyo

跑齡：8

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：12

喜愛比賽鞋：New Balance SuperComp Pacer v2

全掌碳板有助回彈，跑起上省力不少，鞋身輕巧靈活度高，且緩震保護充足，比賽時足弓位置不會有不適的感覺。

Vincent Chan

跑齡：8

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：15

喜愛比賽鞋：SALOMON S/LAB PHANTASM 2

SALOMON S/LAB PHANTASM 2是一對超輕全掌碳板鞋，我著US 8.5只重200克，相比我其他慢跑鞋或越野跑鞋，跑起來明顯輕盈得多。

跑鞋用回彈力超好的PEBAX-based Energy Foam+中底，專為跑速度而設，緩震舒服，軟硬適中，但又不像其他品牌般超硬的感覺。

我覺得這對鞋適合最少4分半或更快的步速，跑得愈快，推力愈明顯，不論速度課或比賽都十分適合。

不少跑友會將速度課跑鞋與比賽鞋分開，因為普遍比賽鞋都不太耐穿，約200K就開始破損。SALOMON以越野跑鞋聞名，但跑鞋就算轉場路跑一樣耐用。我現在的日常速度訓練、比賽、甚至越野跑比賽都會著，跑鞋ContaGrip底特別耐磨，跑了超過600K鞋底都仲未有明顯磨損，中底回彈依然非常好。

最最最重要是，SALOMON S/LAB PHANTASM 2的紅白配色外形實在太靚太潮，日常出街襯衫亦可，說得上是美貌與實力並重的一對競速鞋。

林聲偉

跑齡：24

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：5

選擇跑鞋，最重要是跑鞋的支撐位置對正跑手足弓，與跑手雙腳結構吻合，令到天然用來跑步和步行的肌肉得到支持。

如果跑鞋結構與跑手雙腳結構有衝突，最主要是足弓支撐位與跑手足弓不配合，跑起來就不舒服。

比賽應該著平時練習跑得最好、最舒服的鞋，不要選擇未著過、未開過的鞋，這是基本常識。練習著碳板鞋其實也沒問題，因為碳板只是一種輔助，就是一種跑步裝備而已。說到底，跑鞋是否跟足弓位置配合都是最重要的。

註：請Sing師兄推介跑鞋型號，他選擇分享揀鞋心得，跑友們不妨一讀，選對適合自己的跑鞋，安心訓練。

Kobe Lau

跑齡：10

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：10+

喜愛比賽鞋：NIKE Vaporfly 3

輕+推！這系列已來到第3代，主打輕身，用Zoom X 底加上鞋面偷輕得來又夠包腳。跑鞋有碳板加持，一著上腳就感覺到推住跑。今代前掌位置加闊，比起上兩代落地感覺更穩陣，可以更安心落腳發力。（而家有兩對）

背景：關於是次跑鞋調查

「跑鞋：百人挑戰」之所以出現，純粹因為一時好奇：大家跑步著咩鞋？

筆者將調查設限於有馬拉松經驗的跑手，故部份未跑過全馬、或未透露全馬個人最佳時間（PB）的跑手，最終無法列入是次調查報告之中。

調查中的100名跑友，男女比例約是「七三比」，男72人、女28人。全馬PB為Sub 3的有47人（男41、女6），當中有6人跑出2小時30分內。

100名回覆是次調查的跑步人，均列明推介特定型號或系列跑鞋的原因，下圖為精選部份回覆，全紀錄則請點擊相關連結。



問100個香港跑步人推介跑鞋4｜比賽鞋．四大品牌五大型號外的選擇

問100個香港跑步人推介跑鞋4｜比賽鞋．全馬跑手全紀錄

問100個香港跑步人推介跑鞋1｜人均跑鞋數／最多人著型號及品牌

問100個香港跑步人推介跑鞋2｜慢跑鞋．BOSTON 12最受歡迎

問100個香港跑步人推介跑鞋2｜慢跑鞋．Sub 3跑手全紀錄

問100個香港跑步人推介跑鞋2｜慢跑鞋．全馬跑手全紀錄

問100個香港跑步人推介跑鞋3｜快跑鞋：四份一跑手鍾情非碳板鞋

問100個香港跑步人推介跑鞋3｜快跑鞋．Sub 3跑手全紀錄

問100個香港跑步人推介跑鞋3｜快跑鞋．全馬跑手全紀錄