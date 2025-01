問100個香港跑步人推介跑鞋4｜比賽鞋．Sub 3跑手全紀錄

【跑鞋推薦/慢跑鞋/碳板跑鞋】在「跑鞋:百人挑戰」調查中,共100名跑步人推薦了自己喜愛的比賽鞋,合共109對。NIKE成為最受歡迎品牌,最受歡迎的指定型號卻adidas的ADIZERO ADIOS PRO 3。

100名跑友推介跑鞋同時也說明原因,筆者按大家的全馬個人最佳時間,分成兩個篇章「Sub 3跑手」及「全馬跑手」,作為是次調查全紀錄。這篇是「Sub 3跑手」的分享。

是次調查中,100名跑友同時分享了慢跑鞋及快跑鞋,早前已經刊登。



問100個香港跑步人推介跑鞋4|比賽鞋.四大品牌五大型號外的選擇

紀嘉文

跑齡:20+

全馬PB:2:19

家中現役跑鞋:20+

喜愛比賽鞋:NIKE Alphafly系列

輕量、透氣極佳、Zoom X鞋底提供足夠的緩衝,加上氣墊和碳纖維板提供額外的推進力,所有我在比賽中所需要的設計和功能,都在Alphafly找到。

張耀樑

跑齡:12

全馬PB:2:22

家中現役跑鞋:20

喜愛比賽鞋:NIKE Alphafly 3

半馬和全馬神鞋,其推進及回彈給我一種人鞋合一的感覺。我記得第一次穿上Alphafly 3訓練,是一次好好的回憶!跑得超乎預期!

謝覺偉

跑齡:10

全馬PB:2:24

家中現役跑鞋:20

喜愛快跑鞋:New Balance FuelCell SuperComp Elite v4

碳板鞋真的會幫到手,跑快啲!

徐志堅

跑齡:20+

全馬PB:2:24

家中現役跑鞋:4

喜愛快跑鞋:ASICS METASPEED EDGE

跑10K至全馬我都著METASPEED EDGE。EDGE的設計適合步頻密跑手,我認為我需要用步頻密作賽。另外據我所知,METASPEED EDGE只比adidas的PRO EVO 1重,比其他大牌比賽鞋都要輕,而且不少國際大賽運動員都會選擇METASPEED EDGE落場。

黃啟樂

跑齡:13

全馬PB:2:25

家中現役跑鞋:10

喜愛比賽鞋:adidas ADIZERO ADIOS PRO 4

經過改良,個人覺得PRO 4有更佳的能量回饋,同時保持PRO 3的各項優點,例如穩定度。

HL

跑齡:6+

全馬PB:2:2X

家中現役跑鞋:10

喜愛比賽鞋:NIKE Alphafly 3

本人以半馬至全馬作專項,這雙鞋的彈性及推進力十分強大,而且以厚底跑鞋來說,相當輕巧,在講求長時間高速運作的馬拉松賽事來說,其出色的推進力為本人更省力地快跑。我會傾向用於2000米至5000米的間歇訓練,以及較長途的競速比賽(半馬至全馬)。

溫耀昌

跑齡:20+

全馬PB:2:30

家中現役跑鞋:10

喜愛比賽鞋:NIKE Alphafly 3

除了有一般碳板鞋的支撐,有助跑手省力,前掌Air加強回彈力,更推動抬腿。這一代設計落地穩定,不易搖擺,能安心在不同路面比賽。

姚潔貞

跑齡:20+

全馬PB:2:31

家中現役跑鞋:8

喜愛比賽鞋:NIKE Alphafly 3

碳板鞋有一定彈力,輕巧,不過若路面濕滑,有機會抓地不夠實淨。

康仔

跑齡:10

全馬PB:2:32

家中現役跑鞋:10

喜愛比賽鞋:adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

輕身、恰到好處的中底,易推進,Everything well designed.

陳家豪

跑齡:10

全馬PB:2:32

家中現役跑鞋:8

喜愛比賽鞋:NIKE Vaporfly 3

(5K/10K/半馬)如果想著地時有一種實在的感覺,又有碳板的回彈推進,Vaporfly 3係可以滿足到跑手需要。這是一對靈活輕巧的比賽鞋,跑5K或10K首選,半馬則要視乎跑者的感覺。

喜愛比賽鞋:NIKE Alphafly 3

未曾真正穿上去感受,我就退役了,只曾著過一次跑半馬。我始終是中短途跑手,所以著上腳時,比較喜歡跑鞋實在一點,不要太飄。

謝俊賢

跑齡:10

全馬PB:2:34

家中現役跑鞋:50+

喜愛比賽鞋:NIKE Vaporfly 3、NIKE Alphafly 3

說到比賽鞋,若是5至10K的比賽,Vaporfly 3非常適合,夠輕身貼腳。若去到馬拉松距離,Alphafly 3的回彈力比Vaporfly更好,不過相對重身,如果賽道不多轉彎位,Alphafly 3絕對可以發揮最強性能。

Evan Siu

跑齡:10+

全馬PB:2:40

家中現役跑鞋:10

喜愛比賽鞋:NIKE Alphafly 3

這是我試過回彈力最強的賽鞋,而且相當輕,在全馬比賽尾段展示絕對優勢。

黃芷銦

跑齡:10+

全馬PB:2:41

家中現役跑鞋:5

喜愛比賽鞋:NIKE ZoomX Vaporfly NEXT% 2

鞋身輕,鞋面質料薄,夠貼腳。碳板鞋底,提供充足推進力。鞋底不會過厚過彈,反應較佳。

衡仔

跑齡:7

全馬PB:2:44

家中現役跑鞋:20+

喜愛比賽鞋:New Balance SuperComp FuelCell Elite v4

Elite的推進能力自不用說,我最喜歡其推進以外的穩定性,令人比賽時跑得安心。

呂偉強

跑齡:12

全馬PB:2:44

家中現役跑鞋:5

喜愛比賽鞋:NIKE Alphafly 3

一對非常理想嘅比賽鞋!配有碳纖板之餘,前掌位置有氣墊支援,每踏一步都自然一道力將你向前推。到了比賽中後段,正正是這對鞋發揮作用之時,亦幫自己跑到一個Negative Split的PB。

羅映潮

跑齡:10

全馬PB:2:45

家中現役跑鞋:20

喜愛比賽鞋:adidas ADIZERO ADIOS PRO 3、adidas ADIZERO ADIOS PRO 4

半馬同全馬賽鞋,下腳時相對穩定,有一定保護性同時不會太沉重。

Jeremy Yeung

跑齡:11

全馬PB:2:45

家中現役跑鞋:26

喜愛比賽鞋:ALTRA VANISH CARBON 2

VANISH CARBON 2是市面上唯一一對使用Zero Drop(並無前後高低落差)的比賽鞋。以EGO MAX物料為中底,踏上去回彈力非常強,而且用自然滾動方式推進,非常適合長距離比賽。

楊肇麟

跑齡:24

全馬PB:2:47

家中現役跑鞋:冇數(多到冇人信)

喜愛比賽鞋:New Balance SuperComp FuelCell Elite v4

使用回彈性高的PEBA配匙羹型Energy Arc碳板,有助前傾,基本上Supershoes結構毋須多說。碳板鞋最麻煩之處是不夠穩定,Elite v4中底闊,落地四平八穩。另外鞋楦都非常寬闊,在云云Supershoes中實屬少見,阿叔前掌少闊,跑馬拉松可以放心選配厚襪,不怕「夾腳」。最後奢望一句:如果可以輕到有7.5安士就更理想。呀,近期用這對鞋平安地完成了紐約馬。

權哥

跑齡:10+

全馬PB:2:47

家中現役跑鞋:8

喜愛比賽鞋:adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

相信不少跑友都以PRO 3做比賽鞋,這對鞋真正為比賽而設計,每一步都有強大的推動力,個人認為只要具一定程度肌力或速度,PRO 3堪稱如虎添翼。但如練習不足,可能因為回彈太強而增加抽筋風險。

Darren

跑齡:30+

全馬PB:2:48

家中現役跑鞋:10+

喜愛比賽鞋:PUMA Deviate NITRO Elite 3

相對其他品牌的碳板賽鞋,NITRO Elite 3更輕,加上鞋本身的前傾度高,因着這兩個設計,比賽時有種相當理想的回彈,以及前推力強的感覺。

文少杰

跑齡:23

全馬PB:2:49

家中現役跑鞋:10+

喜愛比賽鞋:NIKE Alphafly 3

碳板比賽鞋絕對是「人夾人」,不同品牌和款式在碳板的調較角度及中底物料都有不同,沒有絕對適合所有跑手的款式。Alphafly 3的回彈感、重量及靈活性,比較適合我。

Ken

跑齡:20

全馬PB:2:50

家中現役跑鞋:20

喜愛比賽鞋:NIKE Alphafly 3

用Alphafly 3跑過3隻全馬,這對鞋或許不是云云比賽鞋中助推力最強的一對,但對我來說肯定是好舒服的跑鞋,襪套式鞋面包覆感一流,中底柔軟度,回彈力、碳板助推力都十分好,外底抓地力更是一絕,試過濕地U turn都沒有「跣腳」,鞋底亦比以往加闊,穩定感增加,跑全馬十分推薦,去到比賽最後階段助你更輕鬆完成。

Wong Kinyu

跑齡:18

全馬PB:2:51

家中現役跑鞋:5

喜愛比賽鞋:Nike ZoomX Vaporfly NEXT% 2

少許舊款的碳板鞋,疫情之後跑了5場半馬比賽,完全感受到碳板鞋的推動力量,速度提升不少,半馬用「四分披」以下的速度非常合適,絕對需要強大的心肺功能駕馭這對比賽鞋。

Jeff

跑齡:8+

全馬PB:2:52

家中現役跑鞋:10

喜愛比賽鞋:HOKA Rocket X 2

典型比賽鞋,有碳板,有回彈中底,包腳感一流,適合10K至全馬比賽,亦是三鐵比賽的頒獎台常客。

Jeffrey Choy

跑齡:10+

全馬PB:2:52

家中現役跑鞋:5

喜愛比賽鞋:NIKE Vaporfly 3

自從第一次穿著 NIKE Vaporfly系列,我一直對其出色的回彈力印象深刻。雖然穩定性可能稍顯不足,需要時間駕馭,但若果要在比賽中追求速度或者個人紀錄,這款鞋對我來說的確難以超越。

阿賢

跑齡:15

全馬PB:2:53

家中現役跑鞋:10+

喜愛比賽鞋:ASICS METASPEED SKY PARIS

新入手後,雖然未跑過半馬或以上比賽,但跑過全馬課表,超輕量、強勁抓地、夠厚的保護,加上充足的力量回饋,「你畀幾多佢回饋幾多畀你」,在全馬比賽中大有幫助。

Ivan Chan

跑齡:13

全馬PB:2:54

家中現役跑鞋:唔敢數

喜愛比賽鞋:NIKE ZoomX Vaporfly NEXT%

第1代的NEXT%是我試過眾多碳板鞋中的最愛,甚至比第2代還好。鞋底軟硬適中,鞋面十分靈活,最明顯的感覺是前掌落地有種不費力就讓你推前彈出的力量。可惜Vaporfly 已將第一二代的設計完全大改,市面上也買不到了。

Steven Fung

跑齡:14

全馬PB:2:54

家中現役跑鞋:3

喜愛比賽鞋:Xtep 160X 6.0PRO

輕,碳板回彈力強,前後掌落差提供高推進力,適合比賽。

Jeff Wong

跑齡:8

全馬PB:2:55

家中現役跑鞋:8

喜愛比賽鞋: ASICS METASPEED EDGE PARIS

舒服,輕巧,推送力超好,物料比上一代舒服,重點是跑了PB後,雙腳毫不疲累。

王黃汪

跑齡:14

全馬PB:2:55

家中現役跑鞋:3

喜愛比賽鞋:Li-Ning飛電3 Challenger

不算是近年大家追求的碳板鞋,老實說回彈力與NIKE或ASICS等碳板鞋係相差甚遠,但勝在性價比極高,價錢相宜又耐穿,更有少許回彈力。我著過跑全馬,全程頗為舒服,再想想價錢,完全沒有任何投訴。要知道,比賽最重要是訓練質素,而非只看跑鞋價格。這對是Li-Ning的入門跑鞋。 如果覺得好著,可考慮入手高階型號,相信有更好的體驗。

喜愛比賽鞋:SKECHERS GO RUN SPEED BEAST

如果只看牌子而不選擇這對做比賽鞋,可能有點片面呢,這對鞋可以給你意想不到的體驗。

Joyce Wong

跑齡:10

全馬PB:2:56

家中現役跑鞋:10+

喜愛比賽鞋: New Balance SuperComp FuelCell Elite v4

這對碳板鞋中底厚度為40毫米,適合在10K或以上的賽事穿著,其特性為雙腳觸地時相當穩定,保護度和回彈力兼備,推進力強,對小腿少負擔,輕鬆幫助跑手發揮。平日我除了著來練習速度課,亦會首選Elite v4作為跑全馬的戰鞋。

KS

跑齡:10+

全馬PB:2:56

家中現役跑鞋:約6

喜愛比賽鞋:NIKE Vaporfly 3

Vaporfly系列的重量是碳板鞋中數一數二的輕,作為輕量級的跑手,其回彈力適中,不太「暴力」,當然 Vaporfly 2的腳感會更好,更穩定。

Kalson Ho

跑齡:10

全馬PB:2:56

家中現役跑鞋:12

喜愛比賽鞋:NIKE Vaporfly 3

一向鍾情這系列作為比賽鞋,由第一代的4%到現在Vaporfly 3,都穿著同一系列落場。由於對這個系列已經十分熟悉,就算推出新款也不用太多時間適應,所以每逢比賽都用最穩陣的裝備上陣,此鞋必定是首選。

Chrono

跑齡:10+

全馬PB:2:56

家中現役跑鞋:8

喜愛比賽鞋:New Balance SuperComp FuelCell Elite v4

中底軟熟穩定,回彈省力,推進力雖然相對沒有其他牌子強,但對小腿肌群及腳踝負擔相對較細,減低跑馬拉松受傷的機會。

Nelson Chan

跑齡:4+

全馬PB:2:56

家中現役跑鞋:2

喜愛比賽鞋:特步160X 6.0 PRO

用這對鞋跑過10K和全馬比賽,跑到PB。鞋身輕,但推進力好,之前穿其他品牌的碳板鞋,對阿基里斯腱負擔很重,容易受傷。個人感覺6.0 PRO的碳板設計比較用多四頭肌,馬拉松比賽後期也可以保持到強大的推進力。

Michael Chan

跑齡:9

全馬PB:2:56

家中現役跑鞋:12

喜愛比賽鞋:NIKE Alphafly 3

無論腳前掌落地或腳踭落地,這對鞋都有助鞋發揮到自然推你向前跑的效果。鞋底舒服,感覺像穿上一雙好彈的海綿。

Gabriel Poon

跑齡:10+

全馬PB:2:56

家中現役跑鞋:10

喜愛比賽鞋:adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

用PRO 3跑過多隻半馬、全馬和長距離鐵人比賽,推進力與穏定性之間,跑鞋的平衡非常出色。

鄺嘉仕

跑齡:約15

全馬PB:2:56

家中現役跑鞋:12

喜愛比賽鞋:adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

不是最彈,不是最好,但輕輕哋,比賽時心裏感覺少了一點負擔……

Kevin Tang

跑齡:12

全馬PB:2:57

家中現役跑鞋:15

喜愛比賽鞋:NIKE Vaporfly 3

穿這對鞋在2024年渣馬跑進Sub 3。本身跑步是中前掌落地,這對跑鞋提供非常好的穩定性,而且十分輕巧,又有足夠推進力。

Ryan Yu

跑齡:4+

全馬PB:2:58

家中現役跑鞋:6

喜愛比賽鞋:特步160X 3.0 PRO

這對鞋的設計比較適合扁平足的我。有別於其他牌子中掌位置較窄,加上中底中掌位置物料回彈力高,且是線性,使我能夠將體力平均分配。鞋底在濕滑環境下比其他牌子更加抓地,令我觸地後更加有信心完成蹬腳動作,爭取跑出好時間。

Ken

跑齡:8+

全馬PB:2:58

家中現役跑鞋:8+

喜愛比賽鞋:NIKE Vaporfly 3

由第一代4%到現在,一對比較容易買到的高端比賽鞋。大家都知NIKE鞋「唔襟擺」,所以一定要買「新鮮」,不用太早買定,毋須擔心比賽前「自動解體」。這對鞋毋須開鞋,一上腳就可以去比賽,就算開鞋也不用太長里數,因為大家都知對這鞋的壽命(推彈感)較短,個人認為最多250K左右。

Carman Tam

跑齡:11

全馬PB:2:59

家中現役跑鞋:10+

喜愛比賽鞋:NIKE ZoomX Vaporfly Next% 2

今屆柏林馬拉松冠軍也穿舊型號😂(其實比賽前一同前往柏林馬拉松的朋友看見他在NIKE Store問售貨員還有沒有Vaporfly Next% 2,可見他對此鞋情有獨鍾)。

在眾多型號比賽鞋中,Vaporfly Next% 2並不是最舒服,但於我來說,比賽最重要是夠輕夠快,這個型號正好拿下這兩個致勝關鍵,可惜是NIKE已停產這個型號了。

Johnson

跑齡:10

全馬PB:2:59

家中現役跑鞋:10

喜愛比賽鞋:NIKE ZoomX Vaporfly NEXT% 2

最主要夠輕身,穿上腳不自覺地自然跑得好快,軟硬適中,不會太腍,碳板的反作用力感覺不算太強烈,減低「傷腳」風險!我主要是比賽才穿,所以跑鞋還十分新淨,雖然第三代都出了一、兩年,但仍然可以用之前這一代;加上外觀造型顏色配搭都非常好睇,鞋尾有個尖啄位……型!

Yoyo

跑齡:8

全馬PB:2:59

家中現役跑鞋:12

喜愛比賽鞋:New Balance SuperComp Pacer v2

全掌碳板有助回彈,跑起上省力不少,鞋身輕巧靈活度高,且緩震保護充足,比賽時足弓位置不會有不適的感覺。

Vincent Chan

跑齡:8

全馬PB:2:59

家中現役跑鞋:15

喜愛比賽鞋:SALOMON S/LAB PHANTASM 2

SALOMON S/LAB PHANTASM 2是一對超輕全掌碳板鞋,我著US 8.5只重200克,相比我其他慢跑鞋或越野跑鞋,跑起來明顯輕盈得多。

跑鞋用回彈力超好的PEBAX-based Energy Foam+中底,專為跑速度而設,緩震舒服,軟硬適中,但又不像其他品牌般超硬的感覺。

我覺得這對鞋適合最少4分半或更快的步速,跑得愈快,推力愈明顯,不論速度課或比賽都十分適合。

不少跑友會將速度課跑鞋與比賽鞋分開,因為普遍比賽鞋都不太耐穿,約200K就開始破損。SALOMON以越野跑鞋聞名,但跑鞋就算轉場路跑一樣耐用。我現在的日常速度訓練、比賽、甚至越野跑比賽都會著,跑鞋ContaGrip底特別耐磨,跑了超過600K鞋底都仲未有明顯磨損,中底回彈依然非常好。

最最最重要是,SALOMON S/LAB PHANTASM 2的紅白配色外形實在太靚太潮,日常出街襯衫亦可,說得上是美貌與實力並重的一對競速鞋。

林聲偉

跑齡:24

全馬PB:2:59

家中現役跑鞋:5

選擇跑鞋,最重要是跑鞋的支撐位置對正跑手足弓,與跑手雙腳結構吻合,令到天然用來跑步和步行的肌肉得到支持。

如果跑鞋結構與跑手雙腳結構有衝突,最主要是足弓支撐位與跑手足弓不配合,跑起來就不舒服。

比賽應該著平時練習跑得最好、最舒服的鞋,不要選擇未著過、未開過的鞋,這是基本常識。練習著碳板鞋其實也沒問題,因為碳板只是一種輔助,就是一種跑步裝備而已。說到底,跑鞋是否跟足弓位置配合都是最重要的。

註:請Sing師兄推介跑鞋型號,他選擇分享揀鞋心得,跑友們不妨一讀,選對適合自己的跑鞋,安心訓練。

Kobe Lau

跑齡:10

全馬PB:2:59

家中現役跑鞋:10+

喜愛比賽鞋:NIKE Vaporfly 3

輕+推!這系列已來到第3代,主打輕身,用Zoom X 底加上鞋面偷輕得來又夠包腳。跑鞋有碳板加持,一著上腳就感覺到推住跑。今代前掌位置加闊,比起上兩代落地感覺更穩陣,可以更安心落腳發力。(而家有兩對)

背景:關於是次跑鞋調查

「跑鞋:百人挑戰」之所以出現,純粹因為一時好奇:大家跑步著咩鞋?

筆者將調查設限於有馬拉松經驗的跑手,故部份未跑過全馬、或未透露全馬個人最佳時間(PB)的跑手,最終無法列入是次調查報告之中。

調查中的100名跑友,男女比例約是「七三比」,男72人、女28人。全馬PB為Sub 3的有47人(男41、女6),當中有6人跑出2小時30分內。

100名回覆是次調查的跑步人,均列明推介特定型號或系列跑鞋的原因,下圖為精選部份回覆,全紀錄則請點擊相關連結。



