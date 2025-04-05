跑步人誌．凌偉業2︱辦公室變室內運動場　體育精神融入企業管治

一個人為咗運動同跑步，可以去到幾盡？



「街市大王」凌偉業人到中年為減肥開始運動，頓覺跑步好處多多，於是推己及人，為旗下食品零售商公司注入運動文化。踏進集團去年5月遷入的新辦公室，已可立即感受那份濃濃的運動氣息——光潔明亮色彩豐富的辦公室內有條150米室內緩跑徑，又有一個跑步機、單車機、力量訓練設備齊全的健身室，辦公室不同角落會印上「Keep Going」、「Work Hard Play More」、「I am working on myself, for myself, by myself」等不同打氣金句，似運動場多過Office，在寸金尺土的香港，相當罕見。



凌偉業說，那是他從觀看奧運會後得到的啟發。



（跑步人誌．凌偉業︱系列之二）



建華集團去年5月入伙的尖沙咀新辦公室內設有緩跑徑。（夏家朗攝）

從觀看奧運得到啟發 引入運動文化

「睇奧運比賽，運動最勁的都是大國。」他認為，既然每個國家都如此着重運動發展，理應也可將運動理念注入公司之中，建立運動文化。

從個人層面，凌偉業自4、5年前開始跑步和運動後猶如「發現新大陸」，感受到工作效率和抗壓能力大大提升，尤其每天晨跑後整個人全日也精力充沛，因此很鼓勵同事跑步和運動。

+ 3

辦公室變室內運動場

他將理念執行得非常徹底，尖沙咀的新辦公室正是他的得意之作，由公司內的工程部包辦，「自己設計，自己做，不用找顧問公司，我們的設計師都是跑馬拉松的」，對細節如數家珍，「緩跑徑剛好150米，不是裝飾品，真是可以跑的，我們找（為康文署旗下）室內運動場鋪設緩跑徑那間公司鋪的」。

之前辦公室在荔枝角，他和同事常到公司對面的荔枝角運動場跑步，現在搬到尖東，便改到尖沙咀海旁慢跑，「其實不會在公司內跑的」，唯一例外就是去年新入伙後在6月舉行了一場10公里起步禮。公司內的緩跑徑不會就此荒廢，跑道旁設置5個附有QR Code的Check Point，教同事做些簡單運動，完成後可獲得積分，到自動售賣機換取零食和飲品，「所以你可能會突然見到有同事在做平板支撐」。

公司內設有一個相當大的健身空間，跑步機、單車機、重量訓練設備俱全，讓同事隨時做運動，甚至有多部吹鞋機，加上整個樓層的裝飾和打氣金句，運動氣氛濃厚。

凌偉業從觀看奧運得到啟發，將運動文化帶到公司。（夏家朗攝）

不愛Annual Dinner的老闆

香港不少大公司每年都會搞Annual Dinner，晚宴上請演藝明星唱歌表演，凌偉業不愛這套，公司不設年度晚宴，內部年度盛事是一個非常認真的運動會，「其他公司的運動會都是玩吓擲豆袋這種，我們全部項目都是必須練習過先可以參加的」，他以拔河比賽為例，參與同事須先參加香港拔河總會的課程。

他強調不會強迫同事做運動，一切出於自願，「參加比賽可以換積分，也可以做啦啦隊為選手打氣，一樣有積分」，用一點點獎償「利誘」同事，並笑說「做運動都係為咗可以食更多啫」。

建華集團主席凌偉業熱衷運動，公司每年會舉辦運動會。（夏家朗攝）

極致執行運動文化

凌偉業為公司建立運動文化，目標不是要栽培精英選手以公司名義外出參賽攞獎，而是通過不斷舉辦「BB班」，鼓勵更多本身沒有根底的初學者踏出運動第一步。意外之喜是，全情投入運動文化之後有助招聘人才，「多咗好多年輕人加入公司」，直言之前沒有想過會有這個正面效果。

作為一間員工多達5000人的大公司，昔日每逢年尾都會宴請生意夥伴聯絡感情，過去兩年他們以一個慈善跑步比賽取代，報名費捐贈予指定慈善機構，「去年生意夥伴有超過1000人參與，也當成是公司年度大會，與夥伴分享和溝通。」

（跑步人誌．凌偉業︱系列之二）