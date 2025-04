跑步人誌．凌偉業2︱辦公室變室內運動場　體育精神融入企業管治

一個人為咗運動同跑步,可以去到幾盡?



「街市大王」凌偉業人到中年為減肥開始運動,頓覺跑步好處多多,於是推己及人,為旗下食品零售商公司注入運動文化。踏進集團去年5月遷入的新辦公室,已可立即感受那份濃濃的運動氣息——光潔明亮色彩豐富的辦公室內有條150米室內緩跑徑,又有一個跑步機、單車機、力量訓練設備齊全的健身室,辦公室不同角落會印上「Keep Going」、「Work Hard Play More」、「I am working on myself, for myself, by myself」等不同打氣金句,似運動場多過Office,在寸金尺土的香港,相當罕見。



凌偉業說,那是他從觀看奧運會後得到的啟發。



(跑步人誌.凌偉業︱系列之二)



建華集團去年5月入伙的尖沙咀新辦公室內設有緩跑徑。(夏家朗攝)

從觀看奧運得到啟發 引入運動文化

「睇奧運比賽,運動最勁的都是大國。」他認為,既然每個國家都如此着重運動發展,理應也可將運動理念注入公司之中,建立運動文化。

從個人層面,凌偉業自4、5年前開始跑步和運動後猶如「發現新大陸」,感受到工作效率和抗壓能力大大提升,尤其每天晨跑後整個人全日也精力充沛,因此很鼓勵同事跑步和運動。

辦公室變室內運動場

他將理念執行得非常徹底,尖沙咀的新辦公室正是他的得意之作,由公司內的工程部包辦,「自己設計,自己做,不用找顧問公司,我們的設計師都是跑馬拉松的」,對細節如數家珍,「緩跑徑剛好150米,不是裝飾品,真是可以跑的,我們找(為康文署旗下)室內運動場鋪設緩跑徑那間公司鋪的」。

之前辦公室在荔枝角,他和同事常到公司對面的荔枝角運動場跑步,現在搬到尖東,便改到尖沙咀海旁慢跑,「其實不會在公司內跑的」,唯一例外就是去年新入伙後在6月舉行了一場10公里起步禮。公司內的緩跑徑不會就此荒廢,跑道旁設置5個附有QR Code的Check Point,教同事做些簡單運動,完成後可獲得積分,到自動售賣機換取零食和飲品,「所以你可能會突然見到有同事在做平板支撐」。

公司內設有一個相當大的健身空間,跑步機、單車機、重量訓練設備俱全,讓同事隨時做運動,甚至有多部吹鞋機,加上整個樓層的裝飾和打氣金句,運動氣氛濃厚。

凌偉業從觀看奧運得到啟發,將運動文化帶到公司。(夏家朗攝)

不愛Annual Dinner的老闆

香港不少大公司每年都會搞Annual Dinner,晚宴上請演藝明星唱歌表演,凌偉業不愛這套,公司不設年度晚宴,內部年度盛事是一個非常認真的運動會,「其他公司的運動會都是玩吓擲豆袋這種,我們全部項目都是必須練習過先可以參加的」,他以拔河比賽為例,參與同事須先參加香港拔河總會的課程。

他強調不會強迫同事做運動,一切出於自願,「參加比賽可以換積分,也可以做啦啦隊為選手打氣,一樣有積分」,用一點點獎償「利誘」同事,並笑說「做運動都係為咗可以食更多啫」。

建華集團主席凌偉業熱衷運動,公司每年會舉辦運動會。(夏家朗攝)

極致執行運動文化

凌偉業為公司建立運動文化,目標不是要栽培精英選手以公司名義外出參賽攞獎,而是通過不斷舉辦「BB班」,鼓勵更多本身沒有根底的初學者踏出運動第一步。意外之喜是,全情投入運動文化之後有助招聘人才,「多咗好多年輕人加入公司」,直言之前沒有想過會有這個正面效果。

作為一間員工多達5000人的大公司,昔日每逢年尾都會宴請生意夥伴聯絡感情,過去兩年他們以一個慈善跑步比賽取代,報名費捐贈予指定慈善機構,「去年生意夥伴有超過1000人參與,也當成是公司年度大會,與夥伴分享和溝通。」

