渣打馬拉松2026｜跑友打卡靚位　運動品牌最新優惠+跑鞋+服務設施

渣打香港馬拉松（渣馬）將於2026年1月18日舉行。踏入1月，各大品牌包括Nike、adidas、ASICS、New Balance等展開宣傳攻勢，例如推出新跑鞋，或是增設便利跑手的設施。本文詳列各大品牌的活動詳情，方便跑手參與，亦隨品牌發佈消息而持續更新內文。



渣打馬拉松2026｜adidas RUNBASE

啟德AIRSIDE期間限定

adidas於1月2日至17日在啟德AIRSIDE設置「破紀錄跑步基地 ADIZERO RUNBASE」，結合賽前訓練、裝備體驗、跑步交流及身心調整等服務。

1. 場內展出最新跑鞋，包括ADIZERO ADIOS PRO 4及ADIZERO BOSTON 13。同場亦設「紀錄燙鞋站」，由即日起至1月17日，於指定門市購買 ADIZERO系列跑鞋，可為跑鞋燙印個人目標或紀錄的時間及姓名。

2. 「超速紀錄挑戰」讓跑手即場測試個人速度，感受衝刺節奏，並有機會獲得購物禮券及渣馬限定鞋帶。

3. 1月17日將舉行Shakeout Run。Shakeout Run為adidas與田總合辦，由adidas Runners團隊帶領。

至於1月18日渣馬比賽當日，adidas將於漢口道專門店外設置免費熱身區，由教練帶領動態伸展。完成賽事後，銅鑼灣運動場亦有賽後專區，為跑手提供瑜伽伸展環節，協助肌肉放鬆與恢復，並派發蛋白飲品；跑手亦可前往指定 adidas門店參與官方賽後紀念跑Tee燙印服務，並領取完賽紀念毛巾。

渣打馬拉松2026｜adidas破紀錄跑步基地 ADIZERO RUNBASE。（公關提供）

渣打馬拉松2026｜NIKE三大跑手服務

打氣站、加油站及專門店跑手體驗

訓練加油站將為NIKE.COM會員免費提供能量補給、小食及飲品，現場亦設放鬆及體驗區，提供按摩槍，並可即場試用Nike ALPHAFLY及VAPORFLY跑鞋。

打氣站方面，會員可於打氣站填寫明信片，分享個人目標、心願或對朋友的鼓勵，心意將寄送至指定香港地址。完成明信片的會員可獲贈小禮物及購物優惠。

另外，Nike亦於沙田新城市專門店推出跑手服務體驗，包括足部掃描為跑者解析足部形態，並推薦相關鞋推，提升表現。Nike By You客製化服務亦推出「We Run Hong Kong」期間限定系列，融入汀九橋、中環海濱摩天輪等全馬及維港賽道的地標。

渣打馬拉松2026｜Nike打氣站、訓練站及專門店跑手服務。（公關提供）

渣打馬拉松2026｜ASICS最新跑鞋及打卡位

NIMBUS 28+MAGIC SPEED 5

百德新街三大裝置

GEL-NIMBUS是ASICS其中一個旗艦級緩震跑鞋系列，最新的GEL-NIMBUS 28已經正式發售。GEL-NIMBUS 28採用升級版FF BLAST PLUS緩震科技，提供柔軟與回彈兼備的腳感，後跟配備內置PureGEL緩震膠，吸收衝擊力保護雙腳。今代的外底經過改良，換上HYBRID ASICSGRIP加強抓地，亦更耐用。

渣打馬拉松2026｜ASICS GEL-NIMBUS 28。（公關提供）

MAGIC SPEED 5則是兼具比賽與日常訓練性能的碳板跑鞋。中底內置碳纖維板由前掌一直延伸至後跟，有助推進；雙層泡棉採用全新FF LEAP緩震技術搭配高性能FF BLAST PLUS中底物料，但鞋底總厚度相比前代輕約49克（以男裝 US 9計算），減輕跑友負擔。

渣打馬拉松2026｜ASICS MAGIC SPEED 5。（公關提供）

即日起至2月8日期間，ASICS於銅鑼灣百德新街擺放三組打卡裝置，包括摩打腳跑步打卡位、巨型GEL-NIMBUS 28鞋盒及鞋款，跑友打卡後上載至 Instagram並加上指定 hashtag，即可到專門店扭蛋一次，贏取禮物。

渣打馬拉松2026｜ASICS銅鑼灣百德新街打卡位。（公關提供）

渣打馬拉松2026｜New Balance新跑鞋上市

1080 v15全新中底科技

New Balance的旗艦型號緩震跑鞋1080 v15，中底由上一代的Fresh Foam X改為全新Infinion Foam，中底腳感更實在，兼具回彈又不失緩震功能，而且更加輕量，可以應付更高里數。

New Balance同時推出最新優惠，即日起至18日在指定專門店消費滿港幣1200元或以上可享減價優惠；1月10日至18日在啟德零售館專門店亦設跑步機，1月14日至18起於啟德零售館專門店出示相關比賽號碼布，可獲運動水樽乙個。