港珠澳半馬埃塞俄比亞跑手破賽事紀錄封王　張耀樑羅映潮本地第一

港珠澳大橋（香港段）半馬拉松2026（港珠澳半馬）今年升格為「白金級道路賽事」，並新增十公里組別。22歲埃塞俄比亞跑手高賓拿（Addisu Gobena）以1小時1分36秒勝出男子組賽事，並刷新賽事的半馬紀錄，他的同鄉姬法莉（Wede Kefale）以1小時9分1秒勝出女子組。港將張耀樑、羅映潮分獲本地男、女組冠軍。



港珠澳半馬2026︱埃塞俄比亞跑手高賓拿勝出男子組賽事。（方承恩攝）

港珠澳半馬2023年首次舉辦，今年賽事為第三屆，獲升格為「白金級道路賽事」，是香港首個白金級路跑賽，也是世界第四個獲白金級認證的半馬拉松賽事。男、女冠軍選手可獲1.5萬美元獎金，吸引不少世界級好手參賽，男子組方面，高賓拿、與20歲的卡森（Aliyi Kasim）兩位埃塞俄比亞年輕跑手表現突出，一路領放，高賓拿以1小時1分36秒的賽事新紀錄成績勝出，卡森緊隨其後以1小時2分32秒獲亞軍。肯雅選手利拿利比素（Alex Lenalepisho）以1小時2分51秒獲季軍。

本地跑手方面，張耀樑以1小時8分50秒獲男子組半馬總成績第13名，香港跑手中名列第一。周浩朗以1小時9分19秒獲本地男子組亞軍，總成績第14名。鄭文皓以1小時11分13秒列本地男子組季軍，總成績第15名。

港珠澳半馬2026︱張耀樑以1小時8分50秒在香港跑手中名列第一。（方承恩攝）

港珠澳半馬2026︱周浩朗為本地男子組半馬亞軍。（方承恩攝）

港珠澳半馬2026︱鄭文皓為本地男子組半馬季軍。（楊宇翹攝）

女子組半馬方面前列跑手競爭較男子組更為激烈，埃塞俄比亞的姬法莉以1小時9分1秒勝出，南非的莎巴（Glenrose Xaba）以1小時9分12秒獲亞軍，埃塞俄比亞另一跑手禾古（Fantu Worku）以1小時9分17秒獲季軍。

本地女跑手方面，羅映潮以1小時17分32秒獲女子組半馬總成績第13名，香港跑手中名列女子組第一。屈旨盈以1小時21分14秒獲本地女子組亞軍，總成績第14名。黃卓寧以1小時24分20秒列本地女子組季軍，總成績第15名。

港珠澳半馬2026︱羅映潮獲本地女子組半馬冠軍。（方承恩攝）

今年新增的十公里賽事方面，本地好手葉雅傑以32分37秒獲男子組冠軍，黃諾熹以32分54秒獲亞軍，余家睿以33分36秒獲季軍；女子組由陸蕙茵以38分59秒勝出，黃祖琛以39分23秒亞軍，邱美婷以39分59秒獲第三名。