全運會2025｜羅映潮創馬拉松個人最佳　後半程「見一個追一個」

跨境馬拉松今早在香港、澳門和深圳舉行，香港隊派出3男3女出戰，雖然無緣頒獎台，但羅映潮（Virginia）跑出2小時39分23秒創出個人最佳時間（Personal Best / PB）。



男子馬拉松成績

林穎璋 2:23:03 第19名

張耀樑 2:27:12 第25名

女子馬拉松成績

羅映潮 2:39:23** 第12名

屈旨盈 2:57:11 第25名

司徒兆 3:01:22 第27名

**個人最佳時間

羅映潮（左）。（新華社）

Virginia坦言，創出個人最佳時間是好事，但「唔夠開心」：「教練村尾慎悅和我賽前都定出2小時35分這個目標，現在的時間難免有點距離。其實我頭半程的配速比自己原先的PB快了不少，可惜進入32公里後的路段，基本上只得我自己跑，沒有集團一起擋風和穩定配速，體力有點頂不住。」

一個人在路上的馬拉松絕對不易捱，羅映潮提醒自己無論如何要「咬實」，「總之望前面跑，只要見到前面有跑手跌速，我就見一個追一個」。她認為今次全運是她的全職長跑生涯的起步點，「第一次參加這些大型綜合運動會的馬拉松比賽，整體經驗很寶貴，我知道自己還有很大進步空間，希望未來愈跑愈好」。

屈旨盈跑出2小時57分11秒，以第25名完成比賽，她賽後說：「少少熱，天氣還好的，不過成績一般，小腿和腳掌輪住抽筋，但我盡力了。」

全運會馬拉松以跨境形式舉行。（新華社）