渣打馬拉松2026｜羅映潮蟬聯第一卻不滿意　捱過心理考驗劍指亞運

羅映潮（Virginia）以2小時41分29秒，蟬聯渣打馬拉松女子全馬本地第一名，衝着打破個人最佳成績而來，賽後直言對今日大會時間「唔滿意」。就算比賽日的天氣和個人狀況均未如理想，向來自我要求極高的她表示，「尚可接受，有好大進步空間」。

經過豐收的2025年，Virginia期望今次渣馬再累積多一點經驗下，能夠在今年9月的亞運舞台表現更好。

採訪及攝影：趙子晉、楊宇翹、張倩儀



羅映潮（Virginia）以2小時41分29秒，蟬聯渣打馬拉松女子全馬本地第一名。（羅國輝攝）

羅映潮蟬聯渣馬女子全馬本地第一 頭半程較去年開快近半分鐘

羅映潮在去年渣打馬拉松跑出2小時39分56秒，刷新個人最佳成績兼成為本地女子全馬第一，也是香港歷來第四位突破Sub 2:40（2小時40分以下）大關的女跑手。至去年11月全運會，Virginia再將自己的「PB」推前33秒，以2小時39分23秒衝線。

2025年全馬兩破PB，今年全馬再以打破個人最佳時間為目標，就算今日狀態不及全運會的時候，又不幸正值月經來潮，她拒絕以種種因素影響自己的信心，堅持以PB為目標，比賽時亦盡力執行賽前部署，「今日頭半程較上年開快接近半分鐘，目標在2小時39分鐘內完成」。

羅映潮衝線一刻。（羅國輝攝）

一個人在途上獨自承受超大風 當精英跑手遇上「心理考驗」

馬拉松比賽要講天時、地利、人和，今日氣溫較高，本已不利跑手發揮，Virginia還說：「半馬後好大風，條腰好酸痛，所以有少少失準」。她根據近日不同時間的練習，已經知道比賽日會好大風，「後段最辛苦的時候，食晒風」，直言是一次「心理上的考驗」。

Virginia等精英女跑手身在前列，基本上沒有其他跑手幫手「擋風」，對體能消耗更大，結合天氣及個人狀態等種種狀況，成績僅較去年慢1分33秒，較PB相差2分6秒，羅映潮直言，「對今日大會時間唔滿意」。

羅映潮期望在亞運舞台表現更好。（羅國輝攝）

羅映潮：今年配速穩定自信更強 期望在亞運舞台表現更好

由去年到今年兩次本地全馬女子第一，她感到今年配速穩定下來，「對自己有信心」，「今年是亞運年，有信心能拿到名額」，Virginia將今次渣馬當成「半練習賽」，「今場再累積多少少全馬經驗，希望在亞運舞台表現得更好。」

渣馬過後，Virginia會休息2星期，並一如往年，在徑賽季節開始，專注速度訓練。並重申，馬拉松成績要進步，必須提升短距離成績，並指出：「我的短距離有好大進步空間。」`

永遠準備充足，拒絕找任何借口，這就是羅映潮。

立即Follow 01體育IG，緊貼更多渣馬現場