跑步人誌．羅映潮4︱與黃啟樂相伴成長　性格火星撞地球但很搞笑

羅映潮（Virginia）今年2月渣打香港馬拉松跑出2小時39分56秒，衝入「240」這個大門欖之餘，她衝線後在男友黃啟樂懷中大哭一幕，令大家印象深刻。這些年來她與啟樂互相扶持，關係持續進化，啟樂從隊友變成另一半，進而當上她的教練，由磨合到知心的這些年來，性格近乎相反的一對可謂既甜蜜又搞笑。

（跑步人誌．羅映潮︱系列之四）

攝影：陳葦慈（部分）



羅映潮（Virginia）今年渣打香港馬拉松衝線後在男友黃啟樂懷中大哭一幕，令大家印象深刻。（受訪者提供）

渣馬在啟樂懷中大哭的心路歷程

回說渣馬那一幕，問她痛哭的原因到底是喜極而泣、跑得好辛苦還是因為見到啟樂，Virginia略帶腼腆地坦率回答：「是因為見到啟樂」，訴說當中的另類意義，外人不會明白——今年渣馬她與啟樂的贊助商為二人拍攝宣傳海報，其中一款是她在賽道上，啟樂在欄杆外伸手出來與她擊掌打氣，「大家都知道西隧口是最辛苦、最無人的，當時得自己一個，所以一出西隧看到那張海報好感動，好似在最辛苦的時候啟樂在場叫我加油、頂住咁。」

「為博全運資格，目標跑240，我甚至做到negative split（後段加速），前半程120（1小時20分），後半程119（1小時19分）」，返到終點衝線後見到啟樂，「感覺好似我們兩個一齊做到」，所以那是喜悅的眼淚。

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意想不到的搞笑後續

訪問當日，啟樂其實亦在場，跑畢賽季最後一場村尾教練難得給Virginia數天假期，二人各自晨課後便把握時間見面。Virginia做訪問，啟樂安靜坐在一角等候。談到這感動一幕，Virginia卻爆出戲劇性的後續，「你知唔知佢第一句同我講咩，佢竟然問我點解唔跑快啲？」看到女友大發嬌嗔，啟樂忍不住搭嘴，「咁真係差啲就唔得（sub-240）吖嘛」……

他們搞笑的打情罵俏，正好是感性的雙魚座女生與理智的天秤座男生一凹一凸對比，Virginia指出，「啟樂在數學和邏輯方面較強，擅長數據分析，根據練習數據已預計到我的比賽成績，畀到信心我」，「我感性，跑步憑身體感覺，唔戴錶」，二人性格從到做法都可說是南轅北轍。

羅映潮（Virginia）與男友黃啟樂。（受訪者提供）

從隊友、密友再成另一半

他們一開始的時候是理大田徑隊隊友，「一開頭成班人互相支持，氣氛好好，練得好開心，團隊的大專成績亦很好」，「到大學3、4年級跑步成績遇上樽頸，我跟啟樂是同一年級，開始跟他傾多咗，之後轉教練和改變訓練，加上要預備畢業動向，溝通愈來愈頻繁，畢業後又親密咗，漸漸發展成情侶。」

Virginia坦言雙方性格好唔同，從朋友到成為另一半之間經過一番磨合，笑言：「我有我難頂的地方，他有他的硬頸」，多年下來互相包容和支持，如今這一凹一凸已進化成互補不足，啟樂用數據幫助她一把，而她則以樂天性格為他注入信心，「他對自己信心不足，常常怕練得不夠而過度訓練」，這個時候輪到Virginia為啟樂派定心丸。

羅映潮娓娓道出與另一半黃啟樂相知相伴的這些年。（陳葦慈攝）

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心痛男友為成全她犧牲自己

大約在2020年左右他們離開教練陳家威門下，啟樂兼任Virginia的教練，「做我教練那段時間啟樂的心理壓力好大，作為教練設定課表他認為必須有足夠強度，但以男友身份又想照顧我，怕我太辛苦」，她最心痛的是，「他只顧照顧我，而忽略自己的需要和感受」，看着啟樂那段日子壓力很大，也犧牲了作為運動員的成績，Virginia亦不好受。

因此Virginia進入體院，之後再跟隨日本教練村尾慎悅訓練，啟樂喜迎轉變，現在村尾教練負責Virginia訓練和比賽一切相關事宜，啟樂仍會給予她意見，「去不去某個比賽我都會問他」。啟樂目前同樣跟隨村尾教練受訓，以運動員身份學習的同時，立志日後往精英運動教練（high performance coach）邁進的他，亦希望在對方身上「學習成為一個專業教練」。

Virginia搞笑地贈男友一句「大展鴻圖」。（陳葦慈攝）

後記：她竟送啟樂這四個字

28歲的Virginia與29歲的啟樂常被形容為「跑界金童玉女」，Virginia稱母親節跟家人聚餐時，長輩取笑他們像孩子一樣說着只有他們二人才明白的語言傻笑，在小世界內自得其樂。就算彼此性格如此不同，Virginia說其實二人都愛靜，世界複雜又嘈雜，愛卻可以很簡單。

趁啟樂沒留神，訪問結束前俏俏問她有沒有說話想跟對方講，Virginia想了良久也想不到，到她終於想到的時候又害羞起來，以為是什麼浪漫的話，她竟說，「完全唔關事的可以嗎？」在她扭扭捏捏下鼓勵她講出來，一句搞笑的「大展鴻圖」，令我頓時完全明白他們長輩當日的感受。

（跑步人誌．羅映潮︱系列之四——完）

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