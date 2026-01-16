渣打馬拉松2026｜羅映潮去年兩破PB添信心　平常心再衝佳績

一年一度的渣打馬拉松（渣馬/渣馬2026）今周日（18日）上演，今日（16日）於啟德體藝館舉行賽前記者會，兩名港將莊司暘與羅映潮（Virginia）一同出席。去年在渣馬打破個人最佳，然後在11月的全運會再破PB的羅映潮，經歷豐盛的2025年，在跑道上的她變得更清晰、更有自信，期望今年渣馬再創佳績。



渣打馬拉松賽前記者會於啟德體育園體藝館舉行。（夏家朗攝）

今年渣打馬拉松前，同樣於啟德體育園體藝館內舉辦馬拉松博覽會，讓一眾跑手領取選手包，同時設有不少打卡位，而渣馬賽前記者會同在體藝館進行。來自肯尼亞的上年男子組冠軍Bethwell Kipkemboi Rutto及巴林的Shitaye Eshete，與兩名本地精英跑手莊司暘與羅映潮一同現身記者會。

兩位星級跑手與本地的莊司暘、羅映潮一同出席記者會。（夏家朗攝）

回望去年的渣打馬拉松，羅映潮成為本地女子組首名衝線的跑手，跑出2小時39分56秒，達成賽前「Sub 240」（2小時40分內）完成的目標，並打破個人最佳。在11月的全運會中，Virginia再將自己的「PB」推前逾30秒，以2小時39分23秒衝線。

羅映潮在2025年兩破PB，在渣馬、全運會也是成績最好的港將。經歷豐盛的2025，Virginia以更自信的姿態出戰今年渣馬，「（去年的佳績）讓我對自己更有信心，對教練團隊的信任強了很多，每次落場感覺更好，我知道自己準備好，目標更明確，就專注在比賽中跑到最快。」

羅映潮上年在渣馬刷新個人最佳。（資料圖片／楊宇翹攝）

2025年，對羅映潮是突破的一年，與教練村尾慎悅經過磨合期，雙方合作愈來愈好，首戰全運會也有得着，「第一次參加全運會，當中不乏平時在電視上看見的強手，有機會與她們同場較量，緊張、怯場在所難免，完賽後覺得自己好像昇華了，因為在這種大賽也可發揮自己，每次經過大賽後，也覺得自己成長了。」

初戰全運後，羅映潮（左）直言成長不少。（資料圖片／新華社）

羅映潮去年衝線後，得知打破個人最佳即忍不住淚水，今年她目標清晰，以平常心應戰，希望衝線後好好與教練慶祝。時間再以2小時40分內完成為目標，能否再刷新PB就視乎當時情況，就算氣溫預料比往年高，她認為影響不大，畢竟本地跑手也習慣了香港的氣候。

上年渣馬跑出2小時23分20秒、成為香港第二的莊司暘，自言去年發揮好，從上年多場賽事累積的經驗，即使他視今年渣馬為全年最重要的賽事，司暘希望保持平常心，爭取佳績。

莊司暘（左）與羅映潮力爭在今年渣馬再創佳績。（夏家朗攝）

今年渣打馬拉松的報名人數再創新高，近12萬名跑手報名，當中約74000人成功參賽，中國香港田徑總會主席關祺被問及渣馬未來會否分成兩日賽事，關祺表示將在今年完賽後積極考慮，再決定未來渣馬的賽期。