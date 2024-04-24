MSI Titan 18 HX開箱評測：銀河戰艦級規格 地上最強電競手提電腦｜MSI微星科技的螢幕、電競手提電腦notebook等電競產品各來為人熟知；而今年MSI就有一款超越企艦級、可稱為銀河戰艦級，很可能是整個2024年內規格最強的電競notebook「MSI Titan 18 HX」推出；《香港01》科技玩物頻道為大家開箱評測這個「泰坦」到底有多強勁。



MSI Titan 18 HX開箱評測

雖然是電競Notebook，但是Titan 18 HX的外觀卻和一般人印象中電競產品往往「五顏六色」、裝有各種浮誇RGB燈飾的造型不一樣；Titan 18 HX機身就只飾有一個MSI的Logo（開機時會亮燈），沒有其他花紋或燈飾。

但平實不花俏的設計下是一流的工藝感，機身處處強調金屬質感，機身闔起時的外觀厚實，18吋的大Size和機身厚度的比例恰到好處，帶著一種沉穩的氣勢，記者表示喜歡（注：記者並不反對RGB文化，只是個人口味傾向較樸素的設計） 。

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打開機身，會發現touchpad採用特別的無邊框設計：鍵盤和用家中間的部份是一個完整的平面、不會見到touchpad的框架罅隙；開機後touchpad範圍會有背光顯示（操作則和一般手提電腦touchpad相同），一個字型。

必須大讚的地方是Titan 18 HX的螢幕：18吋4K 120Hz MiniLED，IPS panel，VESA DisplayHDR 1000認證；只能說MSI不愧是電競螢幕大廠，Titan 18 HX的螢幕質素極高，成像清晰銳利、色彩飽滿又不刺眼，3ms高速反應時間令映像極為順滑，看得人賞心悅目；不用再外接螢幕，單看機身自帶螢幕已是一大視覺享受。

機身鍵盤也是令人激賞的地方：steelseries的cherry軸機械鍵盤，毫不誇張的說是記者撳過的手提電腦鍵盤中手感最好的；鍵帽雖然薄身但能感到有足夠的承托和回彈力，不論打機還是打字都很舒適。

不過Titan 18 HX的鍵盤和一般手提電腦不同，有包括數字盤（numpad）在內，因此按鍵的位置和一般手提電腦不太一樣會稍為偏左一點；習慣一般手提電腦keyboard layout的人可能需要少許時間來適應。

還有一點就是機身重量並不輕淨重3.6kg，以手提電腦而言是稍為重了一點；但重量和效能成正比，想要有Titan 18 HX數級的效能還想要有2kg以下的輕巧機身，在物理層面上就不太可能。應該要反過來看，以Titan 18 HX的性能之強，3.6kg已經是很輕了。

銀河戰艦級超強硬件規格

Titan 18 HX有幾勁，單是看其硬件規格已可知一二：Intel Core i9 14900HX、NVIDIA GeForce RTX 4090 16GB GDDR6（Laptop版）、64GB DDR5記憶體（最高可以加到128GB）、4TB的高速NVMe M.2 SSD硬碟，大概是市面上能找到硬件規格最高的手提電腦了。

硬件規格這麼高，可能有人會擔心Titan 18 HX的散熱，尤其4090向來給人功率高溫度也高的印象；這方面自然是毋須為電競產品老行家MSI擔心，Titan 18 HX機身自設散熱底座，雙風扇+4個入風位全方位散熱；而且底座本身有腳將機身稍為墊高、不會全機貼實枱面以方便入風令空氣循環更流暢更易散熱，毋須再外加坊間的手提電腦散熱墊。

專業級數的散熱底盤

可見到底盤的腳會將機身微微支起，不會全面貼實枱面方便入風

而記者在用Titan 18 HX來試玩4K遊戲、開盡特效GPU使用率去到99%的情況下玩了兩三個小時，GPU溫度也一直維持在70度的正常水平（70度聽起來很熱，其實是高性能GPU負載運行時的正常溫度；Nvidia的高端GPU不超過85度都屬正常範圍），可見其散熱性能之優秀。當然要注意出風位附近不要放置雜物，以免影響散熱效果。

同時可以放心的是底座設計四平八穩，不論你打字、打機如何敲打鍵盤都好，機身都是穩如磐石不會有半點晃動，只能說這就是工藝。不過另一方面，無可避免的是當效能「chur高」的時候會有音量頗大的風扇聲；只能說這是物理上的限制，手提電腦在高負荷運行之下風扇聲是在所難免，是必須的代價。

如果真的很介意風扇聲，可以在MSI Center的User Scenario中將效能模式轉換為「安靜」；但代價就是在靜音模式下會無法發揮Titan 18 HX的全部性能。當然以Titan 18 HX的規格之高，即使是靜音模式也依然比絕大部份其他電競notebook表現更強，正是所謂「讓半臂都夠贏」。

MSI Center

換個角度看，假設你並不需要去到4K特效全開的極限效能，也可以將Titan 18 HX當成高性能靜音電腦來使用；打（畫面不開盡的）4K 60FPS或2K 120FPS無壓力。

另外是雖然上面已提到Titan 18 HX自帶的螢幕已非常高質，但機身也設有HDMI Output，可支援最高8K輸出（60FPS，4K輸出則為120FPS）；如果家中有4K甚至8K的大電視，可以接駁到Titan 18 HX來使用享受大螢幕打機。

跑分結果

其實對於一般用家而言用Titan 18 HX來跑分可能沒多大意義，因為結果肯定比絕大多數電腦來得強勁；但既然拿到一部頂配的電腦，還是會想用來跑一跑分看看結果。在接上電源、系統電池選項選最高效能、MSI Center-User Scenario中也選了最強效能的情況下，記者簡單地以數款benchmark軟體作測試，包括「3DMark」的Time Spy、「novabench」、「userbenchmark」和「Unigine Heaven Benchmark」。

首先3DMark的Time Spy跑出2萬1千分，novabench跑出6713分；而userbenchmark的分數，CPU得到74 percentile（即比所有在userbenchmark中跑過分的CPU中，比其中74%的CPU強），GPU更是去到98 percentile，可理解為地上最強頭2%的GPU；只能說不愧是4090。最後Unigine Heaven Benchmark，在2K的最高畫質下跑出141 FPS。

實機試玩遊戲

跑分終歸只是參考，實際用它打機玩起來感覺怎樣才是最重要的。記者用Titan 18 HX試玩了幾款遊戲，結果也令人相當滿意：

Helldivers 2：4K解像度，所有畫質設定調到最高，渲染則為「極高品質」



戰鬥期間全程穩定保持在70FPS以上，有趣的是不論湧現多少敵人、就算畫面中上百隻蟲都好，FPS都非常穩定不會跳動；而在太空船上甚至能去到90FPS，享受4K高清管理式民主。

原神：4K無邊框顯示，所有特效調到最高



雖然《原神》不是對GPU要求特別高的遊戲，但要4K畫面特效全開還是需要一定程度的效能。當然這不會難倒Titan 18 HX，遊戲完美順滑運行，除了讀檔等遊戲本來就不輸出FPS的情況，全程都穩定在60FPS（PC版鎖60FPS不能再高，否則以Titan 18 HX的性能應該超過120FPS不是問題）。

當然一般人可能不會特意花4萬元買一部notebook來玩原神，只是說用它來玩原神效果也很好。

雖然以Titan 18 HX的效能一般可能會先想到用來玩《Forza》、《Microsoft Flight Simulator》再特效全開才算用盡了機體；但打機不一定要「chur盡」部機，玩喜歡的遊戲玩得開心更重要；而用它的超靚IPS螢幕用來玩《原神》這類動漫卡通渲染風格遊戲也很適合，提瓦特各處風光更賞心悅目。

Forza Horizon 5：4K解像度，所有能調的畫質選項全部推到最高



在遊戲內建的benchmark模式中跑出72FPS，實際遊玩時在各地形都能給出70甚至90FPS；唯一是在樹木和水花效果特別多的森林地帶偶然會跌至55~57FPS。但因為只是稍跌數Frame而不是一口氣斷崖式跌到落十幾二十FPS，玩的時候也不會覺得窒機，仍然是順暢60FPS的感覺。

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瘟疫傳說：安魂曲：4K解像度，所有能調的畫質選項全部推到最高



一般的場景能有110~120FPS；而即使是有大量老鼠的場景也能維持在90FPS以上，毫無壓力非常順暢。

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音效表現都強勁



在試玩期間還有個抵讚之處是機身自帶的喇叭非常高質，記者感覺除非你需要voice chat或是玩「食雞」類遊戲需要全方位立體聲，又或環境需要安靜等；否則都可以毋須特意再駁耳機，單用機身的喇叭都已經好好聲。當然對很多機迷/電競發燒友而言耳機是一種堅持，Titan 18 HX機身也設有3.5mm輸出方便用家接駁耳機使用。

總結：玩到愛不惜手 但價錢都唔就手



MSI Titan 18 HX不論工藝、硬件規格、視覺音效到效能表現都無可挑剔，完全擔當得起2024年gaming notebook之王的稱號；在試玩的期間記者也是玩到愛不惜手，一邊玩到「嘩嘩聲」一邊感嘆部機會否太正。唯一考慮的是Titan 18 HX不低的定價，但正所謂一分錢一分貨，如果你是不計成本追求最高表現的用家，那麼Titan 18 HX就是不二之選。

