魔法風雲會炒卡|黑蓮花破記錄2400萬天價成交 買家指卡牌稀有值得入手|卡牌遊戲的炒風在最近數年越來越誇張,雖然一直以來稀有卡牌都是有價有市,但在近年《Pokemon》card game的炒風帶動之下,連帶其他卡牌遊戲的交易價格都水漲船高;最近經典集換式紙牌遊戲《魔法風雲會》中的著名高價卡牌「黑蓮花」就以破紀錄的2400萬港元價格成交。



傳說中的神卡「黑蓮花」 元祖天價卡牌

美國佛羅里達州的收藏品鑑定公司「CGC Cards」最近宣佈,一張10分滿分完美鑑定的「黑蓮花」(Black Lotus)《魔法風雲會》卡牌以高達300萬美元(約2400萬港元)的天價出售,同時打破了該卡以及整個《魔法風雲會》有史以來的卡牌成交價格記錄。

https://www.instagram.com/p/C6WhAf9LoxM

黑蓮花是一張十分有名的《魔法風雲會》(Magic the Gathering,一般簡稱MTG)卡牌;源於《魔法風雲會》早期對卡牌強度和平衡尚不如現在成熟,因而誕生出的超強力卡牌之一,和其他幾張時代相約的超強卡牌合稱為「七強」或「九強」(Power Nine)。

有趣在於《魔法風雲會》有多種比賽規則,而這些上古時代的超強卡牌可以在「古典」(Vintage)規則中使用,因此它並不單純是收藏品還能上場對戰。當然保存狀況完美的初代卡牌價值連城一般不會拿來用;就算要用,也會另行購買保存藏況較差因而價錢較便宜的版本。

黑蓮花有數個版本,統計指史上一共有約22800張黑蓮花,其中約1110張為最舊的alpha版,3300張為beta版。其中自然以最舊、印刷量最少的alpha版本最為值錢,而保存狀況越好的卡自然價格越高。

在eBay等交易平台長期都有黑蓮花出售,當然價錢也不便宜。

過去黑蓮花的成交價格視乎保存狀況和印刷版本,一般在數萬到數十萬美元不等,例如去年就有一張以54萬美元的價格成交;今次的成交價格一下子去到300萬美元(約2400萬港元)而在網上成為話題。

在此之前成交價格最高的《魔法風雲會》卡牌是和《魔戒》合作推出的「至尊魔戒」卡,世上僅有一張,由居於多倫多的Brook Trafton抽中,然來被知名饒舌歌手兼《魔法風雲會》卡牌收藏家「波茲·馬龍」(Post Malone)以200萬美元的價格收購。

但於於該卡片的價格一下子比以往的交易漲升太多,有人認為整件事可能只是CGC自己炒作新聞來提高人氣及知名度,該筆交易實際上根本不存在。外國遊戲媒體Kotaku則訪問了聲稱是買家的人,對方表示雖然出價的確較高,但也認為此價格「合適」(I feel like $3m is about right)。

https://kotaku.com/magic-gathering-mtg-black-lotus-mint-1851448690

雖然今次的黑蓮花打破了《魔法風雲會》的卡牌交易記錄,但仍然未能超過傳說級的Pokemon卡牌「Pokemon Illustrator」的525萬美元。