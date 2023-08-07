世上唯一至尊魔戒MTG卡牌由多倫多幸運兒開出 以這天價成交賣出｜雖說近年最紅的集玩式紙牌遊戲（TCG）是Pokemon卡，但若追索起源，在1993年推出的《魔法風雲會》（Magic the Gather / MTG，內地譯作「万智牌」）才是TCG的最先駒。而在30年後的今日《魔法風雲會》仍然人氣不減，在世界各地都有大量玩家，而想當然其稀有卡牌亦是有價有市；最近《魔法風雲會》就有一張卡以天價成交成為話題。



致敬《魔戒》原作 僅此一張的「至尊魔戒」

《魔法風雲會》和經典奇幻IP《魔戒》合作推出全新擴張系列《魔戒：中土世界傳奇》，其中更有致敬《魔戒》原作的設定，就是在整個《魔戒：中土世界傳奇》的發行量（印刷量）當中，存在著唯一一張、獨一無二的特別卡牌「至尊魔戒」。

一般集換式紙牌遊戲的稀有卡牌就算再稀有，一箱裡面也至少會有一張（當然款式為隨機）；因此即使是高價的稀有卡也會有一定數量在市面上流通。但這張「至尊魔戒」卻是世上僅有一張、以唯一的卡牌對應唯一一隻至尊魔戒。而這張卡在可見的將來都不會再版（畢竟官方應該不會想自己破壞掉這個美麗的致敬位）；所以自公布以來就受到廣大卡Game玩家及收藏家的關注。

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這張至尊魔戒只會在英文版擴張包中出現；在該卡未被開出來之前更有人開出高達200萬美元的金額來懸賞這張卡。而官方早在6月尾就表示這張卡已經被人開出來了；到最近開到這張卡的幸運兒身份也正式被人知曉，是居於多倫多的Brook Trafton：任職店員的他在表受外國媒體訪問時表示自己僅是個喜歡玩卡game的普通人，在《魔戒：中土世界傳奇》發售當日，他心血來潮地去卡店買了兩盒聚珍包（Collector's box），結果就開到了這張「至尊魔戒」。身為卡Game玩家的他馬上認出了這張獨一無二的卡，並將其交給鑑定機構評級，獲評PSA 9分。

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這張至尊魔戒最近以天價成交：Brook Trafton將至尊魔戒賣給知名饒舌歌手兼《魔法風雲會》卡牌收藏家「波茲·馬龍」（Post Malone），確實的成交價格則沒有公開但Brook Trafton表示「剛好超過200萬美金」（約1560萬港元）；也有報導指成交價高達260萬美元（約2030萬港元）。Brook Trafton表示雖然這張卡很有收藏價值，但對於他來說將這張卡賣出去的話，能夠大大改善這輩子接下來的生活，他亦很慶幸能將這張卡賣給波茲·馬龍這位真正的魔法風雲會收藏家。

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至尊魔戒以超過200萬美元成交，卻仍不是世界上最貴的卡牌；現時最貴的遊戲卡牌為「Pokemon Illustrator」，由美國網紅Logan Paul在2022年時以525萬美元購入，並獲健力士世界紀錄認証為史上成交價最高的Pokemon卡私人交易。

https://twitter.com/GWR/status/1510464816024109056?s=20

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