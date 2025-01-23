Pokemon TCG Pocket A2卡包爆料！唔係金銀鳥 出第四代火爆猴登場

《Pokemon TCG Pocket》在短時間內迅速成為全球最受歡迎的手機遊戲之一，期待已久的 A2 卡包的消息更是引發了玩家的熱烈討論。本來很多玩家猜測這次更新的焦點將圍繞第二代城都地區的寶可夢，但近日知名爆料人分享，結果居然有反轉。



《Pokemon TCG Pocket》A2卡包的推出，代表遊戲第一次重大更新；最新傳聞指A2卡包將以第四代寶可夢為主題，這對於那些對神奧地區有深厚情感的玩家來說是一大福音。自從《鑽石》和《珍珠》於2006年推出後，路卡利歐、烈咬陸鯊以及姆克鷹以其強大的戰鬥能力和獨特的設計，一直深受寶可夢玩家歡迎。

A2卡包將是自《幻遊島》小型擴展以來的首個完整擴展包。與之前的擴展不同，A2卡包將包含更多的卡牌內容，預計類似於一開始的《最強基因》中提供的266張卡牌。玩家可以期待新的卡組策略和收藏挑戰，而更新的交易功能也將成為本次擴展的亮點之一。

《Pokemon TCG Pocket》的開發團隊已確認，新的交易功能將允許玩家之間交換相同稀有度的卡牌。雖然交易僅限於「鑽石」和「全圖一星」卡牌，這將是許多玩家完善其收藏的絕佳機會。然而，稀有的EX和金卡等高價值卡片目前尚未納入交易範圍。開發者還提到，交易過程將需要消耗某些道具或資源，具體細節則有待進一步公布。