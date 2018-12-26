【乃木坂46】18歲齋藤飛鳥沖繩泳裝大解放　玩水寫真爆賣廿萬本

乃木坂46一姐齋藤飛鳥早於18歲時拍下、在2017年1月25日發行的第一本寫真集《潮騷》（Shiosai），從去年七月開始至今連續18個月第23度再版的消息於日前發布，大破印刷量20.3萬冊的紀錄！是乃木坂46成員中第一本處女寫真集獲得如此佳績的成員。

《潮騷》是齋藤飛鳥在2016年前往北海道以及沖繩石垣島所拍攝的作品，不論是乘坐熱氣球，還是坐木船等與大自然融合的場景，又或是首次的泳裝拍攝等，展現了以前到現在相當少見的「齋藤飛鳥」最真實的樣貌，當初的話題程度在發售前就宣布加印。

▼多圖！看18歲齋藤飛鳥沖繩陽光與海灘玩水寫真（內有泳裝造型）▼

+ 20 + 19 + 18

拍攝這本寫真時，齋藤飛鳥才18歲，當她知道自己寫真集連續再版的消息時表示「從發售之後也過了一段時間，像這樣有越來越多人看到的感覺很不可思議」、「雖然有點害羞，如果讀者能夠接納這部作品的話我會相當開心的。」

這本寫真集也是乃木坂46中繼白石麻衣、西野七瀬、橋本奈奈未、生田繪梨花、生駒里奈、深川麻衣、高山一實之後，乃木坂46第八位成員出的寫真集。另外，隨着再版消息公布，出版社也公開了雜誌尚未公開的絕密照，包括齋藤飛鳥用頸巾包着臉頰的超大特寫，以及在晴朗的天空之下她披着毛巾望向遠方的樣子。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】