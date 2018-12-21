Creative Sound BlasterX G6 實測：PS4/Switch/PC打機音效高享受

真機迷打機，對於聲音亦很講究，美妙的遊戲音樂自然要有優秀的喇叭或耳機才能真正享受。不過除此之外，一個DAC加AMP其實更為重要。Creative最近就推出專為打機而設的新品Sound BlasterX G6，等筆者同大家詳測：

Sound BlasterX G6 是一個多功能的外置音效產品，它同時可作為虛擬7.1HD Gaming的 DAC，亦提供外置USB Sound Card及Amplifier功能，而且對應PC、Mac、PS4、Nintendo Switch及Xbox One全機種。有別於一般的AMP，G6的自家Xamp Discrete為左右聲道提供獨立的Amplifier，令兩邊的低中高音面對各種情況亦可完美展現。G6的DAC亦提供HI RES 32-bit/384kHz及130dB動態範圍，高效率還原數位音效。太長的Spec說明還是少講，立即看實物及實測情況：

Sound BlasterX G6 簡單開箱（圖文點擊觀看）:

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作為外置DAC+Sound Card+AMP，G6的連接卻非常簡單，最基本只需提供一個USB供電便可，接上PS4/Switch/XB1的USB時能自動辨認成音效輸出裝置，只需再在G6的Audio Out接上耳機便可使用，同時間亦提供Mic接口能作語音通訊。除了USB之外G6也有提供Optical In/Line In光纖及線路輸入，更同時有輸出可方便連接其他裝置作直播/錄製遊戲之外。因為它的Dolby Digital Decoding只支援光纖，固此PS4 Pro及Slim的設定稍有不同。

Sound BlasterX G6 連接 Nintendo Switch（圖文點擊觀看）：

Sound BlasterX G6 連接 PlayStation 4（圖文點擊觀看）：

音質實測：

大家最關心的當然是Sound BlasterX G6的音質，筆者就分別於各平台以不同遊戲及媒體進行測試，以下提供聽後感：

再次動用筆者的愛機B&W P9，RDR2 的槍聲原本已很真實，有dac及amp推動更加銷魂

因為Sound BlasterX G6提供1Ω超低阻抗，所以初次接上時要留意音量別開太大聲。原本筆者的耳機已經夠細緻，在G6的推動下更上一層樓，可立即聽到推力提升幾個層次，《Hitman2》那洗腦級主題音樂的延伸與下潛力都大幅提升、電子音效那段反應靈敏。看刺殺任務簡報時低音沉重有力之餘，人聲仍非常清晰，三頻細緻度均有更良好表現。接著開《Red Dead 2》來試試，其槍聲原本已經是非常高質，在推動下更為震撼與爽快，狙擊槍射往遠處能清晰聽到劃破長空、漸漸收細的迴響。而且奔跑時的馬蹄、走路時的草動聲全都變得更清晰。因為G6有著兩個獨立AMP單元，遊戲中的聲音方向很易定位，不會受其中一邊太大聲而影響。接著切換至Switch試試《大亂鬥Special》，主題曲「命之燈火」比平時更有壯烈感，女高音通透得來亦更鏗鏘。底噪方面，筆者的Sound BlasterX G6已放置Burn in了數天，並沒有底噪問題。

大亂鬥有800首音樂可試盡很多不同作品

G6有著自家品牌獨有的SBX MODE(Sound Blaster X Mode)，按SBX掣便可開啟。此模式下可聽到音場變得更前，部份聲音變得更近。原本下雨時像隔了玻璃的雨聲，在SBX模式下臨場感會大增，就像打在耳邊那樣。此模式下的聲音亦更為動態，聲底更暖而推力亦會提升。不過SBX的問題是對於一些刺耳的聲音也會變得更前及放大，未必每隻遊戲也適用，尤其是使用一些高分析力的耳機。此外G6亦有一個SCOUT MODE，為Sound Blaster系列的老功能，它可將全體聲音變得非常之近，遠方的腳步聲也能聽得一清二楚，用於在某些對戰遊戲時偵測敵人位置，因為刺耳的部份會更加誇張，一般打機時不建議使用。

Sound BlasterX G6 連接 PC（圖文點擊觀看）：

Sound BlasterX G6當然亦可在PC/MAC連接USB使用。而PC版更可安裝軟件Sound Blaster Connect，提供BlasterX Acoustic Engine可詳細調校SBX模式下的音效，包括音場寬度、低音力度、原音還原度等。亦可為個別遊戲自訂不同的設定檔並簡便切換。還提供了語音即時變聲、X字LED燈根據音樂閃爍等功能。

G6還有一個模式為Direct Mode，就是提供最高32-bit/384kHz的DAC功能，於PC/MAC等指定音源時才可使用。只需要按緊SCOUT MODE約2秒，看到白燈不斷閃爍就能切換至此模式。筆者分別採用《NieR Music Concert》的Blu Ray(24bit/48kHz)及《Xenoblade 2》的Hi-Res Audio(24bit/96kHz)試聽，在Direct Mode下音聲有極輕微的變清，但原本的DAC功能已很不錯，Direct Mode與否並不聽得出很大分別。

G6 內建DAC拿來聽歌也能令音質升級，但Direct Mode並沒太大差別

總評：

Sound BlasterX G6能很輕易的提升你打機音質，就算使用平價百元耳機效果亦很顯著。方便的USB DAC+AMP能活躍於不同平台，亦支援及提供最新的音效制式，提供優秀的音聲定位方便遊戲中尋找敵人，聽歌效果亦不錯。想打機同時享受遊戲音樂或音效是平靚正之選。